3月27日放送の『CITY CHILL CLUB』は特別編としてデビュー40周年を迎えた坂本冬美が自身の楽曲を振り返る「坂本冬美SP」がOA決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

あなたの毎日に音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム・TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。

3月27日放送の『CITY CHILL CLUB』は特別編として、デビュー40周年を迎えた坂本冬美が自身の楽曲を振り返る「坂本冬美SP」のOAが決定！

最新の楽曲からデビュー曲まで、10年ずつを4ブロックに分けて楽曲をお届けします。

活動の中で出会った方々のお話や、楽曲の思い出などと共に40周年の活動を振り返る特別な２時間をどうぞお楽しみに。

＜出演者プロフィール＞

坂本冬美

1967年生まれ、和歌山県出身。1987年に『あばれ太鼓』でデビューし、『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。

圧倒的な歌唱力と凛とした立ち姿、そしてジャンルに縛られない柔軟性が魅力で、演歌の枠を超え、忌野清志郎らとのユニット「HIS」での活動や、中村あゆみ、桑田佳祐 等の数多くのロック、J-POP系アーティストとの交流も深く幅広い層から支持されている。

紅白歌合戦の常連でもあり、日本を代表する歌姫の一人。



＜CITY CHILL CLUB 番組情報＞

◇番組概要

番組名：TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

放送時間：月～金 深夜27:00～29:00

内容：アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回テーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。



◇3月度ミュージックセレクター

月曜

1・2週 あきいちこ

3・4週 光季

5週 猫 The Sappiness

火曜

1・2週 柿澤勇人×西山 潤

3～5週 Re:name

水曜

1・2週 夜々

3・4週 ラナメリサ

木曜

1・2週 雨のパレード

3・4週 一寸先闇バンド

金曜

1・2週 JIN INOUE

3週 荒谷翔大

4週 特別編 坂本冬美

◇コーナー

#KTCHANのMUNYA MUNYA

MC に Artist/Rapper の#KTCHAN をお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHAN ワールド全開の新コーナー「#KTCHANのMUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日深夜 27 時 35 分～27 時 55 分頃

◇コーナー

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。

深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://x.com/CITY_CHILL_CLUB?s=20

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Podcast： https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報： https://lit.link/CITYCHILLCLUB