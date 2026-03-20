【ディズニーが開催する教育プログラムを受講】ディズニー・イマジネーション・キャンパス ８日間～引率つきグループツアー～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年８月１日～８月８日の８日間で「ディズニー・イマジネーション・キャンパス８日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%83%bb-%e3%82%a4/)」を開催します。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで実施される教育プログラムに参加し、ワークショップを通して、ホスピタリティやコミュニケーション、課題解決など、世界的なエンターテインメント企業を支える考え方を学びます。さらにフィールドワークでは、アトラクションやサービスなどを見学しながら、ワークショップで学んだ理念等がどのように現場で実践されているのかを体感します。将来の進路やキャリアについて考えるきっかけとなるプログラムに、ぜひご参加ください。

■【引率つきグループツアー】ディズニー・イマジネーション・キャンパス 8日間 概要

・日程：2026年８月１日（土）～８月８日（土）

・申込締切：2026年５月22日（金）18:00

・対象：11歳～17歳 ※入国時の年齢です

・旅行代金：999,000円

・最少催行人員：15名

・利用予定航空会社：デルタ航空

・利用予定ホテル：ディズニー・ワールド・オールスターリゾート（１部屋１～２名）

・詳細URL：「ディズニー・イマジネーション・キャンパス８日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%e3%80%90%e5%bc%95%e7%8e%87%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%912026%e5%a4%8f-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%83%bb-%e3%82%a4/)」

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※天候や現地の受け入れ状況によりプログラム内容・時間・条件が変更になることがあります。

※料金には、往復のエコノミークラス航空運賃、行程表記載の授業料、滞在費、食費、アクティビティ

費、移動費、引率同行費用が含まれます。

※燃油サーチャージ、各国空港諸税等、海外旅行傷害保険、ESTA申請料は含まれません。

※添乗員は同行しませんが、プラスワン教育またはリソーグループの引率者が同行します。

※ESTA申請が必要です。

※アクティビティによっては、公共交通機関を使用する場合があります。

※航空便の欠航・運休などの諸事情により、行程表や交通機関の変更等が発生する場合があります。

■ディズニー・イマジネーション・キャンパス

ディズニー・イマジネーション・キャンパスのワークショップは、世界各国から同年代の参加者が集まり、青少年が創造性と問題解決を実践し、協調性とリーダーシップのスキルを学ぶために開発されています。

■おすすめポイント

１.世界最大級のディズニーリゾートを舞台に学ぶプログラム

フロリダ州オーランドにある世界最大級のディズニーリゾート、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを舞台に、スペシャルプログラムを受講します。ディズニーキャストによるワークショップを通して、世界トップブランドを支えるホスピタリティやチームワーク、問題解決の考え方などを学び、将来の仕事やキャリアについて考えるきっかけを得ることができます。

２.世界的に有名なディズニーの教育システムを体験

ワークショップはすべて英語で実施され、本場の環境で実践的な英語に触れることができます。世界的企業の理念やサービスの考え方を英語で学ぶことで、語学力だけでなく国際的な視点を養います。なお、プログラムには通訳サポートも同行するため、安心して参加できます。

３．午後はフィールドワークでウォルト・ディズニー・ワールドを満喫！

ワークショップ後は、マジック・キングダム、ディズニー・ハリウッド・スタジオ、ディズニー・アニマル・キングダム、エプコットの４つのパークを巡るフィールドワークを実施。ワークショップで学んだテーマが、パークの運営やアトラクション、サービスの中でどのように実践されているのかを体験しながら理解を深めます。

■出発から帰国まで引率者が毎日ご報告！

出発から帰国まで引率者が同行し、現地でお子様の生活をサポートします。毎日保護者様へ活動報告メールをお送りし、授業やアクティビティでの発言内容や学習への取り組みの様子、他の参加者とのコミュニケーションの様子などをお伝えし、お子様の成長の様子をご家庭と共有します。また、現地でのトラブルへの対応や、ご家庭からの緊急のご連絡にも迅速に対応し、お子様の安全と安心をサポートします。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に着け、将来の選択肢を広げるプログラムがここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp