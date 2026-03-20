手ぶらで楽しむ春スキーの贅沢体験！ロッテアライリゾート「春スキー満喫ステイプラン」新登場

株式会社LOTTE Hotel Arai

日本有数の大自然と広大な敷地を誇る新潟県妙高市のウェルネスマウンテンリゾート「ロッテアライリゾート」（運営：株式会社LOTTE Hotel Arai、所在地：新潟県妙高市、代表：福井 朋也）では、春の雪山をより気軽に、より快適に満喫できる新たな宿泊プラン「春スキー満喫ステイプラン」を発売いたしました。

本プランは、スキーやスノーボード用具はすべてレンタルできる「手ぶらでGO！春スキー楽々プラン」と、レンタル不要の方向け「春スキー＆満喫リゾートプラン」の2種類をご用意。経験者はもちろん、雪遊びが初めての方やファミリー、カップル、友人同士まで、幅広いお客様にご満足いただける内容となっています。

東京から新幹線で約２時間という抜群のアクセス。ゴールデンウィークまで滑走可能な豊富な積雪と上質な雪質を誇るアライリゾートならで、春ならではのスキー＆リゾート体験をお楽しみください。

ロッテアライリゾートの魅力

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１.ゴールデンウィークまで楽しめるスキーリゾート

ロッテアライリゾートは、国内有数の豊富な積雪量と上質なパウダースノー、そして最長7,000mに も及ぶロングライドを誇る、日本有数のマウンテンリゾートです。標高差951mのダイナミックなゲレンデは、初心者から上級者まで幅広いレベルのスキーヤー・スノボーダーに愛されています。春でもたっぷりと雪が残るため、ゴールデンウィークまで春の陽気の中で快適な滑走をお楽しみいただけます。

２.あなたにぴったりの春の雪山を体験

リゾート内には天然温泉、スパ、温水ブール、多彩なレストランなど、滞在をより豊か彩る施設が充実しています。スキーヤーやスノボードをされない方でも、雪山の絶景や温泉、グルメ、各種アクティビティを存分に満喫できるのが大きな魅力です。ご家族やご友人、カップルなど、どなたでも思い思いの春のリゾート体験をお楽しみいただけます。

「手ぶらでGO!春スキー楽々プラン」の主な特典内容

特典1. 手ぶらでOK！ウェア・小物まで揃う「フルレンタル」無料

スキー・スノーボードに必要なウェアや板、ブーツ、アクセ

サリーまで、すべて無料でレンタル可能。リゾート内のサロ

モンステーションでは、大人からお子様まで幅広いサイズ

や、カラーやデザインにこだわったSALOMON製品を豊富に

ご用意しております。

*SALOMON STATION

特典2. 滞在中リフト乗り放題

ご宿泊期間中はリフトが乗り放題。リゾート自慢の広大なゲ

レンデ、春のパウダースノーを心行くまでご堪能いただけま

す。

*イメージ

特典3. 夕食券・朝食券付き

リゾート内のレストランでご利用いただける夕食券・朝食券

をご用意。地元食材を活かした多彩なメニューで、旅の楽し

みがさらに広がります。

*館内レストラン(The PLATE)

特典4. 1日たっぷり遊べる「ハッピーパス」付き

スノーチュービング、ジップライン、スノーラフティグ、国.

内最大級のボルタリングやビックトランポリンなど、室内で

遊べるプレイグランドに加え、星空プールまで楽しめる、1

日たっぷり満喫できるアクティビティパスです。

*スノーラフティング

特典5. 施設内で使えるお得な館内利用券

レストランやショップ、スパなど、リゾート内の各種施設で

ご利用いただける1,000円分の館内利用券をお一人様につき

プレゼント。ご家族やご友人と一緒に、リゾートステイをお

楽しみいただけます。

■春の雪山を満喫した後は、ロッテアライリゾートで心も体も癒される贅沢なひととき

*スパマナ(SPA MANNA)

ゲレンデ直結のホテルだから、スキーやスノーボードを思いきり楽しんだ後も、移動の手間なくすぐにお部屋でくつろげます。広々とした客室は、ラグジュアリーな空間と快適な設備が整い、家族連れからカップルまで幅広いゲストに最適です。アフタースキーには、ホテル自慢の「星空温泉」へ。地下1,750mから湧き出る天然温泉は、弱アルカリ性でお肌にもやさしく、滑走の疲れをじんわりと癒してくれます。露天風呂からは満天の星空を眺めることができ、非日常のリラックスタイムをお楽しみいただけます。

スキーの余韻に浸りながら、上質な宿泊と温泉で心身ともにリフレッシュ。2025年にはSki Asia Awardsで「Japan’s Best Ski Hotel」を受賞し、世界的にも高い評価を獲得しているロッテアライリゾートで贅沢な冬の休日をお過ごしください。

＜春スキー満喫ステイプラン概要＞

*アライ棟 客室*星空温泉

・プラン名：「手ぶらでGO！春スキー楽々プラン」または「春スキー&満喫リゾートプラン」のいずれ

か

・予約期間：2026年3月18日（水）～2026年4月23日（木）

・滞在期間：2026年3月19日（木）～2026年5月6日（水）

・内容：アライ棟またはクラブ棟客室での1泊2日宿泊

スキーまたはスノーボードのフルレンタルセット(手ぶらでGO！春スキー楽々プランのみ)、滞

在中リフト券、夕食券・朝食券、ハッピーパス、施設内で使える割引券

・料金：1泊2日 \21,740～ （2名1室利用時:1名料金／税・サービス料込）

・予約方法：ロッテアライリゾート公式サイトまたは下記URLにて販売中

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja/offers/packages/260318/26_springspecial

ロッテアライリゾートについて

*ホテル画像(イメージ）

新潟県妙高市に位置するロッテアライリゾートは 100 万坪という広大な敷地に全4棟257室のホテル客室を完備しております。敷地内には全14 コースあるスキー場を始め、スパ、プール、 レストラン、カフェ、ファンクションルーム、最長 1,501m のジップツアーやツリーアドベンチャーなど各種アクティビティを完備した、アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設です。冬は一面に広がる雪景⾊の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズンは新緑と澄んだ空気を感じながら山並みをご堪能いただけます。日常から離れゆったりとした時間をお過ごしください。

所在地：新潟県妙高市両善寺 1966

【公式アカウント/サイト】

■公式サイト

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja

■公式ロッテアライリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottehotel_arai/

■公式アライマウンテンリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottearairesort/