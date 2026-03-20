小さなワンルームから世界中に鳴り響く音楽を。SNS発、シネマティックな歌声を持つ唯一無二のシンガーソングライターMojes。デビューシングル「FIRSTKISS」を3月20日(金)に配信リリース。

株式会社STARBASEMojes - FIRSTKISS ジャケット写真

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SNSを中心に注目を集めてきた23歳のシンガーソングライター、Mojes（モージェス）が、デビューシングル「FIRSTKISS」を2026年3月20日(金)に配信リリースした。

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Mojesは2023年、弾き語りによるカバー動画をSNSへ投稿したことをきっかけに活動を開始。開設からわずか半年でSNSフォロワー10万人を突破し、その繊細でありながら抗えない引力を持つ歌声は瞬く間に拡散された。

次々と新しい歌が生まれ、瞬時に消費されていくストリーミング時代の中で、Mojesの歌声は異質な存在感を放っていた。過度な装飾を排したローファイな質感と、まるですぐ隣で歌われているかのような距離感を持つその歌声は、音質の美しさではなく、そこに確かに存在するアナログな「体温」がリスナーの心を捉え、稀有な存在として静かに共感を広げてきた。

SNSでの反響を受けながらも、Mojesは約2年間にわたり楽曲制作に専念。満を持して発表される初のオリジナル作品が、今回のデビューシングル「FIRSTKISS」である。本作は、”小さなワンルームから世界中に鳴り響く音楽を”というアーティストコンセプトを象徴する楽曲だ。

ファンタジーの世界を思わせるドリーミーな音像と浮遊感のあるサウンドスケープが印象的なミドルバラードで、歌詞の「まだ抱き合っていたい」というフレーズを軸に、不確かな関係性の中で揺れ動く感情を描写。愛の永続性を信じたい願いと、それが幻想かもしれないという不安が交錯する、切実でリアルな心情が表現されている。

トラックメイキングはプロデューサーのNAKKID、さらにソングライティングにはLinusが参加。数々のアーティストの楽曲を手掛けてきた確かな実績を持つ制作陣と、Mojesの感性が融合することで、デビュー作ながら完成度の高い作品となった。

そして最大の魅力は、やはりMojesのボーカルそのものにある。儚さと芯の強さを同時に感じさせるその歌声は、単なる歌唱を超え、楽曲の感情そのものとして機能する。リスナーの記憶や個人的な感情と結びつき、楽曲を“体験”として刻み込む力を持っている。

SNSでのカバー動画をきっかけに支持を広げてきたMojesだが、オリジナル作品のリリースにより、その評価は新たなフェーズへと移行し、さらに広がりを見せるだろう。小さな部屋から生まれた音楽が、どこまで広がっていくのか。Mojesのデビューは、シンガーソングライターシーンにおける新たな才能の登場を予感させるものとなっている。

■Mojesコメント

Mojesです。

たくさんの人と様々な感情を重ね合わせていけたら嬉しいです。

何かに追われるような日々の中で、ふと立ち止まり、自分の中で決して薄れることのない"その記憶"に触れるためのきっかけになればいいなと思います。

孤独を埋めようとするのではなく、ありのままの自分を見つめていたい。

『FIRSTKISS』はそんな気持ちに静かな寄り添いを感じられる楽曲です。

■Mojes - 1st Single「FIRSTKISS」 作品概要

【アーティスト】 Mojes（モージェス）

【タイトル】 FIRSTKISS

【配信リリース日】 2026/3/20(金)

【ジャンル】 R&B/J-POP

【各種配信サービスリンク】 https://lnk.to/Mojes_FK

■Mojes PROFILE

Mojes（モージェス）は23歳の男性シンガーソングライター。

2023年にカバー歌唱動画をSNSへ投稿したことをきっかけに活動を開始。開設からわずか半年でフォロワー10万人を突破し、その繊細でありながら抗えない引力を持つ歌声は瞬く間に拡散された。 SNSでの大きな反響を受けながらも、約2年間にわたり楽曲制作に専念。2026年に満を持してシンガーソングライターとして本格始動。情景を鮮やかに描き出し、聴き手の心を物語の中へと誘うシネマティックな歌声を持つ、唯一無二のアーティスト。

・TikTok：https://www.tiktok.com/@mojes_official

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