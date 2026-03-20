【日本初※】東京湾岸の夜空に「THANK YOU」の光を。RIP SLYMEの想いを届けるドローンショーを実施。キラナガーデン豊洲にて次世代型OOHのトライアルを実施夜空を舞台にした新たな体験演出

VISIONOID株式会社

VISIONOID株式会社（本社：東京都、代表取締役：竹中 悠満）は、2026年3月19日(木)に複合施設「キラナガーデン豊洲」にて、ドローンショーを実施いたしました。

本施策は、ドローンショーを広告メディアとして活用する新たな取り組みの第一弾として実施されたもので、RIP SLYMEの活動休止前ラストライブに向け、ファンへの感謝の気持ちを表現する「THANK YOU」ドローンショーとして展開されました。

※日本初とは、公開情報に基づく当社調査の範囲で、東京都内における同種の取り組みとして（2026年3月時点、当方が把握する限り）

■ 実施の様子：夜空に浮かぶ「体験型」メッセージ

当日は、LEDを搭載した多数のドローンが夜空に浮かび上がり、「THANK YOU」の文字をはじめとした光のアニメーションを展開。RIP SLYMEとファンがこれまでに重ねてきた時間や想いを象徴する演出が、東京湾岸の広範囲にわたって繰り広げられました。また、当日の様子を観覧した方からは「また見たい！」「ライブ前に特別な体験ができた」といった感想がSNS上でも見られるなど、ドローンショーならではの演出に対する反応が寄せられました。



夜空という大規模な空間を舞台に、言葉だけでは伝えきれないメッセージを視覚的に表現する本施策は、遠方からでも観覧可能なスケールで実施され、新たな体験価値を提供する取り組みとなりました。

■ 次世代型屋外広告（OOH）としての展開

本取り組みは、ドローンショーを「次世代型の屋外広告（OOH）」として活用する新規事業のトライアルとして位置づけられており、夜空にブランドメッセージを掲出することで、体験としての印象付けと、その映像を活用した情報発信の両立を可能にする新しいコミュニケーション手法です。



今後は、本取り組みで得られた知見をもとに、周年施策や新商品発表、キャンペーン、採用広報など、さまざまな用途での展開を見据え、ドローンショーを活用した新たな価値創出を推進してまいります。



VISIONOIDでは東京湾岸のロケーションを活かしたナイトタイムの体験価値向上を目指し、ドローンショーの演出で来場者の記憶に残る新たなエンターテインメントの創出に取り組んでまいります。

■企業・ブランド向けドローンショー広告メニュー

ドローンショーは、ブランドメッセージを「空に掲出し、体験として届け、映像資産として広げる」ことができる次世代のコミュニケーションメディアです。周年施策・新商品発表・キャンペーン・採用広報など、さまざまな用途でご活用いただけます。

・料金目安：500機ドローンショー：500万円～／回（税別）

※内容（ショー時間／演出／制作範囲／撮影編集／二次利用設計等）により変動します。

・発着場：キラナガーデン豊洲（KIRANAH GARDEN TOYOSU）東京都江東区豊洲6-5-27

・実施体制：株式会社キラナリゾート（場所提供）・VISONOID株式会社（ドローン演出）

WIT COLLECTIVE合同会社（クリエイティブディレクション）・株式会社CLIPS（イベント制作）

株式会社マテリアル（PR）

■施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲

公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com

住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27

交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど

施設面積 ：約7,000平方メートル

席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席

電話番号 ：03-6910-1818

■VISIONOID株式会社について

VISIONOIDは、ドローンやドロイド、AIなどの先進技術を駆使し、エンターテインメント分野における新たな体験価値を創造するソリューションをワンストップで提供する企業。高度なディレクションスキルと、多様な技術スペシャリストが在籍する組織体制を活かし、企画・制作力と専門的な実行力を兼ね備えた事業を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

● ドローン演出に関するお問い合わせ：info@visionoid.co.jp（VISIONOID株式会社 広報担当）

● ドローンショー広告事業に関するお問い合わせ：info@drone-ad.jp

※媒体資料（活用例／提供プラン／実施までの流れ等）をご希望の方は「キラナガーデン豊洲 ドローンショー資料希望」と明記のうえご連絡ください。