【一般社団法人日本パラフェンシング協会】公益社団法人日本フェンシング協会との連携協定を締結へ「協定式と取材対応のご案内」

一般社団法人日本パラフェンシング協会

平素よりお世話になっております。貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、一般社団法人日本パラフェンシング協会（以下、「日本パラフェンシング協会」）と公益社団法人日本フェンシング協会（以下、「日本フェンシング協会」）は、オリンピック競技・パラリンピック競技、障がいの有無といった枠組みを超えた相互協力を図るため、連携協定を締結することとなりました。本協定は、トレーニング環境の整備、強化活動の連携、医科学分析における連携など、両協会が持つ知見や資源を共有し、アスリートの競技力強化と持続可能な組織基盤の構築を図ることを目的とするものです。今後は、フェンシング競技およびパラフェンシング競技のさらなる発展に向け、相互の強みを活かした連携を進めてまいります。

つきましては、下記のとおり連携協定式を開催いたしますので、ご案内申し上げます。ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、今後の両協会のビジョンや選手の声をご取材賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【協定式概要】

■日 時：2026年3月26日（木）

●協定式 → 10:00～10:30 ※報道受付開始 9:30～＜予定＞

＜登壇者＞

日本フェンシング協会 会長 千田健一

日本パラフェンシング協会 代表理事 都築稔

日本フェンシング協会 日本代表監督 青木雄介

フェンシング日本代表 松山恭助 選手

パラフェンシング日本代表 加納慎太郎 選手

●囲み取材 → 10:30～11:00

＜対応者＞

当日皆さまからのご希望に応じて対応いたします

■場 所：Japan Sport Olympic Square １４階 岸清一メモリアルルーム１

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４-２

※報道受付は１階正面入口付近に設置します

※東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩５分

※都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅 徒歩１０分

※JR中央線、総武線 千駄ヶ谷駅/信濃町駅 徒歩１２分

■取材ご希望の方は、3月25日15:00までに下記申請フォームへご申請ください。

▶取材申請フォーム： https://forms.gle/1W14pg1BsK5cu6oz8(https://forms.gle/1W14pg1BsK5cu6oz8)

《本リリース・取材に関するお問合せ 》

フェンシング広報事務局

Email：fencing_pr@mediaoffice.co.jp 担当：粟林（ｱﾜﾊ゛ﾔｼ）・竹森

《 競技・日本フェンシング協会に関するお問合せ 》

Email: otoiawase@fencing-jpn.jp 公益社団法人日本フェンシング協会

※当日の緊急連絡は、090-7900-6193(粟林)までお願いいたします