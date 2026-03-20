【初開催！】SGパルオニチャンピオンシップ
一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会
[表: https://prtimes.jp/data/corp/111029/table/34_1_b10463caadc3448d812b402a91aac119.jpg?v=202603211051 ]
2025-2026シーズンの集大成となる「SGパルオニチャンピオンシップ」を、3月29日(日) BOAT RACE 大村(長崎県大村市)にて開催いたします。本大会は、全国各地域で開催された対象大会において出場権を獲得した選手のみが参加できる全国大会となります。
なお、大会参加以外にも、当日はどなたでも無料でご参加いただける体験コンテンツを多数実施予定です！
ぜひご家族・ご友人とともにご来場ください！！
なお、当日の大会の様子は、パルクール鬼ごっこYouTubeにてLIVE配信(予定)。
【大会LIVE配信】
パルクール鬼ごっこYouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@paruoni_official
大会特設ページ：https://pk-oni.or.jp/events/sg-championship-2026
一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会公式ホームページ：https://pk-oni.or.jp/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/111029/table/34_1_b10463caadc3448d812b402a91aac119.jpg?v=202603211051 ]