臨海副都心エリアの賑わい創出に向けた事業者間連携が始動 有明・青海・お台場を繋ぐPALETTE RIDEが「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」に合わせて特別運行

トヨタ・コニック・プロ株式会社

株式会社テレビ朝日（本社：東京都港区、代表取締役社長：西 新）とトヨタ・コニック・プロ株式会社

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：武田 淳一郎）は「臨海副都心エリアの活性化」という共通のビジョンを掲げる共創パートナーとして、有明・青海・お台場を繋ぐ次世代モビリティサービス

「PALETTE RIDE」と様々なエンタメ・コンテンツが連動した新たな「コト体験」の提供を開始します。

事業者間連携の第一弾となる本施策では、2026年3月27日開業の東京ドリームパークで開催される

「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」に合わせ、ドラえもん仕様にラッピングした「PALETTE RIDE」を有明エリアと青海・お台場エリアを結ぶシンボルプロムナード公園で運行します。

期間中は「PALETTE MARCHE」でドラえもん関連商品を販売するほか、東京ドリームパークと周辺拠点を繋ぐ移動手段としてトヨタの歩行支援モビリティ「C⁺walk T」のレンタルサービスも実施し、エリア全体でのコンテンツ連動と来訪者の回遊性向上から「移動総量増・移動時間減・エリアの笑顔増」に寄与したいと考えております。

本施策を皮切りに、今後も周辺地域事業者やコンテンツとの連携を継続的に展開し、エリア全体の回遊性向上と賑わい創出に取り組んで参ります。

提供サービス一覧

PALETTE RIDE （特別仕様）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/102_1_bf64a15fe85896eb0f52a5cb16d92fe3.jpg?v=202603210951 ]

PALETTE RIDE 運行ルート(シンボルプロムナード公園内)

基本運行ルート

※公園内で開催されるイベントや混雑状況により、運行時間や運行ルートが変更になる場合があります。

最新の詳細情報についてはWEBサイトにてお知らせいたします。 http://paletteride.jp/

PALETTE MARCHE

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/102_2_945eda28e7becaac364bc1062f8241d2.jpg?v=202603210951 ]

歩行支援モビリティレンタル（特別仕様）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/102_3_bba3df317b2ae99169d59fb37e19e011.jpg?v=202603210951 ]

すべてのモビリティサービスは、公園内で開催されるイベントや混雑状況、天候等により、運行時間や

運行ルート、マルシェ開催日などが変更になる場合があります。最新の詳細情報については下記URLで

お知らせいたします。

・HP URL：http://paletteride.jp/

今後も、まちの魅力創出に向けて、さまざまなモビリティサービスを活用し、自治体や地域事業者との

連携を深めながら新たな取り組みに挑戦してまいります。これからのサービス展開にご期待ください。

トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、

モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。

【イベント概要】100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

・イベント名：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

・会期：2026年3月27日（金）～9月30日（水）

・会場：TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか （東京都江東区有明３-３-８）

・開館時間：10:00～18:00（17:00最終入場）

※3月27日（金）のみ 11:00～18:00（17:00最終入場）

・アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」徒歩約９分・「東京テレポート駅」 徒歩約11分

・主催： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

・特別協力： AllRightsReserved(ARR)

・公式サイト： https://doraemon100japan.com/

・公式SNS： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

【会社概要】トヨタ・コニック・プロ

・社名 ：トヨタ・コニック・プロ株式会社

・設立 ：2021年1月(創立1949年3月)

・資本金：50百万円

・株 主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞

・代表者：代表取締役社長 武田淳一郎

・事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など

トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティ

サービス事業などを展開する事業会社として始動。トヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて各種事業を展開しています。トヨタ自動車をはじめとする様々な企業の魅力を伝え、価値をさらに引き上げることをミッションに、従来の広告会社の枠組みから、弊社独自の挑戦を通じ、多くの幸せづくりに貢献していきます。

・HP URL：https://toyotaconiq-pro.co.jp