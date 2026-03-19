「ストリートファイター6」豪鬼デザインのレバーレス「HJK HITPAD STREET FIGHTER 6 GOUKI EDITION」予約受付開始！

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HJK HITPADレバーレスコントローラー STREET FIGHTER 6 GOUKI EDITION





「HJK HITPAD レバーレスコントローラー STREET FIGHTER 6 GOUKI EDITION」を、2026年3月19日（木）17:00より予約受付を開始します。発売日は2026年5月1日。

本製品は、『ストリートファイター6』に登場するプレイアブルキャラクター「豪鬼」をイメージした特別仕様のカラーリングを採用。

単なるカラーバリエーションにとどまらず、通常モデルからボタンスイッチの変更やユーティリティキーの押下感をブラッシュアップ。

より快適で安定した操作性を追求した、こだわりの特別モデル。

本製品の価格はオープンプライスとなっており、販売価格はご予約開始中の各販売店にてご確認ください。

製品特徴

高カスタマイズ性

レイアウト

独自設計の多機能18キーレイアウト

パネル上部の基本12キーをベースに、R3/L3補助キーを除き、4つの拡張キーを追加。

キーキャップ&ホットスワップ対応

キーキャップには高耐久性のPBT昇華印刷加工を施し、精密なマット調表面仕上げを採用。

スイッチはホットスワップ対応で、ユーザーが好みのスイッチを自由に選択・交換可能。

癖のない操作感と応答性を両立

ZANKUスイッチ

格闘ゲーム専用設計

『ZANKUスイッチ』搭載

0.8mm高速反応 / 1.8mm総ストローク

押下圧37g / リセット15g

キーリマッピング

キー設定カスタマイズ

専用ウェブドライバーにより、好みに応じて自由にキー設定をカスタマイズ可能。

他機種からの移行を簡単に行うことができます。

※マクロ機能非対応

使用時の懸念を取り除いた

着脱式ケーブル接続 + 固定機能

着脱可能なケーブルで携帯性抜群

プレイ時はフリップ式カバーでケーブルを確実にロック。

キープラグ

レイアウトのカスタマイズ

設定完了後、未使用キーの誤操作防止用に付属のキーホールプラグを装着可能。

3.5mm端子はジャック接続時のみ反応

3.5mm端子

前面に3.5mmヘッドホンジャックを装備。

ヘッドセット接続でゲームに没入できます。

ユーティリティキー

格闘ゲームのデフォルト機能を保持したまま、機能ボタンのサイズと配置を再設計。

操作性が向上。

一貫性のある使用感を提供

滑り止め付シリコンベース

底部に高品質シリコン製滑り止めパッドを搭載。

操作時の安定性を確保し、本体の位置ずれを防ぎます。

手用滑り止めパッド

フロントグリップ部分には別売りの『HJK手掌滑り止めパッド』を貼り付け可能。

手の過度なズレ防止や手汗対策のために設計されています。

※グリップテープは使い捨て製品です。使用感は個人差があります。

ワンクラス上の打鍵音

アップデートされた内部構造

通常モデルから内部の防振材を厚くすることにより防振性を強化

打鍵音はより澄んだ音へ変化。

シルク印刷ロゴ

特殊パターン印刷技術

長期間使用しても色褪せや剥がれにくい。

A4サイズの大きさかつエルゴノミクスに基づいた設計

製品サイズ

人間工学に基づいたサイズ設計で携帯性に優れ、快適なプレイが可能。

より確実な操作かつ使用感へ

押下圧変更

ファンクションキー押下圧を120gにアップデート。

押し心地が向上。

世界観に没入できるようなキーキャップ

初回特典限定キーキャップ付属

原画を基に作成された新規デザイン

ユーザの好みに合わせて交換可能



製品仕様

外形寸法 ： (幅)約32cm × (奥行)約22cm × (高さ)約2.5cm(パームレスト部分1.5cm)

質量 ： 約1021g

ボタンレイアウト ：18ボタン

接続方式 ： USB Type-C(TM)

スイッチ ： ZANKUスイッチ(作動点0.8mm/トラベル1.8mm 押下圧37g/リセット15g)

ボタン ： 昇華印刷PBTキャップ

オーディオ端子 ： 3.5mmジャックオーディオ端子

プロファイル ： 3パターン個別保存(トーナメントモードのみSOCD(ニュートラル)とボタン配置に制限あり)

対応機種 ： PC/NS/※PS5/※PS4

付属品 ： 接続用ケーブル(USB Type-C(TM)to A 接続)/HJK コラボ滑り止めパームレストテープ(左右)/特製HJK HITPAD専用キーキャップ(初回特典)/キースイッチプラー/キーキャッププラー/アダプター取り外しテープ/ボタン静音シート(20個)/キースロットカバー(4個)/交換用標準ルークスイッチ(2個)/日本語対応取り扱い説明書

※別途アダプターを準備する必要があります。詳しくは取り扱い説明書をご確認ください。

価格：オープンプライス

HJK HITPADレバーレスコントローラー STREET FIGHTER 6 GOUKI EDITION紹介公式ページへ

(https://hjkgaming.com/blogs/news/the-surge-of-satsui-no-hado-has-arrived)

販売店

ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/product/100000001009795502/)

ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/item/00000014990781/)



パソコンショップアーク(https://www.ark-pc.co.jp/i/50287474/)



PCショップ1's(https://www.1-s.jp/products/detail/315755)



ZOA(https://www.e-zoa.com/)(公式トップページ)



駿河屋(https://www.suruga-ya.jp/product/detail/145292799)

キットカット楽天市場店

(https://item.rakuten.co.jp/kitcut/543786/)

キットカットヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/ec-kitcut/543786.html)



HID-Labsオンラインショップ(https://shop.hid-labs.com/product/hjk-hitpad-sf6-gouki/)

HJK GAMINGとは

HJK GAMING

HJK GAMINGは、香港を拠点とする格闘ゲームプレイヤーのための新時代のコントローラーブランドです。

次世代の格闘ゲームデバイスメーカーとして、より高品質で優れたコントローラーを開発し、プレイヤーにワンランク上のゲーム体験を提供することを目指しています。