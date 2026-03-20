ダンガン文庫４月新刊に話題作登場！「このライトノベルがすごい！2026」（宝島社）単行本・ノベルズ部門第8位『迷宮クソたわけ』が待望の紙書籍化＆同著者、新シリーズ同時刊行！

株式会社BookBase

2026年3月より全国書店への紙書籍流通を開始した株式会社BookBaseのライトノベルレーベル「ダンガン文庫」より４月の新刊を刊行いたします。

ダンガン文庫 4月の新刊



このたび刊行する『迷宮クソたわけ』は、宝島社が発行するガイドブック「このライトノベルがすごい！2026」において、単行本・ノベルズ部門第8位を獲得した話題作です。読者から高い支持を集めた本作が、待望の紙書籍として登場いたします。



さらに同時発売となる『はぐれ者共、銃を撃て』は、同著者による完全新作シリーズであり、既存ファンはもちろん、新規読者層の獲得も見込める意欲作となっております。ジャンルの異なる2作品を同時に展開することで、レーベルとしての幅広い魅力を訴求してまいります。



また、一部取扱店舗においては、購入者特典や有償特典の実施を予定しており、店頭での販売促進施策も強化いたします。

【2026年4月25日発売 新刊ラインナップ】

・『迷宮クソたわけ 1』

判型：B6判／ジャンル：ライトノベル／価格：1,650円（税込）

・『はぐれ者共、銃を撃て 1』

判型：B6判／ジャンル：ライトノベル／価格：1,650円（税込）



☆書店様へ

ダンガン文庫では、書店様向け専用サイトをご用意しております。新刊情報や販促素材のダウンロード、注文書の取得が可能です。

また、注文書による受注も承っておりますので、FAXまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。



BookBase書店様向けサイト

https://forbookstore.bookbase.jp/