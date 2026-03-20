斎藤佑樹がベトナムの少年少女と野球対決！「Ｆｏｃｕｓ　斎藤佑樹ひとり旅～魅惑の地・ベトナム～」明日よる10時30分放送

株式会社ＢＳ日本

＜番組概要＞

斎藤佑樹が東南アジアの東端、南北約1,600キロにわたって伸びる国土。

世界中から熱い視線を集めるエネルギーに満ちた国・ベトナムへ、カメラ片手にひとり旅。

自然、文化、そして人々に触れ、何を感じ、どこにＦｏｃｕｓ（焦点）を当てるのか…人気リゾート地・ダナン、歴史的な街並み・ホイアン、経済の中心・ホーチミンへ！

斎藤佑樹、新たなる可能性の旅！

圧巻のビル夜景舞台はダナンからホーチミンへ

ベトナム南部に位置し、経済の中心地であるホーチミン。

整備された道路や高層ビルが立ち並ぶ一方で、フランス統治下時代に作られた建造物や文化が今も色濃く残っており、観光地としても大人気！

写真のパクチーは通常の量バインミーとは違う！バインミー・チャオ

パンに具材を挟む「バインミー」とは違い、具材だけが熱々の鉄板で提供されるバインミー・チャオ。

牛肉と玉ねぎ、ミートボールが入っている人気メニューを注文。

パクチーがあまり得意ではないという斎藤佑樹だが…ここでまさかの「おかわり」！？

ベトナムのマウンドへベトナム少年少女と1打席対決

斎藤佑樹が「どうしても行きたかった」と語る場所。

そこに到着すると、活気のある雰囲気で野球の練習をする少年少女の姿が！

野球としては決して強豪とは言えないベトナムで普及に奔走する日本人、そして高校や大学では野球を続ける環境があまりない中でも、心から楽しんでプレーをする少年少女。

そんな人々とのキャッチボール、1打席対決で斎藤佑樹に芽生えたある思いとは…

市場の方が「ベトナムがナンバーワン！」と語ったドリアンフルーツの王様にチャレンジ！

ホーチミン最大規模で、雑貨や衣類、グルメなどベトナム名産品が並ぶベンタイン市場へ。

斎藤佑樹は“フルーツの王様”ドリアンに初挑戦！

独特な匂い、味と言われてはいるが…？

絶品ベトナム料理が味わえる3年連続ビブグルマン選出の名店

2023年にベトナムのミシュランガイドが発行され、それ以降3年連続でビブグルマンに選出されたベップ ミー インへ。

美味しい料理の数々に感動！中でも特に気に入った一品とは？

【番組名】Ｆｏｃｕｓ 斎藤佑樹ひとり旅～魅惑の地・ベトナム～

【放送日時】毎週土曜よる10時30分～11時

【出演】斎藤佑樹

【番組HP】https://www.bs4.jp/focus_saitoyuki