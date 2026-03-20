ポッドキャスト番組「Fender Radio Tokyo」初回ゲストに向井秀徳さんの出演が決定！

フェンダーミュージック株式会社

2026年4月よりスタートするポッドキャスト番組「Fender Radio Tokyo」の初回ゲストに、ミュージシャンの向井秀徳さんの出演が決定しました！

テレキャスター誕生75周年、そして同じく75周年を迎えるプレシジョンベースのアニバーサリーを記念してスタートする本番組は、フェンダー旗艦店 Fender Flagship Tokyo に設置される「Fender Radio Tokyo特設ステーション」から公開収録形式でお届けします。

初回ゲストとして登場する向井秀徳さんは、NUMBER GIRL、ZAZEN BOYS、KIMONOSやソロでの活動を通じ、日本のオルタナティブ ミュージックを体現し続けてきたギタリストであり表現者です。日本屈指のテレキャスタープレイヤーとして広く知られ、テレキャスターとともに、長年にわたり独自のプレイスタイルと音楽性を築いてきました。

本番組では、向井さんの音楽におけるテレキャスターの存在や、そのサウンドへのこだわりについても深く掘り下げていきます。

Fender Flagship Tokyoでの公開収録では、来場者の皆さまに向井さんのトークを間近で体感いただけるほか、音楽とトークが交差するライブ感あふれる空間をお楽しみいただけます。さらに、当日の模様はFender公式アカウントよりインスタライブを配信予定ですので、会場にお越しいただけない方もお楽しみいただけます。

リスナー＆Fender製品ご購入者にステッカーをプレゼント！

Fender Radio Tokyoの番組内で、その月のマンスリーキーワードを発表します。

Fender Flagship Tokyoにて1,000円（税込）以上ご購入いただき、店頭スタッフにマンスリーキーワードをお伝えいただいた方に、番組特製オリジナルステッカーをプレゼントします。

■公開収録概要

・日時：2026年4月1日（水） 14:00～

・会場：Fender Flagship Tokyo 公開収録特設ブース

・ゲスト：向井秀徳

＜公開収録に関するご案内＞

- 公開収録は事前予約不要で、どなたでもご観覧いただけます。ただし、会場の状況により観覧エリアの定員を超える来場があった場合は、安全確保のため入場を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。- 会場ではスタッフの指示に従ってご観覧ください。安全確保が難しいと判断した場合や、やむを得ない事情が発生した場合には、公開収録を中止または内容を変更させていただく場合があります。- 収録開始1時間以上前からの会場周辺での待機は、近隣のご迷惑となる可能性がありますのでご遠慮ください。

■Fender Radio Tokyoについて

「Fender Radio Tokyo」は、テレキャスターおよびプレシジョンベース誕生75周年を記念してスタートする期間限定のポッドキャスト番組です。フェンダーを愛用するアーティストや、音楽シーンを彩るクリエイター、文化人、専門家など多彩なゲストを迎え、音楽や楽器にまつわるストーリーをお届けします。番組はすべて公開収録で実施され、旗艦店ならではのリアルな体験とともに、音楽の魅力を発信していきます。（URL: https://www.fender.com/fenderradio.tokyo）

プレローンチ公開収録に“ももたく“が登場！～超十代との新企画「超十代ギター部」もスタートへ～

本番組のスタートに先駆け、プレローンチ企画として3月18日（水）に第0回公開収録がFender Flagship Tokyoにて開催されました。ゲストには、第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト（2018年）ファイナリストであり、TikTokフォロワー数340万人超を誇る人気クリエイターであり俳優としても活躍する、百瀬拓実さんが登場しました。

百瀬さんは、10代を中心に人気を集めるイベント「超十代 -ULTRA TEENS FES-」のメンバーとしても活動しており、2023年にはFender Flagship Tokyoで開催された「超十代ギター教室」に参加。ギターを通じた活動をきっかけに、今回の出演が実現しました。

公開収録では、ギターとの出会いや自信の練習方法、さらにFenderギターの魅力ついてトークが繰り広げられました。さらに、「超十代ギター教室」の取り組みを発展させた「超十代ギター部」の開催についての話もあり、ティーンエイジャーとギターの新たな関わりを広げていく今後の展開への期待が高まる内容となりました。本収録の模様は2026年3月25日（水）よりポットキャストにて配信予定です。

「超十代ギター部 第二弾」が決定！

～ 抽選で「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」にご招待 ～

「超十代ギター部 第二弾」が4月よりスタートします。本企画の詳細は、3月31日（火）に代々木体育館で開催される「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026@TOKYO」にて発表予定です。ギターに挑戦したいティーンのみなさんを応援するこの企画を、ぜひお見逃しなく！

そして「超十代ギター部 第二弾」の開催を記念して、抽選で30組60名様を「超十代 -ULTRA TEENS FES」にご招待します。応募はFender公式サイト内の専用応募サイトより3月26日（木）まで受け付けております。詳細は応募ページをご確認ください。

公募サイト：https://jp.research.net/r/Chojudai_UTF2026