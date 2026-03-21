クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、このたび、北海道の中小企業向け採用支援ブランド「Recruitive（リクルーティブ）」のサービスサイトを公開いたしました。Recruitiveは、採用代行（RPO）を軸に、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト制作、採用動画制作などを一体的に支援するサービスです。クウカン株式会社が培ってきたデジタルマーケティングとクリエイティブの知見を活かし、札幌をはじめとする北海道内企業の採用活動を支援します。

「Recruitive」立ち上げの背景｜北海道の中小企業が抱える採用課題

近年、北海道の中小企業では、「求人を出しても応募が来ない」「採用に十分な時間を割けない」「人材紹介はコスト負担が重い」といった課題が深刻化しています。とくに工務店や建設業などの現場型業種では、仕事の魅力や職場の雰囲気が十分に伝わらず、他社との差別化が難しいことが採用難の一因になっています。クウカン株式会社は、こうした地域企業の課題に対し、採用業務の外部委託だけでなく、発信設計やクリエイティブまで含めて支援する必要があると考え、Recruitiveを立ち上げました。

Recruitiveの強み｜北海道の中小企業向け採用代行サービスの特長3選

①採用代行・採用広報・クリエイティブ制作まで一気通貫で支援

Recruitiveの大きな特長は、採用代行だけにとどまらず、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト制作、採用動画制作など、採用活動に必要な支援を一気通貫で提供できる点にあります。採用戦略の設計から、情報発信、クリエイティブ制作、運用改善までを分断せずに支援することで、北海道の中小企業それぞれの採用課題に合わせた最適な採用体制の構築を目指します。

②北海道の中小企業・工務店・建設業の採用課題に寄り添った支援設計

北海道の中小企業では、採用担当者の人手不足や、求人を出しても応募につながりにくいといった課題が深刻化しています。とくに工務店や建設業などの現場型業種では、職場の雰囲気や仕事の魅力が十分に伝わらず、他社との差別化が難しいケースも少なくありません。Recruitiveは、こうした地域企業の実情に寄り添いながら、採用実務と採用広報の両面から伴走支援を行うサービスです。

③採用成果につながるマーケティング視点とクリエイティブ力を活かした採用支援

Recruitiveは、単なる採用業務の代行サービスではなく、企業の魅力を正しく伝え、応募や認知拡大につなげるための採用支援サービスです。クウカン株式会社がこれまで培ってきたWebマーケティング、コンテンツ設計、動画制作、Web制作の知見を活かし、採用活動を「募集業務」で終わらせず、「企業価値を伝える広報活動」として支援できる点も大きな強みです。

Recruitiveの主要サービスページ紹介｜採用代行・採用広報・Wantedly運用代行・クリエイティブ制作

TOP｜北海道の中小企業に向けた採用支援サービス「Recruitive」の全体像をご案内

TOPページでは、Recruitiveが提供する採用代行・採用広報・Wantedly運用代行・クリエイティブ制作の全体像をご案内しています。北海道の中小企業や地域企業が抱える採用課題に対し、どのような支援ができるのかを整理し、課題に応じた各サービスへつなげています。Recruitiveの考え方や支援領域を最初に知っていただくための入口です。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/

採用にお困りの方へ｜企業ごとの採用課題を整理し、解決の方向性をご提案

「採用にお困りの方へ」ページでは、応募が来ない、採用業務に手が回らない、採用広報ができていないといった悩みを整理し、Recruitiveがどのような形で支援できるのかをご案内しています。採用活動でつまずきやすいポイントを明確にしながら、採用代行や採用広報など、それぞれの課題に合った解決策へつなげます。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/solution/

採用代行｜採用実務の負担を軽減し、継続的な採用活動を支援

求人媒体の運用、応募者対応、日程調整、スカウト配信など、企業にとって負担が大きくなりやすい採用実務を支援します。採用担当者が本業と並行して抱えがちな業務をサポートすることで、採用活動の停滞を防ぎ、継続的で安定した採用体制づくりを後押しします。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/rpo/

採用広報｜企業の魅力を言語化・可視化し、共感につながる採用発信を支援

求人情報だけでは伝えきれない企業の魅力や働く人の想いを発信し、共感を軸とした採用活動を支援します。職場の雰囲気や価値観、仕事のやりがいを丁寧に言語化・可視化することで、応募数の増加だけでなく、マッチ度の高い採用につなげます。条件面だけに頼らない採用活動を実現したい企業に向けたサービスです。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/pr/

Wantedly運用代行｜Wantedlyを活用した共感採用と継続的な情報発信を支援

募集記事の企画・作成、ストーリー発信、運用改善などを通じて、Wantedlyを活用した採用広報と共感採用を支援します。企業のカルチャーやビジョンを伝えながら、認知拡大から応募獲得までを継続的に後押しし、Wantedly運用を内製化するのが難しい企業の負担を軽減します。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/wantedly/

クリエイティブ制作｜採用サイト制作・採用動画制作を通じて企業の魅力を伝える

採用サイト制作、採用動画制作、インタビューコンテンツ、SNS向けショート動画などを通じて、企業の魅力を求職者にわかりやすく届けます。採用代行や採用広報と連動しながら、見せ方・伝え方まで含めて採用活動を最適化し、応募につながるクリエイティブ活用を支援します。URL：https://recruitive.hokkaido.jp/creative/

今後の展望｜北海道の中小企業に向けた採用支援をさらに強化

クウカン株式会社は、Recruitiveを通じて、北海道の中小企業や地域企業が抱える採用課題に対し、より実践的で継続的な支援を強化してまいります。今後は、採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト制作、採用動画制作を横断しながら、企業ごとの課題や採用状況に応じた最適な支援体制を構築していきます。工務店や建設業をはじめとする地域密着型の企業に対して、応募獲得だけでなく、企業の魅力発信や採用体制の仕組み化まで伴走し、持続可能な採用基盤づくりに貢献してまいります。

お問い合わせ｜Recruitiveに関するご相談はこちら

Recruitiveのサービス内容に関するご相談、導入に関するお問い合わせは、以下よりお気軽にご連絡ください。https://recruitive.hokkaido.jp/contact/

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp