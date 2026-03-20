〈新店舗レポート〉富山県2店舗目のアニメイトがついにオープン！　オープン日の様子や広々とした店内をご紹介♪

株式会社アニメイトホールディングス△アニメイトイオンモール高岡

「アニメイトイオンモール高岡」が2026年3月20日にグランドオープンいたしました。店内風景やグランドオープンの様子をご紹介いたします！

今回新しくオープンした「アニメイトイオンモール高岡」は、富山県内の大型ショッピングモール、イオンモール高岡の西館2Fにお店を構えております。イオンモール高岡内「西館中央入口」から入ると、エスカレーターで上がってすぐの場所にお店がございます。

アニメ関連のグッズはもちろん、コミックやライトノベルなどの書籍、Blu-rayやDVD、推し活グッズなど、たくさんの商品をお取り扱いしております。広々とした店内でゆっくりお買い物を楽しむことができるお店です！ 店内の様子を、写真付きでご紹介します♪

ずらりと並ぶ商品は圧巻！ 店内の様子をご紹介いたします！

グランドオープン記念キャンペーンもたくさん実施！

イオンモール高岡内に、アニメイトのオープンを記念してウルトラマンオメガが登場！ みんなの熱い応援のもと、「きときとコート」でも大活躍！

ご来店いただいた方に、クッキーやバルーンのプレゼントも実施いたしました。驚くほど黒い「とやまブラッククッキー」は、3月22日まで各日先着で配布いたします。限定のかわいいアニメ店長パッケージもぜひゲットしてくださいね！

ハズレなしで景品が当たるくじも実施！ アニメイト商品券やお菓子など、嬉しい景品が必ず当たります。3月22日まで実施いたしますので、ぜひお買い物の際にチャレンジしてみてください！

3月29日までの期間中は、店頭にかわいいフォトスポットも登場！ お気に入りのぬいやアクスタを置いて撮影してみてください！

店舗の様子を各種SNSでも公開予定！

店内を詳しく紹介した動画や、グランドオープンの様子をお届けするレポート動画を各種SNSにて公開予定！ より店内風景がわかりやすく、楽しいグランドオープンの様子もたっぷりおさめた動画を発信いたしますので、ぜひお楽しみに！

「アニメイトイオンモール高岡」X：https://x.com/animatetakaoka

アニメイト公式Instagram：https://www.instagram.com/animate_jp/

アニメイト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animate_jp

アニメイト公式YouTube：https://www.youtube.com/@animate_official

■店舗情報

△地図

アニメイトイオンモール高岡

グランドオープン日：2026年3月20日（金・祝）

住所：〒933-0813

富山県高岡市下伏間江383番地

イオンモール高岡 西館 2F

※3月21日以降、整理券配布等の入店方法に関しましては、「アニメイトイオンモール高岡」のSNSにてご確認ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：竜田しう

■関連URL

「アニメイトイオンモール高岡」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/takaoka/)

「アニメイトイオンモール高岡」X(https://x.com/animatetakaoka)