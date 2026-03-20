Reebokが秋冬に続いて、大人気9人組グループ『超特急』を起用した春ビジュアルを公開！

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)は、「Reebok（リーボック）」 で、9人組グループ『超特急』を起用して話題となっているビジュアルの第7弾となる2026年春ビジュアルを公開します。

特設サイトでは、超特急メンバーを撮り下ろした複数のカットを全て公開。

〈第一弾ビジュアル〉

第1弾ビジュアル着用商品は3月25日（水）より全国のファッションセンターしまむら店舗と

オンラインストア（https://www.shop-shimamura.com）で発売します。

〈第二弾ビジュアル〉

第2弾ビジュアルについては全国のアパレル量販店で4月初旬より順次発売予定になります。

■Reebokについて

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。

スポーツの在り方を変えた“アスレチックシューズ”に代表されるように、今もなお、業界を前進させるイノベーションを取り入れ続けています。

今日まで、リーボックはアクティブ、ライフスタイル、スポーツ、とそれぞれの分野に精通し、あらゆるシーンにマッチする高品質でモダンなスタイルを提供しています。

また、プロから愛好家まで、全てのアスリートに向け、ポテンシャルを最大限に発揮する機会、製品、インスピレーションの提供に努めています。現在では、世界80か国、約400の独立型店舗があり、国内は11店舗（アウトレット店舗を含む）を構えています。

ブランドの詳細については、Reebok.jpより最新のニュースをご覧頂けます。また、Reebok Instagram(@reebokjp)、X（旧Twitter／@Reebokjp）、YouTubeもぜひチェックしてみてください。

- 超特急 プロフィール

話題沸騰中の9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ

エンタテインメント性の高さと見せるパフォーマンスで超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売！

2026年11月に念願の東京ドーム公演の開催が決定！今、最も熱いグループ！

- 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー

【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12

【代 表】代表取締役社長 赤木 政一

【URL】https://www.caitac-family.com/(https://www.caitac-family.com/)

【問い合わせ先】TEL:0120-66-2240