“声で魅せる夜”をテーマにしたライブイベント「ASAKUSA Vocal Night - 男性ソロスペシャル -」が、東京・浅草のライブハウス CREAM LIVE ASAKUSA にて開催された。本公演には、韓国と日本を代表する実力派ボーカリストたちが集結。韓国出身の実力派ボーカリスト「JUN（チョ・ジュン）」、圧倒的な歌唱力を誇る「MAYJUN」、そして“解放”をコンセプトに活動するボーカルユニット Catharsisより「横関大（※2部のみ）」が出演した。国境を越えて活躍するアーティストたちが一堂に会し、それぞれの個性と実力を存分に発揮したステージで、観客を魅了した。

個性が際立つソロステージ

公演は各アーティストによるソロステージからスタート。それぞれが自身のボーカルの魅力を最大限に引き出す選曲で構成されており、楽曲ごとに異なる表情を見せるパフォーマンスが印象的だった。JUN（チョ・ジュン）は、繊細な感情表現と伸びやかな高音で観客の心を引き込み、楽曲の世界観を丁寧に描き出すステージを展開。一音一音に想いを込めた歌唱は、聴く者の感情に静かに寄り添い、会場に深い余韻を残した。MAYJUNは、安定感のある力強い歌声で会場を包み込みながらも、楽曲ごとに表情を変える豊かな表現力で魅了。圧倒的な歌唱力に加え、芯のあるボーカルで楽曲の魅力をダイレクトに届け、観客の心を掴んだ。横関大は、普段のグループ活動とは異なり、バラードを中心としたソロステージを披露。一音一音を大切に紡ぐような丁寧な歌唱で、自身の内面にある感性を繊細に表現し、会場を静かに引き込んだ。

昼公演：JUN（チョ・ジュン） × MAYJUN コラボステージ

1部（昼公演）では、JUN（チョ・ジュン）とMAYJUNによるスペシャルコラボステージが披露された。それぞれ異なる音色を持つ二人の歌声が重なり合うことで、楽曲に新たな深みが生まれ、観客を魅了。互いのボーカルを引き立て合う絶妙なバランスと、息の合ったハーモニーは、まさに一日限りの特別なステージとなった。

夜公演：3人によるスペシャルコラボ

2部（夜公演）では、横関大が加わり、3人によるコラボステージを展開。異なるジャンルとスタイルを持つ3人が一つのステージで融合し、圧倒的な一体感を生み出した。それぞれの個性がぶつかり合いながらも、見事に調和するハーモニーは、観客に強い印象を残した。

トークでも見せた抜群のチームワーク

ライブの合間に行われたトークセッションでは、3人の息の合った掛け合いが光った。初共演とは思えないほど自然なやり取りと、ユーモアあふれる会話に、会場は終始和やかな空気に包まれた。ステージ上でのパフォーマンスだけでなく、トークでも感じられるチームワークの良さが、本公演の魅力をさらに引き立てていた。

“声”で繋がる特別な一夜

それぞれの個性が際立つソロ、そして心を一つにしたコラボステージ。多彩な感情と表現が交差する本公演は、“声”というシンプルな表現の奥深さを改めて感じさせる内容となった。ジャンルや国境を越えて響き合う音楽。ASAKUSA Vocal Nightは、今後のさらなる展開にも期待が高まるステージとなった。

そしてその余韻が残る中、チョ・ジュンは翌日となる2026年3月21日（土）、同じくCREAM LIVE ASAKUSAにて単独公演「2026 CHO JUN LIVE IN TOKYO『A Page of Spring』」を開催する。本公演では、これまでの活動で培ってきた表現力と、より深く進化したボーカルの魅力を余すことなく届ける予定だ。“春の1ページ”をテーマに描かれる新たなステージに、さらなる期待が高まっている。

■イベント概要

【タイトル】2026 CHO JUN LIVE IN TOKYO「A Page of Spring」【日時】2026年3月21日（土）OPEN 17:30 / START 18:00※終演後、グッズ＆特典券販売【会場】CREAM LIVE ASAKUSA東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル B1Fhttps://asakusa.cream-live.com/【チケット代】前売券：\8,800 ＋ 1Drink（別料金）当日券：\9,800 ＋ 1Drink（別料金）※全席指定席

■ASAKUSA Vocal Night 出演者プロフィール

【JUN（チョ・ジュン）】1993年1月11日生まれ。韓国出身。「ハロートロット」第3位。ソウル大学声楽科出身。バラードからポップスまで幅広いジャンルを歌いこなし、澄んだ高音と繊細な表現力に定評があるボーカリスト。【MAYJUN（メイジュン）】1986年4月23日生まれ。韓国出身。K-ヒップホップグループ「Honeyfamily」の客員メンバーとしてデビュー。その後D.TIONのリーダー兼メインボーカルとして活躍。2014年よりソロ活動をスタートし、日本を中心に活動中。ミスタートロットジャパン出演。【横関 大（よこぜき だい）】1998年8月12日生まれ、東京都出身。ボーカルユニット「Catharsis（カタルシス）」のメンバーとして活動し、“感情の解放”をテーマにした表現力豊かなパフォーマンスで注目を集めている。