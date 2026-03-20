京都・北山の公園型複合施設「Re.Nova北山」が新展開

日本リグランド株式会社

京都市左京区・北山の公園型複合施設 「Re.Nova北山」（事業主：日本リグランド株式会社 代表取締役社長 西田 亮太 京都市伏見区）に、飲食店舗やドッグランなどを2026年4月3日（金）にオープンいたします。

日本リグランド株式会社にとっては飲食事業およびペットコンテンツは新規参入であり、

期間限定の暫定活用敷地である同施設の運営管理と併せて事業を行います。

待望の飲食店舗＆ドッグランが4月3日よりスタートします。京都市内では有数の、１日遊べる公園型複合施設です。

「Re.Nova北山」は2025年10月にオープンし、ハウスメーカーによるモデルハウスが建ち並ぶKTVハウジング京都北山住宅展示場を併設した公園で、大型遊具やアウトドアフィットネスエリア、イベントスペースなど、多様な年代の来場者に利用されています。

ファミリー層や愛犬家を中心に『季節ごとのフォトブース』や『来場わんこインタビュー』など、SNSでも認知が広まっており、今回の展開で

「家族や愛犬と過ごす日常を豊かにする広場」として、より一層施設の利用価値が高まります。

新たに導入される主なコンテンツ

新進気鋭の洋食レストラン『Re.member』

日本リグランド（株）が新規事業展開する洋食レストラン。こだわりの店舗内装で、特別な時間をお過ごしいただけます。

建設業が本業である日本リグランド株式会社にとって、飲食業界への参入は「Re.Nova北山」をきっかけとした新たな挑戦です。これまで培ってきた施設づくりや空間づくりのノウハウを活かし、Re.Nova北山に訪れる方々にとって欠かせない『食事』や『憩いの場』の提供をいたします。趣向を凝らしたメニューが楽しめる洋食レストランで、店内仕込みにこだわり、自分たちも美味しいと思える商品を追求し、試作を重ねたメニューがラインナップ。京都の食文化を意識しながらもカジュアルに楽しめる料理で、ランチ～ディナーまで、地域住民の方々から施設へご来場の方まで、幅広い層に利用されるレストランを目指します。

■愛犬と入店できるフードコート『Wonderful Teracce フードコート』

愛犬と入店できる約80席のフードコート【わんてら】 天気の良い日はテラス席でのお食事も楽しめます。ガーリックシュリンプやアサイーボウル、パンケーキなど本場の味を再現したメニューが揃います。【スパイシーキーマ黒カレーライスバーガー】スパイス香る本格的なカレーフィリングをサンド。【明太だし巻きライスバーガー】手巻きで焼き上げるだし巻きをサンド。京都らしさと博多の息吹を感じる一品。

ペットフレンドリーな施設の「Re.Nova北山」に親和性の高い、愛犬と一緒に食事時間を楽しめるフードコートを展開します。ペット同伴でも利用しやすい空間設計により、愛犬家が気軽に立ち寄れる新しい食空間を提供します。ワンちゃん専用メニューもご用意しております。天気の良い時は、開放的なテラス席でのお食事もお楽しみいただけます。

≪出店店舗≫

「ISLAND PLATE LUNCH」ハワイアンカフェ

「come come BURGER」ライスバーガー

■全天候型ドッグラン『Wonderful Teracce ドッグラン』

京都初導入のペット専用プリクラ。ワンちゃん単独でも飼い主様と一緒でも撮影可能です。

屋根付き屋外の人工芝エリアと、開放的な天然芝エリアを備えた全天候型ドッグラン

天候に左右されず、有人管理のドッグランなので、安心して愛犬と過ごせる環境を提供いたします。

京都初のペット専用プリクラ機

ドッグランの受付棟にはペット専用のプリクラ機『With Pet』を導入します。

カメラやスマホで撮影する愛犬とは、ひと味違う距離感や、限定フレームをお楽しみいただけます。

４月１２日（日）には、『'AMO WAN FESTA RE.』が開催。春の心地よい気候の中、ワンちゃんと楽しめるマルシェイベントにぜひお越しください。

開催時間：１０時～１６時

犬種別フリー撮影会は新たな出会いもあり、とても好評でした。

Re.Nova北山について

「Re.Nova北山」は、京都市左京区北山エリアに位置する公園型複合施設です。

住宅展示場に併設する立地を活かし、地域住民や観光客、ファミリー、愛犬家など

多様な来場者が集う場所となります。施設入り口に季節ごとの装飾を施すフォトスポットが注目を呼んでいます。コインパーキング約100台併設。

施設概要

施設名：Re.Nova北山

『Re.member』

『Wonderful Teracce フードコート』

『Wonderful Teracce ドッグラン』

所在地：京都市左京区下鴨半木町1-4

オープン日：2026年4月3日（金）

営業時間：各店舗により異なります。

※オープニング期間は通常営業時間と異なります。詳しくはInstagramをご確認ください。

事業者：日本リグランド株式会社

公園内の主な施設

・住宅展示場（KTVハウジング京都北山住宅展示場）

・飲食施設

・全天候型ドッグラン

・イベントスペース

・貸しコンテナ

・公園エリア

・防災エリア

・時間貸駐車場