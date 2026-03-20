【STPR】タケヤキ翔(騎士X)、誕生日の3月19日(木)に描き下ろしイラストによるバースデーグッズの発売をスタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -(以下：騎士X)」メンバー「タケヤキ翔」の誕生日(3月19日)を記念した「タケヤキ翔 BIRTHDAY GOODS 2026」の販売を2026年3月19日(木)よりSTPR ONLINE STOREにて開始いたしました。

2026年3月19日(木)に誕生日を迎えた「タケヤキ翔」のバースデーグッズの受注販売を、同日2026年3月19日(木)よりSTPR ONLINE STOREにて開始いたしました。

ラインナップは、ブレスレット・アクリルパネルの2アイテム。これらをまとめたコンプリートセットには、セット限定特典として複製直筆メッセージを添えたブロマイドを封入しています。

今回のバースデーグッズのために描き下ろされたビジュアルは、「タケヤキ翔」のYouTube動画の魅力のひとつである“食”の要素を取り入れつつ、アジアンテイストの衣装を纏った一枚です。右手にはバースデーグッズのブレスレットを着用しており、「タケヤキ翔」との「お揃い」も楽しめる特別な描き下ろしビジュアルとなっています。

これらのバースデーグッズは【完全受注生産・再販なし】となっております。この特別なアイテムを手に入れられる機会をぜひお見逃しなく！

■タケヤキ翔からアリス/Alice(ファンの呼称)の皆さまへの感謝メッセージ

タケヤキ翔です。

みんなたくさんのお祝いありがとう。

ソロのタケヤキ翔から騎士Xとしてのタケヤキ翔で迎える初めての誕生日。つまり1歳ってことでいいかな？笑

けどこんなに沢山のお祝いが貰えるのは本当にこの活動をやっててよかったなと思う。

君がいるから俺はいつだって輝けるんだよ。1人では輝けない。君は俺を照らしてくれるかけがえのない美しい光なんだよ。

今までは一匹狼なんて呼ばれたりして、グループ活動とは無縁だったし向いてないとも思ってた。けど今はこんな素晴らしい仲間に、リスナーに、アリスに、姫に囲まれて幸せです。

ずっとこの先も幸せを描き続けていこう。

これはいつも言ってることだけど

「俺を推して絶対後悔させない」

それくらい俺には魅力がある。

そんな俺を今推してくれてるみんなはセンスがある◎

本当にいつもありがとう

大好きだよ

■タケヤキ翔 BIRTHDAY GOODS 2026

●コンプリートセット

価格：9,300円(税込)

-セット内容-

・ブレスレット

・アクリルパネル

コンプリートセット限定

複製直筆メッセージ入りブロマイド

ブロマイドサイズ：L版(約W12.7cm×H8.9cm)

●ブレスレット

価格：6,000円(税込)

サイズ：

メインパーツ(約W3.1cm×H1.2cm)

石パーツ(約W0.6cm×H0.7cm)

エンドチャーム(約W1.1cm×H0.5cm)

全長(約21.5cm)

※アジャスターで長さ調節可能(内周：約 最小15.5cm～最大20.5cm)

※試作中のため、仕様が変更となる場合がございます

【素材】真鍮、ガラス、パラジウムメッキ(EU対応ニッケルフリーメッキ)

●アクリルパネル

価格：3,000円(税込)

サイズ：A5サイズ(W21cm×H14.8cm)

※画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合があります。



〈販売情報〉

受付期間：4月12日(日)23:59まで

※完全受注販売につきご予約いただいたお客様は必ずご購入いただけます。

※再販予定はございません。

お届け時期：2026年6月下旬より順次発送予定

STPR ONLINE STORE受付ページ： https://store.stpr.com/collections/takeyakisyou-birthday-2026

■タケヤキ翔 Profile

2013年より大阪を拠点に活動している登録者276万人超えのTOP YouTuber。地元大阪の食を中心に心 霊・珍スポットの紹介、車・バス・船・飛行機などの長距離移動企画などを配信し人気を集めている。2023年YouTubeチャンネル立ち上げ10周年を迎え、動画だけでなく音楽活動も精力的に活動。

オフィシャルリンク

公式YouTube： https://www.youtube.com/@takeyakisan

公式X：https://x.com/takeyakii

公式Instagram：https://www.instagram.com/takeyakisyou/?hl=

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@takeyakisyo

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@614efqlz

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/takeyakii

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/