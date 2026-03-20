3月25日より公式オンラインストア・Amazonストアで、新生活を応援する春のセールを開催

DJI JAPAN 株式会社

2026年3月20日 - 民生用ドローンと革新的なカメラ技術で世界をリードするDJIは、2026年3月25日（水）より、公式オンラインストアおよびAmazonストアにて、新生活のスタートを応援する春のセールを開催いたします。

本セールでは、新生活のスタートに役立つアイテムに加え、春のお出かけやレジャーシーズンにも活躍するカメラ製品およびポータブル電源製品を中心に、人気商品を特別価格で販売いたします。日常使いはもちろん、旅行、アウトドア、引っ越し後の暮らしの充実など、幅広いシーンで活用いただける製品をラインアップし、新しい季節のスタートを応援します。

新生活を応援！DJI春のセール開催の背景

春は、入学、入社、転居など、新しい生活が始まる節目の季節です。

一方で、気候が穏やかになるこの時期は、旅行や外出、アウトドアを楽しむ機会も増えるため、日々の暮らしを整える製品だけでなく、思い出を残すためのカメラや、外出先・非常時にも役立つポータブル電源へのニーズも高まります。

DJIでは、こうした春ならではの需要に応え、お客様の新生活とアクティブな毎日をサポートするため、公式オンラインストアおよびAmazonストアで春の新生活応援セールを開催いたします。本セールを通じて、暮らしの利便性を高めるだけでなく、春の新しい体験や備えも後押ししてまいります。

セール概要

開催期間：2026年3月25日（水）～4月7日（火）

開催店舗：

- 公式オンラインストア： https://store.dji.com/jp- Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/DJI/page/A547FB53-79F5-4AF8-B18F-8484AFB19E53

対象カテゴリ：カメラ製品、マイク製品、ポータブル電源製品等

※セール内容は予告なく変更となる場合があります。

※店舗・製品によって対象商品や販売条件、セール期間が異なる場合があります。詳細はセールページでご確認ください。

※在庫がなくなり次第終了となる商品があります。

カメラ製品、マイク製品、ポータブル電源製品をお得に購入できる機会

本セールでは、新生活の記録や春のレジャーシーンに適したドローンやアクションカメラといったカメラ製品やマイク製品と、家庭内外での電源確保に便利なポータブル電源製品をラインアップしています。

カメラ製品は、入学式や新生活のスタート、旅行、日常の記録など、大切な瞬間を鮮明に残したい方におすすめです。また、ポータブル電源製品は、自宅での電源確保をはじめ、キャンプや車中泊、屋外作業、非常時の備えなど、幅広い用途で活用できます。

春の新生活準備と行楽シーズンの両方に対応する製品を、よりお求めやすい条件でご提供いたします。

セール対象商品（一部）

【アクションカメラ製品】

Osmo 360

16% OFF

臨場感あふれる360°映像を撮影可能に。旅・イベント・日常を“その場にいるような没入感”で残せる最新モデル。

Osmo Action 4

12% OFF

高い堅牢性とナチュラルな色再現力を兼ね備えた人気モデルが特別価格で登場！

【ドローン製品】

DJI Flip

15% OFF

縦横自在に飛行する次世代ドローン。高い操作性と携帯性を兼ね備え、撮影の自由度を格段にアップ。

DJI Avata 2

15% OFF

没入感抜群のFPVドローン体験を実現。直感的な操作と4K超広角映像で、空の世界を自由に飛び回ろう。アウトドア・映像クリエイター必見の一台。

DJI Mini 4K

30% OFF

軽量ボディにも関わらず、4Kの高画質映像の撮影が可能。はじめての空撮におすすめのドローンです！

【マイク製品】

Mic 3 (1TX × 1 RX)

15% OFF

コンパクトでどこへでも携帯でき、簡単操作ですぐに使え、リアルな音声をプロ品質で録音します。

【ジンバル製品】

Osmo Mobile 8

15% OFF

自動でスマートに被写体をトラッキングしてくれるので、お子様やペットの撮影に最適。手ブレを防ぎ、滑らかな映像を撮影できるようサポートします。

【ポータブル電源】

Power 2000

55% OFF

災害時の備えや

日頃からの節電に使いたいあなたに

Power 500

14% OFF

コンパクトで、持ち運びに便利

災害の時やアウトドアで

電力を確保したいあなたに

春のセール、こんな方にオススメ！

- 新生活の記録をきれいに残せるカメラを探している方- 入学式、旅行、イベントに向けて撮影機材を準備したい方- 引っ越しや新生活を機に、防災・非常用の備えを見直したい方- キャンプや車中泊、屋外利用に便利なポータブル電源を探している方- 人気のカメラ製品・ポータブル電源製品をお得に購入したい方

DJIでは、日々の暮らしをより豊かにし、安心で快適な時間を提供する製品づくりに取り組んでいます。

このたびの春のセールでは、新たな毎日をスタートする方々に向けて、思い出を残すカメラ製品と、暮らしや外出先で役立つポータブル電源製品を中心に、人気商品をお得にご購入いただける機会をご用意しました。

新生活の準備はもちろん、春の旅行やレジャー、万一への備えにもお役立ていただければと考えています。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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