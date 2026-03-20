壊れていても、古くてもOK！農機具買取サービス「ノーキウール」を開始

ABC株式会社

ABC株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区）は、農機具買取サービス「ノーキウール」を2026年4月1日より開始いたします。まずは兵庫県北部および鳥取県北部を対象エリアとしてスタートし、順次全国へ拡大してまいります。

本サービスは、不要になった農機具を電話一本で手軽に仮査定でき、壊れている農機具や旧型機でも買取可能な、農家の皆さまに寄り添った買取サービスです。さらに、5月以降はアプリによる査定機能、6月にはAIが全国から希望の中古農機具を自動で探す「AI購入サポート」の提供も予定しており、農機具の「売る」から「買う」までをワンストップで支援するプラットフォームを目指します。

サービスサイト：https://nookiwool.com/

サービス開始の背景

農業従事者の高齢化や離農の増加に伴い、使わなくなった農機具の処分に困る農家が年々増えています。大型の農機具は自治体の一般的な処分方法では対応が難しく、買取業者への依頼にもハードルを感じる方が少なくありません。「ノーキウール」は、こうした農家の課題を解決するため、電話一本で気軽に相談でき、壊れている農機具や古い機種でも買取可能なサービスとして誕生しました。

「ノーキウール」の特長

壊れていても引き取りOK： 動かない・部品が欠損している農機具でも引き取り可能。パーツとしての需要や修理再販など、さまざまな形で価値を見出します。

出張費・査定料ゼロ： 仮査定も訪問査定もすべて無料。査定後にお断りいただいても費用は一切かかりません。

スピード対応： 仮査定は最短当日ご回答。お申し込みから約1週間以内にスタッフが訪問します。

全メーカー対応： クボタ・ヤンマー・イセキ・三菱など、国内外すべてのメーカーの農機具を買い取ります。

簡単3ステップ： お電話でのご相談 → 必要情報の確認 → 仮査定額のご連絡と、シンプルなフローで仮査定が完了します。

対象エリア

サービス開始時の対象エリアは兵庫県北部および鳥取県北部です。今後、対応エリアは順次拡大を予定しております。対象エリア外のお客さまも、まずはお気軽にお電話にてご相談ください。

買取対象の農機具

トラクター、コンバイン、田植え機、耕運機、管理機、動力噴霧器、薪割り機、運搬車など、農業で使用するあらゆる農機具が対象です。上記以外の農機具・農業機械についてもお気軽にご相談ください。

仮査定から買取完了までの流れ

STEP 1｜お電話でご相談・仮査定申し込み メーカー名・型式・状態などをわかる範囲でお伝えください。必要に応じて写真の送付方法をご案内します。

STEP 2｜仮査定結果のご連絡（最短当日） 機種の市場相場から概算の仮査定額をお電話またはメールでお伝えします。

STEP 3｜訪問日程の調整 → スタッフ訪問 → 買取完了 仮査定額にご納得いただけましたら、約1週間以内にスタッフが訪問。現物確認のうえ最終金額を確定し、その場でお支払いいたします。

今後のサービス展開予定

「ノーキウール」は、買取サービスの提供にとどまらず、農機具の売買をテクノロジーで変革するプラットフォームとして段階的に機能を拡充してまいります。

2026年4月 農機具買取サービス 受付開始（兵庫県北部・鳥取県北部）

2026年5月（予定） アプリ査定機能リリース ― スマートフォンから写真を送るだけで手軽に査定が可能に

2026年6月（予定） AI購入サポート提供開始 ― AIが全国の中古農機具情報を毎日自動で検索し、ユーザーの希望条件に合った農機具をお知らせ以降順次対応エリアを全国へ拡大

サービス概要

サービス名： ノーキウール

サービスサイト： https://nookiwool.com/

お問い合わせ電話番号： 052-485-6510（受付時間：9:00～18:00、土日祝休み）

受付開始日： 2026年4月1日

対象エリア： 兵庫県北部・鳥取県北部（順次拡大予定）

古物商許可：愛知県公安委員会 第541052600600

会社概要

会社名： ABC株式会社

所在地： 愛知県名古屋市中村区椿町12-8 椿町ビル

事業内容： AI・ブロックチェーン・クラウド技術を活用したソフトウェア開発

コーポレートサイト： https://abckk.dev