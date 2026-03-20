ドラマストリーム「終のひと」最終回目前！「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」に西山潤、筒井真理子らを迎え、2週にわたって“打ち上げラジオ”
朝日放送ラジオ株式会社
俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」、
3月20日、27日（金）TBSラジオ、3月22日、29日（日）ABCラジオの放送は2週にわたり「『終のひと』打ち上げSP」をお送りします！
柿澤勇人が主演を務める、ドラマストリーム「終のひと」が3月31日（火）に最終回を迎えるにあたり、「終のひと」から西山潤さん、筒井真理子さん、佐井大紀プロデューサーがゲストで登場！
「打ち上げSP」ということで、スタジオにはお酒を用意。
撮影の裏話からあのシーンの裏側、そして最終回の見所といまの心境まで、ここでしか聴けない本音トークをお届けします！
「終のひと」ファンの方も、これから「終のひと」を追いかけて視聴する人も必聴です！
▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ
ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～
TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～
番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/kakizawa/
番組公式X：＠kakinoki1008
番組公式TikTok：@kakinoki1008
過去回の聴き逃し配信：https://www.skygroup.jp/company/promotion/kakinokizaka/
▼ドラマストリーム「終のひと」
TBS・毎週火曜深夜0時58分～ ※一部地域をのぞく、時間変更の可能性あり
地上波放送終了後「TVer」「TBS FREE」にて見逃し配信
Leminoで最新話を先行配信中