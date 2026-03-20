サーバー不要でLLMを産業現場へ。スマート農業・産業ロボット向けServerless Inference「Catalyst」を2026年4月1日より提供開始

ABC株式会社

AI・Blockchain・Cultivation（農業/AI学習）領域の技術開発を手掛けるABC株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、以下「当社」）は、2026年4月1日より、大規模言語モデル（LLM）をサーバー構築不要・API経由で利用できるServerless Inferenceサービス「Catalyst」の提供を開始いたします。

Catalystは、Tenstorrent社製AIアクセラレータ「LoudBox（Wormholeアーキテクチャ）」およびNVIDIA H100 GPUを搭載した当社の推論基盤上で稼働するサーバーレス推論サービスです。お客様はGPUサーバーの調達・構築・運用を一切行うことなく、APIキーの発行のみでQwen・DeepSeek・LlamaをはじめとするオープンソースのLLM/VLAモデルを即座にご利用いただけます。

さらに、データの機密性やレイテンシに厳格な要件があるお客様向けには、専用の小規模ラック／コンテナ型推論ノード（Edge AI Pod）によるエッジ環境での運用にも対応いたします。

なお、本サービスは一般的なチャットボットやコンシューマー向け対話サービスではなく、スマート農業や産業ロボットにおけるデバイス制御・Physical AI領域に特化した推論基盤です。

Catalystの販売は、当社の関連会社であるアグリノード株式会社が専属販売代理店として担当いたします。当社はサービスの開発および推論基盤の運用に専念し、お客様へのご提案・導入支援・サポートはアグリノード株式会社が一貫して対応いたします。

事業開始の背景

近年、大規模言語モデル（LLM）やVision-Language-Action（VLA）モデルの産業利用は急速に拡大しています。しかし、自社でGPUサーバーを調達・構築・運用するには多大なコストと専門知識が求められ、主要クラウドベンダーの推論APIもコスト面やレイテンシ、データプライバシーの観点で、農業・製造業・物流などリアルタイム性とセキュリティが不可欠な産業領域では課題が残ります。

特に農業用ロボットや産業用ロボットの自律制御では、カメラ映像の解析から動作指令の生成までを数十ミリ秒単位で処理する必要があり、クラウドへの往復通信がボトルネックとなります。当社はこれまでAIオーケストレーションやVLAモデルの研究開発に注力してきた知見を活かし、「まずはAPIで手軽に始められ、必要に応じて現場のエッジ環境にも拡張できる」推論基盤として本サービスを開発しました。

Catalystの特長：サーバーレスで始めるAI推論

Catalystの基本コンセプトは、お客様がインフラを意識することなくAI推論を利用できる「サーバーレス」です。

・APIキー発行のみで即座に利用開始：GPUサーバーの調達・構築・運用は一切不要。開発中のアプリケーションやロボット制御システムから、APIコール一つでLLM/VLA推論を呼び出し可能

・オープンソースLLM/VLAモデルに幅広く対応：Qwen（Alibaba Cloud）、DeepSeek、Llama等の主要LLMに加え、OpenVLA、SmolVLA等のVision-Language-Actionモデルもサポート。用途に応じた最適なモデルを選択可能

・産業用途に最適化された推論基盤：Tenstorrent LoudBoxとNVIDIA H100を組み合わせた高性能基盤上で稼働。一般的なチャット用途ではなく、マシン・ツー・マシン（M2M）通信を前提としたデバイス制御ワークロードに最適化

・コスト優位性：Tenstorrent LoudBoxの高い電力効率とNVIDIA H100の推論性能を組み合わせ、主要クラウドサービス比で大幅なコスト削減を実現

エッジ環境への拡張：専用Edge AI Podによるオンサイト運用にも対応

サーバーレスのクラウド環境に加え、より高いセキュリティや低レイテンシが求められるユースケースでは、お客様の現場に専用の推論ノード「Edge AI Pod」を設置するエッジ運用にも対応いたします。

Edge AI Podは、小規模なラックユニットやコンパクトなコンテナ筐体として設計されており、ビニールハウスの管理棟、圃場近隣の作業小屋、工場のフロア脇など、従来サーバーの設置が困難だった現場環境にも直接配置が可能です。Tenstorrent LoudBoxまたはNVIDIA H100を搭載し、推論処理を現場で完結させることで、データが外部に出ないセキュアな運用と、クラウド往復を排除した超低レイテンシ応答を実現します。

docomo MECによる閉域ネットワーク対応（対応予定）

Edge AI Podを活用したエッジ運用では、今後NTTドコモが提供するMulti-access Edge Computing基盤「docomo MEC」への対応を予定しています。docomo MECは、ドコモネットワーク内にサーバー（IaaS基盤）を配置し、MECダイレクトによるダイレクトアクセスを可能にするサービスです。対応後は以下の環境を実現します。

・閉域通信：推論リクエストおよびレスポンスがインターネットを経由せず、ドコモの閉域ネットワーク内で完結。営農データやロボット制御信号など機密性の高いデータを安全に処理

・スマート農業への導入容易性：モバイル回線を活用するため、固定回線の敷設が困難なハウスや圃場でも導入可能。既存の携帯電話回線インフラを利用してAI推論環境を即座に構築

・ネットワーク品質の安定性：ドコモの商用モバイルネットワークを基盤とするため、広域カバレッジと安定した通信品質を確保

対象領域：デバイス制御・Physical AI領域に特化

Catalystは、一般的なチャットボットやコンシューマー向け対話AIの提供を目的としたものではありません。当社が対象とするのは、ロボットやセンサーといったデバイスが直接AIモデルと通信し、認識・判断・動作制御を行う「デバイス制御・Physical AI領域」です。

カメラ映像をVLAモデルで解析してロボットアームの動作指令を生成する、センサーデータをLLMで統合的に分析して自律的な農作業計画を立案するなど、マシン・ツー・マシン（M2M）通信を前提としたユースケースに最適化されています。推論のレイテンシ、スループット、デバイス連携プロトコルにおいて産業用途に特化した設計としています。

採用ハードウェアの技術的特長

■ Tenstorrent LoudBox（Wormholeアーキテクチャ）

Tenstorrent社のWormholeは、RISC-Vベースの「Tensixコア」を採用した次世代AIアクセラレータです。各Tensixコアは演算ユニット、Network-on-Chip（NoC）、ローカルキャッシュ、軽量RISC-Vコアを内蔵しており、チップ内のデータ移動効率に優れています。LoudBoxは4枚のWormhole n300カードをメッシュ接続した構成で、合計96GBのGDDR6メモリ、768MBのSRAM、最大1,864 FP8 TFLOPSの演算性能を発揮します。チップ間は3.2Tbpsのイーサネット接続で結ばれ、複数チップが1つの大規模プロセッサとして動作するスケーラブルな設計が特長です。オープンソースのソフトウェアスタック（TT-Metalium SDK）により、モデルの最適化やカスタマイズも柔軟に行えます。

■ NVIDIA H100 GPU

NVIDIA H100は、Hopperアーキテクチャを採用したデータセンター向けGPUであり、Transformerモデルの推論・学習において業界標準のパフォーマンスを提供します。FP8演算で最大3,958 TFLOPSの性能を持ち、大規模LLMの高速推論に最適です。バッチ処理や大規模モデルの推論など、高スループットが求められるワークロードに活用します。

VLA（Vision-Language-Action）推論への注力

当社はCatalystにおいて、特にVLA（Vision-Language-Action）モデルの推論基盤に注力しています。VLAモデルは、カメラ映像（Vision）、自然言語指示（Language）、ロボットの動作制御（Action）の3つのモダリティを統合的に処理するAIモデルであり、ロボティクス分野において急速に注目を集めています。

従来のロボット制御はあらかじめプログラムされた動作パターンに依存しており、未知の環境への柔軟な対応が困難でした。VLAモデルは視覚情報と言語指示を統合的に理解し、適切な動作を生成することで、ロボットの汎用的な知能を実現します。Catalystの推論基盤では、OpenVLAやSmolVLAといったオープンソースVLAモデルに対応し、特に農業・産業ロボットの自律制御での活用を想定しています。

想定ユースケース

■ スマート農業

・果実収穫ロボット：カメラ映像から果実の成熟度を判定し、VLAモデルによりロボットアームの最適な収穫動作を自動生成

・圃場巡回・モニタリング：自律走行ロボットがハウス内を巡回し、作物の生育状況や病害虫をリアルタイムで検知・報告

・農作業計画の最適化：気象データや生育データをLLMで分析し、最適な灌水・施肥スケジュールを自動立案

■ 産業ロボティクス

・製造ラインの自律検品：カメラ映像とVLAモデルによる外観検査と不良品のピッキング動作の自動生成

・物流倉庫の自動仕分け：自然言語による作業指示に基づき、ロボットが荷物を認識・分類・搬送

Catalystの専属販売代理店であるアグリノード株式会社は、農業支援プラットフォーム「ハタスケ」も展開しており、Catalystとハタスケの連携による農業DXの推進とPhysical AIの社会実装を一体的に進めてまいります。

販売体制

開発・運用：ABC株式会社（推論基盤の開発・インフラ運用）

販売・導入支援：アグリノード株式会社（専属販売代理店。お客様へのご提案・導入支援・サポートを一貫して対応）

当社はサービスの技術開発と推論基盤の安定運用に専念し、お客様との接点はアグリノード株式会社が担うことで、農業・産業現場の実情に即したきめ細かな導入支援を実現します。

サービス詳細

サービス名：Catalyst

提供開始日：2026年4月1日

対象領域：スマート農業、産業ロボティクス等のデバイス制御・Physical AI領域（一般チャットサービス用途は対象外）

対応モデル：Qwen、DeepSeek、Llama等のオープンソースLLM / OpenVLA、SmolVLA等のVLAモデル

推論基盤：Tenstorrent LoudBox（Wormhole n300 x4構成）/ NVIDIA H100搭載サーバー

利用環境：サーバーレス（API経由のクラウド推論）を基本とし、専用Edge AI Pod（ラックマウント型・コンテナ型）によるエッジ運用にも対応

ネットワーク：docomo MECによる閉域ネットワーク環境に対応予定

料金体系：従量課金制（詳細は別途お問い合わせください）

販売代理店：アグリノード株式会社 https://agrinode.jp/

開発・運用：ABC株式会社 https://abckk.dev/