amoodでも「オフィスコーデ」の人気急上昇中！韓国の人気ブランド「BENITO（ベニト）」初の単独特集開催
■人気ブランド「BENITO」の単独特集がスタート！全品20%OFF
- 韓国ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」が運営する「amood（アムード）」にて、2026年3月16日(月)から3月22日(日)までの1週間限定で、韓国の大人かわいい系ブランド「BENITO（ベニト）」の単独特集を開催中です。
- amood初の「BENITO」単独特集ということもあり、全商品を対象とした「20%OFFクーポン」をご用意しました。
■ ブランド詳細紹介
- BENITOは、洗練された「大人可愛い」オリジナルアイテムを展開し、韓国の働く女性たちから絶大な支持を集めているブランドです。 カーディガンやブラウス、スラックスなどを主力とし、上質な素材感と細部までこだわったクオリティの高さに定評があります。
■ キャンペーン概要
- セール期間： 2026年3月16日(月) 00:00 ～ 2026年3月22日(日) 23:59
- セール内容： 全商品対象「20%OFFクーポン」配布（26年度SS新作アイテムを含む）
▶︎単独特集ページ：https://www.amood.jp/benitopage(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20090%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24105&title=amood)
▶︎BENITOショップ : https://www.amood.jp/market/49177(https://www.amood.jp/market/49177)
▶︎BENITO公式インスタグラム：https://www.instagram.com/benito__official/(https://www.instagram.com/benito__official/)
▶︎amood公式インスタグラム：https://www.instagram.com/amood_jp_official/(https://www.instagram.com/amood_jp_official/)
■おすすめ商品紹介
購入リンク: https://www.amood.jp/products/20288026
購入リンク: https://www.amood.jp/products/20302696
購入リンク: https://www.amood.jp/products/19028660
購入リンク: https://www.amood.jp/products/17146756
会社概要
● 社名：株式会社ABLY Corporation
● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)
● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F
同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。
会社ホームページ： https://ably.team/
amood（アムード）について
amoodは、女性ファッション通販アプリです。
AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。
サービスURL： https://amood.jp
本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。
Eメール： contact@amood.jp
脚注
韓国リサーチ機関であるWiseAppが2025年1月～9月にかけて韓国で最も多く利用されているファッションアプリを調査した結果トップシェアを誇る「ABLY（エイブリー）」(https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/853/queenit-kream-fashion-apps-september-record-mau)