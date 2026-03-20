少女バイク旅ADV『ガールズメイドプディング』1周年記念の過去最大40％OFFセール開始　4月2日(木)より秋葉原にてコラボカフェ開催も決定

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、音楽×ゲームプロジェクト・ANMCによるガールズトーク・ツーリングADV『ガールズメイドプディング』の発売1周年を記念して、過去最大割引率の40%OFFセールをNintendo SwitchおよびSteamにて開始しました。

また、秋葉原のギャラリー併設カフェ「IMAGINARY BASE AKIHABARA」にて、2026年4月2日(木) ～4月29日(水)にコラボカフェを開催します。期間中は店舗にて「あのときのプリン」などのゲームをモチーフにしたフードや新グッズを販売いたします。

ゲームアップデートおよび記念イラストの公開も予定しておりますので、今後の展開にぜひご注目ください。

■『ガールズメイドプディング』過去最大40％OFFセール

開催期間 ：2026年3月20日(金) ～ 2026年4月10日(金)

価格 ：720円（税込） ※通常価格 1,200円（税込）

プラットフォーム ：Steam, Nintendo Switch

Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3337210/

Nintendo Switchストアページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000094735

■『ガールズメイドプディング』コラボカフェ&新グッズ

期間中は秋葉原の店舗にて、「あのときのプリン」などのコラボフード、描き下ろしコラボグッズ、そして前回人気だった「猫握手会Tシャツ」のプリントや色味をより原作に近づけた新バージョンなど、合計13品のフードやグッズを販売いたします。

また、4月4日(土)は『ガールズメイドプディング』開発者「Kazuhide Oka」とイラストレーター「ずもち」が店舗内に在廊します。詳細はコラボイベント特設ページをご覧ください。

■「ガールズメイドプディング」×「IMAGINARY BASE AKIHABARA」コラボカフェ 開催概要

コラボイベントページ：https://imaginary-base.jp/event/595/

IMAGINARY BASE POJECT公式サイト：https://imaginary-base.jp/

IMAGINARY BASE POJECT公式X：https://x.com/imaginary_base

開催日程：2026年4月2日(木) ～4月29日(水・祝)

開催場所：バーチャルエクスペリエンスカフェ「IMAGINARY BASE AKIHABARA」

〒101-0025

東京都千代田 神田佐久間町3-34-3

N-Stage秋葉原2F（佐久間学校通り沿い入口）

営業時間：14:00～22:00 （混雑時120分制/予約不要） ※水曜定休・祝日の場合営業

■『ガールズメイドプディング』1周年記念 ゲームアップデート

未公開の1周年記念キービジュアルや、過去のイラストが確認できるギャラリー機能の実装を予定しております。

詳細はANMC公式X（https://x.com/anmckamitsubaki）にて発信いたしますので、フォローの上公開をお待ちください。

■「ガールズメイドプディング」とは

「ガールズメイドプディング」はインディーゲーム「ムーンレスムーン」「ナツノカナタ」「午前五時にピアノを弾く」のクリエイターであるKazuhide Okaと、KAMITSUBAKI STUDIOによる共同プロジェクト・ANMC（アノマチ）によって制作された、人の消えた町を旅する少女たちを描いたアドベンチャーゲームです。

──誰かに見られていないと、消えてしまう。

「ガールズメイドプディング」は、人の消えた町を旅する少女たちを描いたガールズトーク・ツーリングADVです。

バイクに乗ってお喋りしながら、世界の謎に少しずつ迫っていきます。

■「ガールズメイドプディング」について

■ゲームの特徴

移動しながらシナリオが進む

多くのゲームでは目的地に到達することで物語が進んでいきますが、『ガールズメイドプディング』では、バイクに乗って道を進む「道中」で物語が進行していきます。

止まっていると物語は進まず、道を走った分だけテキストを読み進めることができます。

二人のお喋りを聞きながらバイクを走らせることで、やがて物語の核心へと近づいていくでしょう。

食材と料理

道を進む途中で食材を手に入れることがあり、料理に使うことができます。

料理をつくることで二人の会話、物語が始まります。

話題に合った料理をつくり、物語を読み進めていきましょう。

満腹度と夜

道を走っていると「満腹度」が少しずつ減っていきます。

料理をして満腹度やほかのパラメータを回復しましょう。

また道を進んでいると、やがて夜が訪れます。

真夜中になると旅はそこでおしまいです。真夜中が訪れる前に、泊まることのできる空き家を探しましょう。

（「満腹度」の減少などを難易度設定でOFFにすることもできます）

■ストーリー

誰にも見られていない人が消えてしまう──そんな謎の現象が起き始めて半年。

スミビとニコミは、バイクに乗って二人きりの旅をしています。

「もう一度、あのときのプリンが食べたい」

旅は、スミビのそんな一言から始まりました。

町から町へ食材を求めて進むうち、人々との出会いもあります。そこで二人は少しずつ世の中で起きたことを知っていきます。

二人は決してお互いから目を離しません。

見られていないと、消えてしまうから。

■キャラクター

スミビ

バイクに乗って旅をする少女。かつてニコミが働いていた喫茶店の常連客だった。

ニコミ

スミビと一緒に旅をする少女。喫茶店でアルバイトをしていたが料理は苦手。

■『ガールズメイドプディング』製品情報

タイトル ： ガールズメイドプディング

ジャンル ： ガールズトーク・ツーリングADV

プレイ人数 ： 1人

プラットフォーム ： Nintendo Switch, Steam（Win, Mac）

発売予定 ： 2025年4月10日(木)

価格 ： 1200円(税込) ※セール期間中は720円(税込)

製作 ： KAMITSUBAKI STUDIO

制作 ： Kazuhide Oka

対応言語 ： 日本語 / 英語 / 簡体字 / 繁体字

■ANMC（アノマチ）について

「ANMC」(アノマチ)は、Kazuhide Okaが描く物語、世界観をもとに音楽とインディーゲームを制作するプロジェクト。楽曲にはKAMITSUBAKI STUDIO内外から様々なアーティストが参加し、今までにないコラボレーションを生み出します。今ここにはない「あの街」を目指して。

ANMC 公式X：https://twitter.com/ANMCkamitsubaki■Kazuhide(https://twitter.com/ANMCkamitsubaki%E2%96%A0Kazuhide) Okaについて

『ガールズメイドプディング』『ムーンレスムーン』『ナツノカナタ』『午前五時にピアノを弾く』を手掛けたクリエイター。ストーリーライター、インディーゲーム開発者として2024年5月よりKAMITSUBAKI STUDIOに所属。最新作『プラトニカ・スペース』開発中。

Kazuhide Oka X：https://twitter.com/nKTqcTFkvMEjKcX

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）