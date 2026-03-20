生サブレやわらか　年間1000万枚達成記念コラボ企画 埼玉の魅力を発信するインフルエンサー考案デザインを一般投票で商品化

株式会社梅林堂「やわらか」年間販売枚数１０００万枚達成を記念し、埼玉の魅力を発信するインフルエンサー３名とコラボ。本企画では、３名が制作した埼玉の魅力オリジナルデザインの中から、 もっとも商品化してほしいパッケージをインフルエンサーの投稿内で決定、商品化し販売予定。 デジタルの発信をお菓子にのせてお届けする埼玉の魅力発信企画。 埼玉をテーマにしたデジタルとリアルのコラボで新しい試みを始動。（パッケージフィルム、製品が完成するまで随時投稿予定）

★3名の埼玉インフルエンサー紹介

それぞれのインフルエンサーが3種類の埼玉県応援パッケージを考案し、各インフルエンサーごとに投票で最も支持を集めたデザインを選びます。最終的に、3人それぞれの人気1位のデザインが商品化されます。

さいたす 様

埼玉県を拠点に、地域の魅力や日常を彩るアイテムを発信するライフスタイルインフルエンサー。 親しみやすい語り口と丁寧なレビューが支持され、SNS総フォロワー数は10万人を突破。 地元企業とのコラボ企画や地域活性プロジェクトにも積極的に参加し、「埼玉の魅力をもっと身近に」をテーマに活動している。

【さいたす様 インスタグラム】

https://www.instagram.com/kozure_saitama/

〇さいたす様 作品

作品１.

日本の「キレイ」を支えている！？。化粧水の出荷額が全国1位

作品２.

ひな人形日本一 ひな人形出荷額が日本一

作品３.

フルーツでトップ？ブランド梨にイチゴは日本一に

♦さいぼん 様

埼玉県を拠点に活動するライフスタイル・グルメ系インフルエンサー。埼玉県内のグルメ、スイーツ、日常を彩るアイテムを中心に発信し、丁寧で分かりやすいレビューが支持されているインフルエンサー。SNS総フォロワー数は23万人。地域密着型の情報発信に定評があり、企業コラボや店舗紹介など、生活者目線の企画で多くの反響を生んでいる。

【さいぼん様 インスタグラム】

https://www.instagram.com/saitama_bongurume/

〇さいぼん様 作品

作品１.

さいぼんが見つけた埼玉の仲間たち

作品２.

埼玉県魅力度ランキング 祝！４７位

作品３.

海はなくても 愛はある

♦埼玉ガイド 様

"今行きたい"埼玉に出会えるローカル発信。

埼玉県内のグルメ、観光スポット、季節ごとのイベントなど、地元だからこそ知っている魅力を分かりやすく発信しています。話題のお店から穴場スポットまで、思わず誰かにシェアしたくなる情報を厳選。 週末のお出かけ先に迷ったときや、新しいお気に入りを見つけたいときに。「行ってみたい！」がきっと見つかる、そんな埼玉の楽しみ方を毎日お届けしています。

【埼玉ガイド様 インスタグラム】

https://www.instagram.com/saitama_guide_miho/

〇埼玉ガイド様 作品

作品１.

埼玉ラバーの味を知らない人は知ってほしい。

作品２.

今日も埼玉のどこかでワクワクが生まれる

作品３.

ひと口で、埼玉旅のつづき

♦投稿開始

2026年3月22日（日）より投稿開始されます。

生サブレ やわらか♦オリジナルデザインやわらかプレゼント

今回ご投票いただいた方の中から抽選で、3名のデザイン投票で商品化が決まった「やわらか」をプレゼントいたします。

※「生サブレ やわらか」は

丁寧に練り込んだサブレ生地でホワイトチョコレートを包み込んだ生サブレ。やわらかは年間1000万枚販売する人気商品です。

※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

♦梅林堂とは

梅林堂とは、元治元年（1864年）創業。埼玉の地で約160年の間、まごごろを込めお菓子作りの技術や技能を磨き込み、人と人の心をつなげるお手伝いを。そんな願いをお菓子に込め、おいしいお菓子作りに邁進しています。現在38店舗展開。

https://www.bairindo.co.jp/

梅林堂 箱田本店