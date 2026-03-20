『雀魂-じゃんたま-』7周年記念リアルイベント、5月2日(土)東京ビッグサイトにて過去最大規模＆入場無料で開催決定！

株式会社Yostar

株式会社Yostarは、当社が運営している対戦型麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』において、リアルイベント『雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～』を5月2日(土)に東京ビッグサイト 南1ホールにて開催することをお知らせいたします。

あわせて特設サイトを開設し、同イベントで実施する各種プログラムや出演者、物販等の情報を一挙公開いたしました。

▼『雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～』特設サイト

https://mahjongsoul.com/7th_anniversary_event/

■過去最大級の豪華出演陣が集結！ユーザー参加型の目玉企画「チーム対抗戦」エントリーもスタート！

『雀魂-じゃんたま-』は、2019年4月25日にブラウザ版がリリース、おかげさまでまもなく7周年を迎えます。今回、そんな7周年を記念したリアルイベント『雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～』を、5月2日(土)に東京ビッグサイト 南1ホールにて、入場無料で開催いたします。

本日、同イベント特設サイトをオープンし、ステージプログラムを始めとした各種情報を一挙公開いたしました。当日は各プログラムや対局イベントへ、多井隆晴さん・瑞原明奈さん・土田浩翔さん・渋川難波さんを筆頭とした総計34名のプロ雀士が参加予定。さらに『雀魂』好きの声優4名のステージ登壇や、恒例対局企画「Vの間」へ過去最大となるVTuber10名の参加、そしてコスプレイヤー5名の登場も予定されるなど、『雀魂』リアルイベント過去最大級の規模にて実施いたします。

加えて、会場内では小学生以下のお子様を対象にプロ雀士の先生がやさしく丁寧にレクチャーする「こども麻雀教室」や、どなたでも参加できる「麻雀牌キーホルダー作りワークショップ」なども実施いたします。その他にも様々なプログラム・アクティビティが目白押しとなっておりますので、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください！

※開催スケジュール、ステージ内容、出演者等は予告なく変更される場合がございます。

▼ステージプログラム

・オープニングステージ＆チーム対抗戦オープニング

・プロ雀士＆声優 師弟雀魂タッグバトル

・逆襲の渋川難波…!？帰ってきた漢気麻雀対決ファイナル

・今回はチーム戦！ウルトラ雀魂クイズ

・例大祭オーラスマッチ＆ミニ東風大会 表彰式＆グランドフィナーレ

ステージプログラムと関連して、ユーザー参加型企画「チーム対抗戦」の事前エントリーを本日より開始いたしました。「チーム対抗戦」では参加者が４チームに別れて会場内で対局を行い、１位になると１ポイントを獲得、その合計ポイントを基に各チームリーダーであるプロ雀士4名が「例大祭オーラスマッチ」ステージにて最終対局を繰り広げます。これまでの各リアルイベントでもユーザーの点数が局面を大きく左右し、会場が一体となって盛り上がりをみせる大好評企画となりますので、ぜひ奮ってご応募ください！

▼「チーム対抗戦」事前エントリー受付フォーム

https://forms.gle/GE6XCJEpKzchLuDg6

※当日チーム対抗戦に参加するには、事前エントリーが必要です。

※代理でのお申込み、複数人まとめてのお申し込みはできません。必ず参加されるご本人様がご記入ください。また、小学生以下の方は保護者の方同伴にてご参加ください。

※イベント当時の参加状況により、会場にて参加希望者の追加募集を行う可能性がございます。

※必ず、雀魂をご自身のオンライン上でプレイできるデバイスをお持ちの上ご来場ください。

※その他イベント注意事項はフォーム内、または『雀魂7周年記念 魂天神社例大祭』特設サイトにてご確認ください。

▼応募締切

2026年4月20日(月) 23:59まで

▼イベント開催日時

2026年5月2日(土)10:30～19:00(予定)

※チーム対抗戦の開催時間は13:00～16:00 予定

※チーム対抗戦参加者の当日受付は10:30～12:00までとなります。（当選者のみ）

▼参加費

無料

▼募集人数

合計 320名 (全4チーム / 各チーム 80名)

※定員を超えた場合は抽選とさせて頂き、ご記入いただいたメールアドレス宛に後日、当落結果のメールをお送りします。

※抽選結果によっては希望したチームと異なるチームに当選する場合もございます。予めご了承ください。

また、会場メインステージの様子は『雀魂-じゃんたま-』公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@MahjongSoul_JP)にて生放送を予定しているほか、同チャンネルの人気コンテンツ「とりたま」の生配信も開催予定！綱川隆晃さん・松本吉弘さんによる、ユーザー参加型の対局企画を実施いたしますので、ぜひこちらもお楽しみに！

▼メインステージプログラム配信

配信日時：2026年5月2日(土)10:30～18：30予定

▼YouTube番組「とりたま」配信

配信日時：2026年5月2日(土)12:00～17：00予定

その他、各ステージプログラムの詳細や出演者情報は、イベント特設サイトよりご確認ください。

■憧れのプロ雀士やVTuberと対局できる！「プロの間」「Vの間」もお見逃しなく！

会場内では、豪華プロ雀士陣やVTuberの皆さんと対局できる対局スペースも用意！「プロの間」「Vの間」ともにイベント当日、会場にて整理券を配布しますので、参加希望の方は開催エリアまでお越しください。

【「プロの間」概要】

プロと過ごす、特別な一局。豪華プロ雀士の皆さんと同じ卓を囲み、会話を楽しみながらの対局を体験いただけます。プロの打ち筋や思考を間近で体感することができる貴重な機会となりますので、ぜひ奮ってご参加ください！

▼参加雀士 (※順不同・敬称略)

逢川恵夢、朝倉康心、石井一馬、小倉ゆさ、木原浩一、近藤誠一、佐月麻理子、真田槐、下石戟、尻無濱航、鈴木優、都美、仲林圭、西乃うるり、藤川まゆ、松ヶ瀬隆弥、丸山奏子、水口美香、村上淳、渡辺太

▼「プロの間」整理券配布

配布時間：10:40～

配布場所：対局エリア・プロの間 受付前

※必ず、雀魂をご自身のオンライン上でプレイできるデバイスをお持ちの上ご来場ください。

※対局するプロ雀士の方や対局時間はお選び頂けません。

※混雑状況などに応じて、試合の途中でも対局を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※整理券はなくなり次第配布終了となります。

【「Vの間」概要】

『雀魂』でおなじみのVTuberと直接対局できる特別企画！豪華VTuberの皆さんと一緒に、会話を楽しみながら対局できます。推しと同じ卓を囲むからこそ生まれる、特別な時間をぜひお楽しみください！

▼参加VTuber (※順不同・敬称略)

千羽黒乃、咲乃もこ、朝陽にいな、龍惺ろたん、天籠りのん、歌衣メイカ、柚原いづみ、猫撫こぜに、花京院ちえり、まるげりちゃ

▼「Vの間」整理券配布

配布時間：10:40～

配布場所：対局エリア・Vの間 受付前

※必ず、雀魂をご自身のオンライン上でプレイできるデバイスをお持ちの上ご来場ください。

※対局するVTuber及び対局時間はお選び頂けません。

※スケジュールの都合上、試合の途中でも15分を経過したら対局を終了させていただきます。

あらかじめご了承ください。

※整理券はなくなり次第配布終了となります。

■「こども麻雀教室」がイベント会場内で開催！さらに麻雀牌キーホルダー作りワークショップも！

麻雀のより一層の普及を目指し、ご好評につきこれまで5回にわたり実施の「小学生麻雀教室」開催や、2020年より継続して開催中の「雀魂杯 学生麻雀選手権」を始めとした各種学生向け大会への協力など、多様な取り組みを実施してきた『雀魂』。

今回の「雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～」でもその一環として、会場内「寺子屋」エリアにて、小学生以下のお子様を対象とした「こども麻雀教室」を開催いたします。

基礎知識から役の作り方、考え方のコツまで、プロ雀士の先生がやさしく丁寧にレクチャー。勝ち負けだけでなく、「考える」「そろえる」「待つ」といった体験を通して、集中力や思考力を楽しく育てることができます。はじめてのお子様も、保護者の方も安心してご参加いただける、“遊びながら学べる”麻雀体験コーナーとなっておりますので、ぜひご参加ください。

▼「こども麻雀教室」概要

開催時間：12:00／14:15／16:30

所要時間：60分

参加資格：小学生以下のお子様（保護者同伴必須）

エントリー：無料

※各回開始時間の30分前から寺子屋エリア前にてエントリー受付をいたします。

※各回定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

※人数に限りがあるため、ご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

他にも「寺子屋」エリアでは、どなたでも参加できる「麻雀牌キーホルダー作りワークショップ」も開催！業務用麻雀卓トップシェアを誇るAMOS（アモス）協力のもと、自分だけのオリジナルキーホルダーを制作し、イベントの思い出としてそのままお持ち帰りいただけます。ここでしか体験できない、麻雀愛あふれるクラフト体験となりますので、こちらもぜひご参加ください。

▼「麻雀牌キーホルダー作りワークショップ」概要

開催時間：11:00／13:15／15:30

所要時間：30分

参加資格：どなたでも

エントリー：有料 1,500円(税込) （現金／クレジット／電子マネー／QRコード決済）

※開始時刻の30分前から寺子屋エリア前にてエントリー受付をいたします。

※各回定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

※人数に限りがあるため、ご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■会場内では「縁日あそび」コーナーやスタンプラリーなど、様々な施策が目白押し！

会場では他にも、新作ミニゲーム「じゃんたま☆ファイター」先行体験や「迷牌クエスト」「あなたにオススメ！ 雀士診断 with 役占い」など計11種のアトラクションが楽しめる「縁日あそび」コーナーも登場！その他にもスタンプラリー企画やステージプログラムと連動したユーザー参加型運試し企画、プロ雀士やコスプレイヤーなどが参加のグリーティング、パートナー企業ブース出展、物販やプロ雀士監修フードの販売といった各種施策が目白押しとなっております。

各施策・物販の詳細情報は、イベント特設サイトよりご確認ください。

■イベント当日はXにてハッシュタグキャンペーンも実施予定！

『雀魂』公式X（旧Twitter）でも、イベントにあわせたキャンペーンを実施予定！『雀魂 7周年記念 ～魂天神社例大祭～』当日となる5月2日（土）にハッシュタグ「#雀魂例大祭」をつけて、番組の感想や会場の写真を投稿すると、抽選で10名様に「オリジナル湯呑」をプレゼントいたします。会場内へご来場の方はもちろん、配信で参加の皆さんも、イベント当日は特別な一日を楽しんで盛り上がりましょう！

■「こどもファストトラック＆優先入場」実施につきまして

『雀魂 7周年記念 ～魂天神社例大祭～』では、中学生以下のお子様同伴のお客様、妊娠中の方、車椅子の方、怪我などをされていて入場にお手伝いが必要な方などが優先的かつ安全にご入場していただくために、対象のお客様は開場時間前の10:00より『こどもファストトラック＆優先入場』がご利用いただけます。

『こどもファストトラック＆優先入場』をご利用されたい方は、イベント当日に東京ビッグサイト 南1ホール前コンコースに設置の優先入場レーンまでお越しください。

【優先入場対象者】中学生以下のお子様、妊娠中の方、車椅子や怪我などで入場にお手伝いが必要な方と、その同伴者の方。

【優先入場時間】2026年5月2日(土) 10:00～

※10:30より一般のお客様の入場が始まります。

一般のお客様の入場待機列が解消後は優先入場レーンは終了させていただきます。

■『雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～』イベント概要

【名称】『雀魂7周年記念 ～魂天神社例大祭～』

【開催日時】2026年5月2日(土) 10:00～19:00 (最終入場18:00)

【会場】東京ビッグサイト 南１ホール(東京都江東区有明3-11-1)

【参加費】無料

※入場時に手荷物検査を実施させていただく場合がございます。

※会場内の人数が多すぎる場合は、参加規制がかかる場合がございます。

※一部プログラムには事前のエントリーが必要になります。

【特設サイト】https://mahjongsoul.com/7th_anniversary_event/

■『雀魂-じゃんたま-』とは

オンラインで全国のプレイヤーとリアルタイムに対戦できる麻雀ゲームです。

全世界のプレイヤーと対戦を行うことができる「段位戦」、友人と好きなルールで対戦できる「友人戦」、プレイヤー同士で開催/参加できる「大会戦」など様々な対戦スタイルにより、麻雀の初心者から上級者まで幅広くお楽しみいただけます。

・プレイヤーは可愛らしく描かれたキャラクター達と共に対戦します。

・他のプレイヤーとのチャットには、キャラに応じた多彩な表情のスタンプを使用することができます。

・キャラクターのボイスは内田真礼さん、小清水亜美さんなど人気声優を起用。ホーム画面やプレイ中に可愛らしい声を聞くことができます。

・キャラクターには好感度のパラメーターも設定されており、アバターとしての使用や、アイテムを贈ることで好感度を上げることができます。好感度が上がることで、追加ボイスやアバターのCGが変化する機能の開放など、様々なシーンでキャラと触れ合い関係を深めることができます。

■ダウンロードはこちら

■iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1469186379

■Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.MajSoul

■webブラウザ/ Windows版（公式サイトのWindows版ダウンロードから）

https://mahjongsoul.com/

■DMM版

https://dmg.mahjongsoul.com/

【概要】

名称：『雀魂-じゃんたま-』

ジャンル：対戦型麻雀ゲーム

配信機種：iOS / Android / Webブラウザ

料金形態：基本無料（アイテム課金）

『雀魂-じゃんたま-』公式サイト：https://mahjongsoul.com

公式X：https://twitter.com/MahjongSoul_JP

権利表記：

(C)2019 Soul Games, Inc.

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