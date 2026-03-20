【こどもの休日の過ごし方】現役の獣医に学ぶ職業体験！「獣医さん体験スクール」

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月11日（土）に１泊２日「獣医さん体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1786)」を開催します。現役の獣医師から直接学ぶ職場体験を通して、動物に関わる仕事の魅力に触れるキャリア教育プログラムです。検温や心音チェックなどの実践的な体験に加え、専門学校の実習室見学を通じて関連職種への視野も広げます。さらに、学びの成果を試す「獣医さん検定」を実施し、理解を深めながら達成感を得ます。将来の職業を考えるきっかけづくりに最適なツアーに、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．職業理解を深める体験と「獣医さん検定」！

現役の獣医さんの指導のもと、検温や心音チェックなどの実践的な体験をとおして、職業への関心を育みます。併設の専門学校内では、ドッグトリマーの実習室も見学します。さらに体験で学んだ内容をもとに「獣医さん検定」を実施し、知識の定着と学びの成果を実感できます。

２．ワンちゃんとのふれあいを楽しむ！

２日目は、わんわん動物園にいるワンちゃんとふれあったり、お散歩をしたりして過ごします。動物とのふれあいの中で、他者への思いやりや優しさ、コミュニケーションの取り方なども学びます。

３．リピーターのお子様に認定証授与！

３回以上の参加でシルバーカードに、5回以上参加するとゴールドカードがもらえます。ゴールドカードをお持ちのお子様にはわんわん動物園でのツアー参加時に特典があります。

■獣医さん体験スクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月11日 (土)～４月12日 (日)

（申込締切日：2026年４月７日(火)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：愛知県岡崎市「わんわん動物園」

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】52,800円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊代・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：20名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1786

■スケジュール

（１日目）

８：00～９：00 東京発 （新幹線）豊橋（普通列車） 男川

●わんわん動物園を探険

●獣医さん体験（知識編）

●獣医さん体験（実践編）

●体温測定

●心音チェック

●フィラリア(寄生虫)検査

●犬の健康診断

●ドッグショー見学

（２日目）

●おさんぽ体験

●ふれあい体験

●獣医さん検定

●認定式

17：00～18：00 男川（普通列車）豊橋（新幹線）東京着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp