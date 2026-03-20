登録者数9.8万人超の人気YouTuberネイリスト「uee nail」監修。1台2役の次世代電動ネイルマシンが「semotu」より新登場！

九洋洲 Joychou 株式会社

ライフスタイル家電ブランド「semotu」は、人気YouTuberネイリスト・uee nailの監修による、オフから硬化までを1台で完結させる「2in1 電動ネイルマシン」の一般販売を開始いたしました。

発売を記念し、2026年3月20日から4月14日までの期間限定で、通常価格35,000円を91%OFFの2,999円で提供する特別キャンペーンを実施いたします。

開発の背景：セルフネイルの「時間」と「手間」を解決するために

セルフネイルを楽しむ方が増える一方で、「道具を揃えるのが大変」「オフに時間がかかる」「UVライトとマシンの置き場に困る」といった声が多く寄せられてきました。 そこでsemotuは、チャンネル登録者数98,200人（※2026年3月時点）を誇る人気YouTuberネイリスト・uee nail氏と共同開発。プロの視点から「より使いやすく、より効率的」な操作性を追求し、ネイルオフからUV硬化までをシームレスに行える一台を完成させました。

「semotu 2in1 電動ネイルマシン」の主な特徴

1. ネイルオフからUV硬化までを1台に集約 本体にUVネイルライトを搭載。ジェルネイルのシールであれば約60秒、大きなパーツの固定も約90秒で完了します。肌への負担に配慮した設計で、スピーディーかつ快適な施術をサポートします。

2. 0～25,000回/分の無段階調速と正逆回転に対応 初心者からプロまで、スキルに合わせて細かく回転数を調整可能。双方向回転に対応しているため、利き手を選ばずスムーズに操作できます。

3. 69gの超軽量設計と静音・低振動の追求 本体重量はわずか69g。衝撃吸収ベアリングを採用することで、長時間の使用でも手が疲れにくく、深夜でも音を気にせず作業に集中できる静音性を実現しました。

4. 届いたその日から使える充実のアクセサリー セラミックビットやサンディングバンドなど、用途に合わせた豊富なアタッチメントを同梱。甘皮ケアから角質除去、爪の整形まで多用途に対応します。

期間限定キャンペーン概要

新商品の発売を記念し、より多くの方にサロン級の体験をしていただくため、期間限定の特別価格にてご提供いたします。

期間： 2026年3月20日（金）～ 2026年4月14日（月）

販売価格： 特別価格 2,999円（メーカー希望小売価格 35,000円の約91%OFF）

購入方法：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWNBDJK/ref

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWNBDJK/refJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com