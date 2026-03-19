『NU: カーニバル - Bliss』新たに「心音システム」リリース！心映しの共鳴も同時に登場！

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超人気BLスマホゲーム『NU: カーニバル - Bliss』は本日(19日)より新たに「心音システム」をリリース！イベントをプレイして専用アイテムを集め、限定ショートストーリーをアンロックしましょう。限定心石を使って限定心音をゲットし、眷属たちの意外な一面をぜひ覗いてみてください……

ここにしかない幻想が、いま現実に……

耳元で流れる聞き慣れた声。その囁きは、彼らを誰も見たことのない場所へと誘う。

もしも身分が違ったら、出会いに別の形があったなら──

プレイヤーは心象盤の探索や指定ミッションの達成で「声の結晶」と心音ストア専用の「限定コイン」を獲得でき、「心音ストア」で「心音の断片」、「限定心石」、「限定背景」、「限定ボイス」などのレアアイテムと交換できます！

また、「限定心石」を使用して「共鳴」を行うと、期間限定の「限定心音」、「声の結晶」、「声の欠片」などの豪華報酬が獲得でき、コレクションや育成がさらにはかどります。集めた「声の結晶」と「声の欠片」は「ストア-特殊商品-心音」タブから、「心音の断片」や「レアリティNの限定キャラ」と交換できます。

必要な量の心音を集めたうえで「奇想ドロップ」を消費してカードをアップグレードすると、専用の「再生チャプター」がアンロックされ、ドキドキの甘いストーリーが聴けちゃいます。

『野生の欲望 - 熱い吐息』限定心音イベント開催！

2026年3日19日の更新後から、2026年4月2日までの間、「野生の欲望 - 熱い吐息」の限定イベントが期間限定で登場します。心象盤の残響収集をプレイしてイベントアイテムを集めると、限定のショートストーリーもアンロックできちゃいます。さらに限定ミッションをクリアして限定コインを集めることで、心音ストアにて「【寂しがりの猫-オリビン】心音の断片」、「イベント限定 今だけの時」、「イベント限定背景」などの豪華アイテムとも交換できます！

◆ 『NU: カーニバル - Bliss』「オリビンの限定心音 - 寂しがりの猫」イベントPV：

https://youtube.com/shorts/0Zc0uocuY2U?feature=share

『野生の欲望 - 熱い吐息』心映しの共鳴が登場！さらにログインで限定心石プレゼント！

100回共鳴するたびに「寂しがりの猫-オリビン」の限定心音がゲットできるほか、共鳴を指定数行うと、「心石・熱い吐息」、「声の結晶」などの豪華報酬が獲得できます。イベント期間中は心音専用ギフトチャージや限定ストアも開放。心映しの共鳴専用アイテム「心石・熱い吐息」やその他特殊なアイテムが手に入ります！

★ 寂しがりの猫｜オリビン

いつもはお利口な猫ちゃんが、今夜はどうやらご主人様に構ってほしいようです。一体何が、彼をこれほどわがままにさせてしまったのでしょうか？

寂しがり屋な猫ちゃんを優しくなだめて、嵐の夜に温かい抱擁を送りましょう 🌩️

イベント期間中に累計10日ログインすることで、心映しの共鳴限定アイテム「心石・熱い吐息」や「行動アイテム・熱い吐息」などの豪華報酬を獲得できます。お見逃しなく！

今すぐ『NU: カーニバル - Bliss』にログインして、耳元の甘い囁きに身を委ねる新感覚を体験しよう！

詳しくはこちらをご覧ください：https://bliss.nu-carnival.com/ja/20260319-update-notice/

App Store :https://app.adjust.com/18zppfiiGoogle Play :https://app.adjust.com/18zppfii『NU: カーニバル - Bliss』とは

『NU: カーニバル - Bliss』はキャラ育成BLスマホゲームです。

2Dアニメーションと豪華声優陣のキャラボイス、美しいアートワークで、これまでにないゲームをお届けします。

『NU: カーニバル - Bliss』の最新情報をチェック！

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