ドラマストリーム「終のひと」最終回目前！「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」に西山潤、筒井真理子らを迎え、2週にわたって“打ち上げラジオ”

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朝日放送ラジオ株式会社

俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」、


3月20日、27日（金）TBSラジオ、3月22日、29日（日）ABCラジオの放送は2週にわたり「『終のひと』打ち上げSP」をお送りします！





柿澤勇人が主演を務める、ドラマストリーム「終のひと」が3月31日（火）に最終回を迎えるにあたり、「終のひと」から西山潤さん、筒井真理子さん、佐井大紀プロデューサーがゲストで登場！


「打ち上げSP」ということで、スタジオにはお酒を用意。


撮影の裏話からあのシーンの裏側、そして最終回の見所といまの心境まで、ここでしか聴けない本音トークをお届けします！



「終のひと」ファンの方も、これから「終のひと」を追いかけて視聴する人も必聴です！








▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ


ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～　


TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～


番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/kakizawa/


番組公式X：＠kakinoki1008


番組公式TikTok：@kakinoki1008


過去回の聴き逃し配信：https://www.skygroup.jp/company/promotion/kakinokizaka/




▼ドラマストリーム「終のひと」


TBS・毎週火曜深夜0時58分～　※一部地域をのぞく、時間変更の可能性あり


地上波放送終了後「TVer」「TBS FREE」にて見逃し配信


Leminoで最新話を先行配信中