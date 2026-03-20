【ZEPETO】グローバルIPコラボを強化 ― 人気ファッションドール「Bratz」がアバターとして登場

NAVER Z Corporation

NAVER Z Corporation（本社：韓国、代表：キム・チャンウク、以下 NAVER Z）が運営するアバターソーシャルプラットフォーム「ZEPETO（ゼペット）」は、ファッションドールブランド「Bratz（ブラッツ）」とのコラボレーションにより、グローバルスタイリングコンテスト「Bratz × ZEPETO コンテスト」を2026年3月20日（金）より開催いたします。

本イベントは、2026年3月20日（金）から4月16日（木）までの4週間にわたり開催され、毎週異なるテーマに沿ってアバターのスタイリングを楽しめる参加型イベントです。

■Bratzの世界観をアバターで表現する参加型UGCイベント

本コンテストでは、ZEPETOユーザーがアバターを活用し、Bratzの大胆で自信に満ちたファッションスタイルを表現し、フィード投稿で自分のスタイリングを発信することができます。

テーマに沿ったアイテムを着用するだけでなく、ユーザー自身がクリエイターとしてオリジナルのスタイリングを発信することで、ファッションへのこだわりや個性を自由に表現できる企画となっています。

■毎週テーマが変わる4ラウンド形式で開催

本コンテストは、4週間にわたり毎週異なるテーマで実施される、全4ラウンドのイベントです。各ラウンドのテーマは毎週金曜日に公開されます。

- 第1ラウンド（3月20日～）：「My Bratz Style」Bratzの象徴的なスタイルからインスピレーションを受け、自分だけのシグネチャールックを表現- 第2ラウンド（3月27日～）：「Pop Stars」ポップスターのようなエネルギッシュなスタイルをテーマに、「Bratz Pop Stars」の世界観を再現- 第3ラウンド（4月3日～）：「Chrome Style」Bratz 25周年を記念したカラーを取り入れた、エッジの効いたスタイルに挑戦- 第4ラウンド（4月10日～）：「Party Look」華やかなパーティースタイルでコンテストを締めくくる最終ラウンド

■参加方法

ユーザーはZEPETOアプリ内でBratzアバターを選択し、各テーマに沿ってスタイリングを行うことで参加できます。

スタイリングしたアバターの写真や動画を、

ハッシュタグ「#BratzXZEPETO」 を付けてフィード投稿することで応募が完了します。

また、同ハッシュタグを付けて外部SNSに投稿することで、作品の露出を高めることも可能です。

■限定アイテムも登場

イベント期間中は、Bratzの象徴的なスタイルからインスピレーションを受けた限定ファッションアイテムやメイクアップアイテムが順次登場します。

これらのアイテムを取り入れて、より自由で多彩なスタイリングをお楽しみいただけます。

■イベント詳細

詳細はZEPETOアプリ内イベントページよりご確認いただけます。

https://bit.ly/zepeto-bratz

■ZEPETOの取り組み

ZEPETOはこれまで、Gucci、Walmart、Porscheなどのグローバルブランドに加え、ソフトバンクやJR東日本といった国内企業、さらにDisneyやサンリオ、SNOOPYなどのIPとのコラボレーションを通じて、ユーザーに新たなブランド体験を提供してきました。

今後も多様なパートナーとの連携を通じて、ブランドとユーザーをつなぐ新たな価値創出を目指してまいります。

■MGA Entertainmentについて

MGA Entertainment（本社：米国ロサンゼルス）は、玩具・エンターテインメント領域において革新的な商品と体験を提供するグローバル企業です。

米国最大級の非上場玩具・エンターテインメント企業のひとつとして、玩具・ドール・ゲームをはじめ、ファッションや映像コンテンツなど多彩なブランドを展開しています。

代表的なブランドには、L.O.L. Surprise!(TM)、Little Tikes(R)、Rainbow High(TM)、Bratz(R)などがあります。

▼公式サイト

https://www.mgae.com

■ZEPETOについて

「ZEPETO」は、全世界で4億人以上の登録ユーザーを持つアバターソーシャルプラットフォームです。ユーザーは自分のアバターを通じて交流し、ファッション、音楽、スポーツ、自動車など、さまざまなグローバルブランドとのコラボレーションを体験することができます。ZEPETOは今後も、リアルとバーチャルをつなぐ新しい形のブランド体験を提供してまいります。

▼App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1350301428

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=me.zepeto.main

※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

◆本件に関する問い合わせ先

NAVER Z JAPAN株式会社

メールアドレス：dl_contact_jp@naverz-corp.com

公式ウェブサイト： https://zepeto.me/