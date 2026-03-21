株式会社5Strands Japan（ファイブストランドジャパン｜所在地：〒１０７－００６１ 東京都港区北青山一丁目３番１号 アールキューブ青山３階、代表取締役：鈴木 恵介）は、人・犬・猫を合わせた国内累計30万件以上の検査実績を誇る食物不耐性検査ブランド「アレミッケ」より、従来の検査品質はそのままに、より多くの方に「食生活の最適化」を体験いただける新ラインナップ「ノーマルプラン（44,000円 税込/送料込）」を2026年3月20日（金）より本格販売を開始いたしました。本プランは、検査結果の郵送を省いたデジタル特化型（PDF提供）とすることで、850項目以上という業界最大級の検査ボリュームと世界基準の品質を維持しながら、従来の約半額という価格を実現しました。

■ 「安かろう悪かろう」とは一線を画す、世界品質の裏付け

昨今、安価な類似検査が散見されますが、アレミッケ｜５Strands（ファイブストランド）は「信頼の質」が違います。当社が提供する検査は、米国本土にあるCLIA（米国連邦政府基準）認定およびISO（国際品質基準）認証を受けた高度な臨床検査ラボにて分析が行われています。CLIA認定： 米国連邦政府が定める、臨床検査室の厳格な品質基準。医療レベルの厳しい審査をクリアしたラボのみが認定されます。ISO認証： 検査手順の透明性と継続的な改善プロセスが確立されていることを証明する国際規格です。バイオレゾナンス（生体共鳴）検査は、単にスイッチを押せば自動的に答えが出る魔法ではありません。身体が発する微弱なエネルギーを正確に捉え、30万件という圧倒的な臨床データと照らし合わせて「どう読み解くか」という【解析の深さ】こそが精度の根幹。アレミッケは、科学的根拠に乏しい類似検査とは一線を画す「世界基準の責任」を担っています。

■ 日本人の食文化に特化：「刺身」と「焼き魚」の違いまで解析

アレミッケの最大の特徴は、日本人の食文化を徹底的に研究した項目設定にあります。・「生食」と「加熱調理」を区別：魚のタンパク質は、生（刺身）と加熱（焼き魚・煮魚）では性質が変化します。アレミッケではこれらを別項目として網羅。例えば「焼き魚は平気だが、刺身を食べるとなんとなく体が重い」といった、非常に繊細な個性を可視化します。・アルコール類へのアプローチ：ビール、日本酒、ワインなど、日本人が日常的に嗜むアルコール類もカバー。「ビールが自分に合っているか」を、カロリーではなく「体質（不耐性）」の観点から知るきっかけを提供します。

■ 自宅で完結、痛くない。採血不要の「毛髪・爪」による次世代不耐性解析

アレミッケの最大の特徴の一つは、医療機関のような採血が一切不要であることです。実は、髪の毛や爪は日々の代謝を通じて作られる「タンパク質の記録装置」。血液がその瞬間の状態を示す「スナップ写真」なら、毛髪や爪は中長期的な体質の傾向を蓄積した「記録データ」と言えます。採取方法は非常にシンプルで、ご自宅で少量の「髪の毛」または「爪」を採取し、専用の帯電防止袋に入れてポストへ投函するだけ。※この「身体に負担をかけない採取方法」と「精度の高さ」は、累計30万件の実績を誇る当社の犬猫用アレミッケでも高く評価されている共通の仕様です。 大切な家族であるペットと同様に、飼い主様もストレスなく検査を受けていただけます。

■ プロアスリートのコンディショニングを支える、精密な「食のデータ分析」

0.01秒、1センチの差を争うプロアスリートの世界において、日々の「食事」はトレーニングと同じくらい重要な要素です。アレミッケ（5Strands Japan｜ファイブストランドジャパン）は、本国アメリカでは世界最高峰の身体能力を競うプロアメリカンフットボールリーグのチームや選手をはじめ、国内でもプロ野球、プロサッカー、バレーボールなど、多くのトップアスリートの体調管理ツールとして導入されています。国内にある類似検査が「数項目のみ」や「根拠の曖昧な解析」に留まる中、アレミッケは米国連邦政府基準（CLIA）をクリアした高度な臨床検査ラボにて、最先端の「バイオレゾナンス（生体共鳴）技術」を用いて解析。850項目以上という、国内では類を見ない圧倒的な情報量と30万件以上の実績データに基づき、プロが納得するレベルの「体質の真実」を導き出します。「最高のパフォーマンスは、自分を知ることから始まる」。このプロ仕様の解析クオリティを、すべての方の健康管理にお届けします。

■ システム刷新により、ペット用を含む「全検査」最短7日のスピード報告を実現

従来の検査では、結果が出るまでに数週間を要することが一般的でした。しかし、今回のアレミッケ人用「ノーマルプラン」の開始に合わせ、人・愛犬・愛猫すべての検査システムを大幅に刷新。検体が米国ラボに到着後、解析結果をデジタル（PDF）で即時提供するフローを確立したことで、アレミッケの全ラインナップにおいて最短7日（※）という圧倒的なスピードでの結果報告を可能にしました。大切な家族（人・愛犬・愛猫）の「知りたい」と思った瞬間の熱量を逃さず、すぐに食生活の見直しをスタートできます。（※投函日時、検体到着後の営業日換算。状況により前後する場合があります）

■ 新プラン「ノーマルプラン」概要

・価格： 44,000円（税込・送料込）・検査項目： 850項目以上（上位プランと同等）・形式： デジタルレポート提供（郵送なし）・検査プロセス： 米国本土のCLIA/ISO認定ラボによる精密分析「大切な家族の健康を預けるなら、誰が、どんな根拠で出している結果なのかを真剣に考えてほしい」。アレミッケは、30万件の信頼と世界基準のプロセスと共に、あなただけの「食の真解」をお届けします。（※本検査は医療行為や診断ではなく、食生活の見直しのための指標を提供するものです）

■ 検査およびサービスに関するお問い合わせ株式会社5Strands Japan（ファイブストランドジャパン）『アレミッケ』人用不耐性検査URL： https://alemikke.com/担当：吉岡Email：info@5strandsjapan.com広報・マーケティング窓口責任者：岸、小塚専門家サポート：医療法人ＨＧＩ（担当：林 勝男 医師）※本サポートは検査の有効性を保証するものではありません。

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