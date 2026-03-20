本リリースのポイント

・EC限定ブランドが期間限定で店頭販売

・特選明太子2本1,000円の周年限定企画

・店頭・EC・ラストの3段階セールを実施

2025年4月にスタートした、福岡の新しい明太子ブランド「明太ねぇさん」が1周年を迎え、2026年3月27日（金）より3段階にわたる特別セールを開催いたします。本セールでは、普段はオンラインショップ限定で展開している商品を、期間限定で製造所（工房）にて販売するほか、店頭限定の特別価格商品や、オンラインショップでの全国対象セールなど、複数の企画を通じてお客様にお楽しみいただける内容となっております。

■周年セール概要

【第1弾】店頭限定セール

期間：2026年3月27日（金）～3月29日（日）場所：福岡市西区姪の浜5-19-11 Sハウス姪浜1階（製造所）営業時間：3/27（金）11:00～19:00 3/28（土）10:00～18:00 3/29（日）10:00～18:00特典①：周年限定明太子（特選2本入り）を特別価格1,000円（税込）で店頭限定販売 ※数量限定。お1人様2点まで。無くなり次第終了となります。特典②：全商品20％OFF ※周年限定明太子は割引対象外※周年限定明太子とは、特選と同等の品質でありながら、形状や計量の都合により外れたものを、周年限定で特別価格にてご提供しています。

【第2弾】オンラインショップセール

期間：2026年4月4日（土）00:00～4月19日（日）23:59まで対象：全国内容：オンラインショップ掲載商品全品20％OFF※送料は割引対象外となります。送料は下部参照。URL：https://shinki-mentaiko.com/

【第3弾】店頭ラストセール

期間：2026年4月24日（金）～4月26日（日）場所：福岡市西区姪の浜5-19-11 Sハウス姪浜1階（製造所）営業時間：4/24（金）11:00～19:00 4/25（土）10:00～18:00 4/26（日）10:00～18:00特典①：周年限定明太子（特選2本入り）を特別価格1,000円（税込）で店頭限定販売 ※数量限定。お1人様2点まで。無くなり次第終了となります。特典②：全商品20％OFF ※周年限定明太子は割引対象外特典③：おまとめ買い特典 ・5,000円（税込）以上のご購入でさらに200円OFF ・10,000円（税込）以上のご購入でさらに500円OFF ※周年限定明太子はおまとめ買い対象外 ※周年限定明太子とは、特選と同等の品質でありながら、形状や計量の都合により外れたものを、周年限定で特別価格にてご提供しています。

■企画の背景

「明太ねぇさん」は、オンラインショップを中心に展開してきた明太子ブランドです。このたびの1周年を記念し、「直接商品を手に取っていただく機会を提供したい」という想いから、期間限定での店頭販売を実施いたします。また、通常は販売していない特選明太子2本を周年限定で1,000円の特別価格でご提供するほか、まとめ買い特典などもご用意し、より多くのお客様に明太子の魅力をお楽しみいただける機会といたしました。

■ブランドストーリー

「明太ねぇさん」は、“日常にちょっとした贅沢を”をコンセプトにした明太子ブランドです。代表・豊永にとって、明太子は“買うもの”ではありませんでした。料理人である祖母が、当たり前のように自宅で作ってくれていた“家庭の味”だったからです。食卓に並ぶその明太子は、特別なものではなく、日常の中にある幸せそのものでした。そして今でも、豊永にとって世界で一番美味しい明太子は、祖母の味です。そんな祖母も、間もなく卒寿を迎えます。「この味を、このまま終わらせたくない」その想いが、すべての始まりでした。大好きな祖母の味を、これからも残していきたい。そして、まだ知らない誰かの食卓にも届けたい。その一心で修業を重ね、2025年4月に事業を立ち上げました。屋号「真喜」には、“本当に喜んでもらえるものを届けたい”という願いを込めています。そして「明太ねぇさん」という名前には、思わず笑顔になるような、やさしいひとときを届けたいという想いを込めました。あの日の食卓にあった、あの味を。今度は、誰かの「日常の中の幸せ」として届けていきます。

■業界初の「無水明太子」

一般的な辛子明太子は、日本酒や焼酎などを用いた調味液で仕込まれることが多い中、明太ねぇさんの辛子明太子は酒類および外部からの水分を一切使用しない「無水製法」を採用しており、業界初の試みです。※当社調べ（2026年3月20日現在、国内の辛子明太子市場に関する比較調査）によれば、当商品は調味液に外部由来の水分（例：水、酒類）を加えず、たらこ自体から引き出した水分のみで味付けする“無水明太子”として、独自性の高い取り組みと考えています。※調査は公開情報（ウェブ、特許DB等）を基に実施しました。

無水とは何か／明太ねぇさんの辛子明太子の特徴

一般的に「無水」とは、調理過程で水を加えず、素材そのものが持つ水分だけで仕上げる製法です。食材が持つ水分と旨味だけで調理するため、濃厚な旨味・甘味を凝縮できるのが特徴です。明太ねぇさんの辛子明太子は、この無水製法を取り入れることで、素材本来の旨みを最大限に引き出し、旨みを逃がさず濃厚で粒立ちの良い食感と、明太子本来の風味をしっかり感じていただける逸品です。この味わいを引き出すため、仕込みには時間と手間を惜しまず、全て手作業で丁寧に製造しています。

【代表コメント】

このたび「明太ねぇさん」は、1周年を迎えることができました。日頃から支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。周年セールでは、私自身も店頭に立ち、「明太ねぇさん」として皆さまをお迎えいたします。直接お会いできることを、とても楽しみにしております。これからも、食卓に小さな幸せをお届けできるよう、心を込めて明太子づくりに取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

販売商品一覧

■ 定番A.150g：1,900円（税込）※3～4本入りB.250g：2,900円（税込）※5～6本入りC.400g：4,400円（税込）※8～9本入り※グラム計量販売のため本数は目安です。■ 特選（上位ランクたらこ使用）D.150g：2,400円（税込）※3～4本入りE.250g：3,700円（税込）※5～6本入りF.400g：5,700円（税込）※8～9本入り※グラム計量販売のため本数は目安です。※全てギフト用に包装済みです。

送料一覧

850円【北海道】北海道800円【北東北】青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 700円【関東・甲信越・北陸・東海】東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県650円【関西・四国】京都府、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、香川県、高知県、愛媛県600円【中国・九州】岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県1,350円【沖縄】沖縄県※一部離島不可姪浜の店頭販売でも、配送承ります。全て冷凍クール便での配送となります。良いものにしっかり価値を感じていただきたいという想いから、送料はできる限りご負担の少ない価格に抑えています。

【企業情報】

真喜（しんき）代表：豊永 真紀所在地：〒819-0002福岡県福岡市西区姪の浜5-19-11 Sハウス姪浜1階事業内容：辛子明太子の製造・販売Mail：info@shinki-mentaiko.com

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%98%8E%E5%A4%AA%E3%81%AD%E3%81%87%E3%81%95%E3%82%93https://www.instagram.com/mentai_nesan/?locale=ja_JP