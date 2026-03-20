『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』が2026年4月28日(火)発売決定！トレーラームービーを本日公開！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎)と株式会社ゲームスタジオ(本社：東京都港区、代表取締役：藤重 和博)は2026年4月28日(火)、シリーズ累計1,000万ダウンロードを超える『脱獄ごっこ』の、Nintendo Switch(TM)向けダウンロードソフト『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』を発売します。

本作は、『脱獄ごっこ』で人気のスキンやアクセサリーが、無料のレベル報酬で入手可能です。さらに、オンライン対戦に加え、ローカル通信にも対応しており、無料の体験版をダウンロードすれば、製品版を持っていない方ともプレイ可能です。

合わせて、トレーラームービーを公開しました。ぜひご視聴ください。

■『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』について

▼トレーラームービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CQM3wKQKLCM ]

▼レベル報酬機能

『脱獄ごっこ』で人気の、懐かしのスキンやアクセサリー、エモートがレベルアップの報酬でゲットできます！

初期配布分を含めて、スキンは全部で93種、アクセサリーはハンドアクセサリーとバックパックを合わせて80種以上、エモートは約50種が選べるようになりました。

既存のものに加えて、新マップのテーマに合わせた、本作オリジナルスキンなど、新スキンや新アクセサリーも多数追加！

さらに、本作では新たに称号システムを追加しました。多数の称号を自由に組み合わせてカスタマイズも可能です。

レベルは最大999まであります。全ての報酬を手に入れるために、レベル上限を目指そう！

▼魅力的な3つのゲームモード

本作ではお馴染みの「脱獄ごっこ」「ケイドロ」モードに、新モード「ホシトリ」を加えた3つのモードが楽しめます！

・「脱獄ごっこ」は、脱獄を目指す市民3人と、邪魔をする人狼1人が対戦をする標準モード

・「ケイドロ」は、脱獄ごっこを市民6人、人狼2人で行う大乱闘モード

・「ホシトリ」は、ホシを手に入れた者だけが脱獄できる、8人の争奪戦モード

※ ホシトリのルールについて

「ホシ」は全部で2つあり、最初は宝箱に隠されています。「ホシ」を見つけて入手したら、脱獄をめざしてゴールへ向かいます。「ホシ」を持たないプレイヤーは脱獄を阻止するべく、「ホシ」を持ったユーザーを攻撃して邪魔をします。

「ホシ」を持ったプレイヤーは、撃破されると「ホシ」を失い、「ホシ」はマップのどこかに再出現します。

マップ上の「ホシ」は早い者勝ち。撃破されリスポーンしたプレイヤーを含めて、全員で再び「ホシ」を狙います。

「ホシ」を持たないプレイヤー同士は共闘する仲間。しかし、一度「ホシ」を持ったら、仲間は全員敵に早変わり！

目まぐるしく状況が変わる捧腹絶倒のバトルロイヤル「ホシトリ」を、ぜひプレイしてください！



▼作品概要

タイトル：『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』

ジャンル：非対称型対戦アクションゲーム

発売機種：Nintendo Switch(TM)

プレイ人数：1人 ※最大8人までマルチプレイ可能

発売日：2026年4月28日(火)

販売価格：990円 ※リリースセールを実施予定

対応言語：日本語

公式X：https://x.com/DatsugokuGokko

■ローカル通信機能について

オンラインプレイに加え、複数の方と本体を持ち寄って遊べるローカル通信プレイにも対応しています。ローカル通信プレイは最大8人までプレイ可能です。ご友人やご家族と一緒に、いつでもどこでも脱獄ごっこをプレイしてください！

■体験版のリリースが決定！

体験版では、1人で練習プレイができるほか、ご友人や他ユーザーの方々にもダウンロードいただくことで、「脱獄ごっこ」モードを体験版同士だけで対戦プレイすることができます。

さらに、製品版を持つプレイヤーが1人以上いれば、体験版のプレイヤーもローカル通信で「ケイドロ」モードや「ホシトリ」モードをプレイ可能になります。

■『脱獄ごっこ』とは

『脱獄ごっこ』は人狼ゲームの要素を取り入れた、iOS/Android向け非対称対戦アクションゲームです。シリーズ累計1,100万ダウンロードを突破し、2025年11月17日にリリース3周年を迎えました。『脱獄ごっこ』では、従来の人気モードである「脱獄ごっこ」や「バトロワ」に加え、新たに登場した公式アンバサダー「カラフルピーチ」監修の「監獄かくれんぼ」、1vs1で対戦可能な「決闘モード」、そして2025年12月19日から自由なマップ作りやハウジング要素が楽しめるクリエイティブモード「脱クラ」など多くの楽しみ方ができるようになりました。

【LiTMUS株式会社】

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー28階

代表者：代表取締役社長 桑村 崇一郎

設立：2021年12月

事業内容：LiTMUS(リトマス)株式会社は、『青鬼』シリーズや『脱獄ごっこ』等のコンテンツ企画・ライセンス・パブリッシングを行なっています。

コーポレートサイト：https://litmus-ent.jp/

【株式会社ゲームスタジオ】

所在地：東京都港区芝3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル7F

代表者：代表取締役 藤重 和博

設立：2004年4月21日

事業内容：コンシューマー、スマートフォン、アーケード向けのゲーム企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://www.gamestudio.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先はこちら

support_datsugoku@gamestudio.co.jp