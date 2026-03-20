≪2026年最新版♪愛知BBQレポ≫手ぶら＆持ち込みで楽しむ日帰りバーベキュー場特集!!愛知・名古屋のおしゃれな8施設をご紹介！GW新BBQエリアも登場！

ウッドデザインパーク株式会社

まもなくGW！今年の連休もBBQで思い出づくり！

春のおでかけシーズンといえば、「バーベキュー」

暖かくて過ごしやすいGWは、家族や友人と外で楽しむのにぴったりの季節です。

今やバーベキューは手ぶらで楽しむ時代！道具も買い出しも片付けも不要。必要なのは楽しむ気持ちだけ！

そんな手ぶらBBQを「海辺」「川辺」「街中」など、さまざまなロケーションで楽しめる、愛知県内のとっておきのおしゃれバーベキュー施設を8店舗ご紹介します！

１.ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）

新緑が気持ちいい「山」でバーベキューしたい！暖かくなるGWならではの水遊びも楽しめて、「子供と一緒に楽しみたい！」という方におすすめ！

名古屋市街地から60分、岡崎ICから20分。自然に囲まれたロケーションで、家族や友人と丸1日遊んで過ごせるアウトドアテーマパークです。

日帰りバーベキューは、手ぶらでも持ち込みでも楽しめる2つのプランをご用意！

ペット同伴もOKなので、わんちゃんと一緒に過ごしたいご家族にも人気の施設です。

■手ぶらBBQプラン：大人6,200円～／小学生1,800円～／未就学児600円～

■持ち込みBBQプラン：大人3,500円～／小学生1,300円～／未就学児600円～

手ぶらBBQプランにはソフトドリンク飲み放題付き！

持ち込みBBQプランでもオプションで追加可能です。

川に囲まれた自然豊かなロケーションで、のびのびとアウトドアを楽しめるのが魅力！

暖かいGWには、川辺でのんびり過ごしたり、軽く水に触れて遊んだりと、自然を感じながらリフレッシュできます。

川の水を引き込んだ、子どもの足首ほどの浅いじゃぶじゃぶ池もあり、小さなお子さまでも安心して水遊びを楽しめます。

室内の遊び場「キッズプレイグラウンド」や、釣り堀での「ニジマス釣り体験」など、子どもと一緒に楽しめるアクティビティも充実しています。

日帰りでも大満足の1日を過ごせること間違いなし！

■ウッドデザインパーク岡崎

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町日面8番地4

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/okazaki/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan/daytrip?_gl=1*3itddo*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3MTg1JGo2MCRsMCRoNDE4OTE3OTUz)

２.ウッドデザインパーク野間（愛知県知多郡美浜町、南知多地域）

「海」でバーベキューしたい！ロケーション重視派におすすめ！

愛知県・知多半島、三河湾国定公園にも指定される美しい海を眺めながら、開放感たっぷりのオーシャンビューBBQが楽しめます。

暖かく過ごしやすいGWは、海風を感じながらゆったり過ごすのにぴったり。海辺を散歩したり、写真を撮ったりと、非日常感たっぷりの時間を過ごせます。

夕方には黄金に輝くサンセットも楽しめるので、デートや友達同士のおでかけにもおすすめです。

日帰りバーベキューは、手ぶらでも持ち込みでもOK！シーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

■持ち込みBBQプラン 3,000円～

コストコ中部空港倉庫店から車で約30分とアクセスも良く、コストコで買い出しをしてから向かうのもおすすめ！

ソフトドリンク飲み放題も追加できるので、重たい荷物を持たずに気軽にBBQを楽しめます。

空調が完備されたキャビンBBQエリアでは、卓上の鉄板で焼いて楽しむ「鉄板BBQ」を楽しめます。

鉄板BBQは、食材のうまみを逃がさずジューシーに焼き上げられるのが魅力。

肉汁やタレがしっかり絡み、コクのある深い味わいを楽しめます。

お肉はもちろん、海鮮や野菜もふっくらおいしく仕上がるのもポイント。

みんなで鉄板を囲む時間そのものが、特別な思い出になります。

新鮮な海鮮類や、知多産の「知多牛サーロイン」を大判カットで味わえる、特別感たっぷりの食材セットも魅力です。海を眺めながら贅沢かつ優雅なバーベキューをお楽しみください。

【料金（大人1人あたり）】

MEET BBQコース:5,300円～

SEA FOOD BBQコース:6,100円～

SPECIAL SEA FOOD BBQコース:8,800円～

■ウッドデザインパーク野間

〒470-3236愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻35-4

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/noma/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/daytrip?_gl=1*h7e3sw*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3MTg1JGo2MCRsMCRoNDE4OTE3OTUz)

３.ウッドデザインパークいちのみや-紡-（愛知県一宮市）

名古屋から30分でアクセス抜群！一宮市の冨田山公園内にあるグランピング施設です。

広い芝生エリアや、パターゴルフ場などもあり、木曽川沿いの豊かな自然を満喫できます。

日帰りバーベキューは全12サイト。全席屋根付きで雨でも予定が崩れず安心して楽しめます。

■手ぶらBBQプラン（ソファ席） 5,900円～/人

■手ぶらBBQプラン（テーブル席）5,400円～/人

ゆったり座れるソファ席がおすすめです。

ウッドデザインパークいちのみやの最大の特徴は、「日帰りグランピング」ができる施設！

エアコンやお手洗いが完備されたプライベート空間で、贅沢な日帰りBBQが体験できます。

席時間がゆったり4時間なのも嬉しいポイント。女子会や小さなお子様連れのご家族にもおすすめです！

■日帰りグランピング利用料

1組21,900円～＋食材セット 5,400円～/人

午前の部（10:00～14:00）と午後の部（16:00～20:00）の2部制です。

■ウッドデザインパークいちのみや-紡-

〒494-0018 愛知県一宮市冨田砂原2120-1

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/ichinomiya/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/plan/daytrip?_gl=1*2ajz65*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3MzcxJGo0MiRsMCRoNDE4OTE3OTUz#content)

４.SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡 （愛知県蒲郡市）

ウッドデザインパークグループ最大の席数、260席を誇る大型屋外バーベキュー施設！

夏には花火も上がるラグナシアのあるラグーナビーチにあります。

目の前がビーチなので波の音を聞き、海を眺めながらのバーベキューが楽しめます。

手ぶらBBQプランでは、リーズナブルな食材からハイクオリティな食材まで、シーンに合わせた食材を取り揃えています。

■手ぶらBBQプラン 4,300円～（ミニマルBBQセット付き）

ソフトドリンク飲み放題500円/アルコール飲み放題2,000円or3,000円

100名を超える大人数の団体バーベキューもお任せください◎

お席は選べる2タイプ

・潮風に撫でられムーディに楽しめる、ガーデンソファサイト 3,000円～/人

・みんなが近くで楽しくお値打ちに楽しめる、テーブルサイト 2,500円～/人

ちょっと広めのソファでおしゃべりしたり夕景を眺めたり、ラグジュアリーなひとときが体感できます。

日中は家族や友人と、夜は恋人や仲間と、それぞれの時間帯で楽しみ方も様々。

秋までの期間限定営業なので、営業案内はHPをチェック！

■SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡

〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町2丁目39 大塚海浜緑地（ラグーナビーチ内）

≪公式HP≫

https://seaside-magic.jp/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-gamagoori/0/plan/daytrip?_gl=1*2ajz65*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3MzcxJGo0MiRsMCRoNDE4OTE3OTUz)

５.ウッドデザインパーク栄（名古屋市中区）

アクセスの良い「街中」で集まりたい！みんなでお酒を飲みたい！という方におすすめ！

サンシャイン栄前、栄駅1番出口徒歩30秒！ドン・キホーテ栄本店の6階にある「室内型BBQレストラン」です。

天候を気にせず快適に過ごせる空調完備！室内でゆったりとバーベキューを楽しめるのが魅力です。

外でのバーベキューとは違い、最新の電気グリルを使用しているので、服に匂いがつきにくいのも嬉しいポイント。

華やかな盛り合わせのバーベキュープレートは、女子会やデートにもぴったりです。

最大75名の客席と、プロジェクターやマイクの貸出が可能で、宴会や結婚式の二次会などさまざま貸切シーンにもご利用いただけます。

■スタンダードBBQコース 5,280円～/人

■プレミアムBBQコース 6,280円～/人

ソフトドリンク飲み放題 980円/アルコール飲み放題 2,500円

■ウッドデザインパーク栄

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦3丁目17-15 ドン・キホーテ栄本店6F

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/sakae/

ご予約サイト(https://www.hotpepper.jp/strJ003784071/)

６.ウッドデザインパーク野並（名古屋市緑区）

都会でアウトドア気分を味わいたい！という方におすすめ！

冷暖房完備、完全室内で快適にバーベキューが楽しめる「全天候型BBQレストラン」です。

日焼けや天気も心配することなく、エアコン完備で快適に過ごせるのが魅力です。

虫や暑さが苦手な方でも、手軽にアウトドア気分を味わえます。

一面人工芝を敷き詰めた開放的なリゾート空間と、煌びやかな照明のおしゃれな空間で楽しむバーベキューは、女子会やデートに最適です。

華やかなお祝いプレートが魅力的で、大切な方のお祝いやサプライズにピッタリ！

ゆったりしたソファ席や床が人工芝なのが子連れに優しく、ママ会などにも多くご利用いただいています。

会社のイベントや同窓会、子供のお祝いなど、様々な貸切利用にも◎

■レギュラープラン 4,480円～/人

■プレミアムプラン 5,480円～/人

ソフトドリンク飲み放題 550円/アルコール飲み放題 2,200円

■ウッドデザインパーク野並

〒458-0842 愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/nonami/

ご予約サイト(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)

７.ウッドデザインパーク瀬戸（愛知県瀬戸市）

名古屋からわずか40分！ジブリパークから車で6分の場所に位置するアウトドア施設です。

白川郷から移築された合掌造りの古民家をシンボルとし、昔懐かしさを感じながらアウトドアを体験できます。

■手ぶらBBQプラン（ソファ席） 5,800円～/人

■手ぶらBBQプラン（個室テント席）6,300円～/人

手ぶらBBQプランの食材は、季節の川魚串や、地元ブランドの「瀬戸山麓牛リブロース」や「瀬戸豚ロース」など地元食材を堪能できるメニューをご用意しています。

オプションでソフトドリンク飲み放題や、バーベキューをもっとおいしく楽しむ「白米と豚汁の食べ放題」を注文することも可能です。

ウッドデザインパーク瀬戸では、今年から専用トイレ付きのドームテントを1組貸切で楽しめる、贅沢な「日帰りグランピングプラン」を体験できます。

最大12名まで利用できる広々とした空間なので、3世代やグループでの利用にもぴったり！

池に一番近い特等席に位置し、自然を感じながらゆったりとした時間を過ごせるのも魅力的です。

■日帰りグランピング利用料

1組18,000円～＋食材セット 5,800円～/人

午前の部（10:00～14:00）と午後の部（15:00～19:00）の2部制です。

緑が豊かな施設内には小川が流れており、暖かい季節は水遊びを楽しめます！

木製の遊具もあり、子供が楽しく遊べる施設です。

■ウッドデザインパーク瀬戸

〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町730

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/seto/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-seto/0/plan/daytrip?_gl=1*1v7ayz5*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3NjU5JGo2MCRsMCRoNDE4OTE3OTUz)

８.ウッドデザインパーク岩屋堂公園（愛知県瀬戸市）

名古屋から50分！夏場は川遊び、秋には紅葉のライトアップで人気な愛知県瀬戸市の国定公園「岩屋堂公園」内で日帰りバーベキューが楽しめます。

渓流沿いの涼しいロケーションでゆったり楽しめる穴場スポットです。

岩屋堂公園内の2か所にバーベキューエリアがあります。

渓流沿いの屋根付きテラス席は、自然を感じられる涼しいエリアです。

駐車場からも近く、綺麗なトイレも完備されているので子連れでも安心して楽しめます。

■屋根付きテラス席

施設利用料（BBQキット一式を含む）

大人:3,300円～

3歳～小学生:1,500円

0～2歳:無料

GW新しくできた屋内バーベキューエリアは、目の前の川まで徒歩わずか30秒という近さで、バーベキューエリアと川を自由に行き来しながら水遊びも一緒に楽しめるエリアです。

ソフトドリンク飲み放題付きなのが嬉しいポイント！

■屋内バーベキューエリア

施設利用料（BBQキット一式とソフトドリンク飲み放題を含む）

大人:4,000円

子供(小学生):2,000円

子供(未就学児):1,000円

乳児(0~2歳):無料

屋外、屋内どちらのエリアも食材、飲み物は自由に持ち込みできます。

川遊びスポットとしても人気の場所なので子連れの家族におすすめです！

秋までの期間限定営業なので、営業案内はHPをチェック！

■ウッドデザインパーク岩屋堂公園

〒480-1215 愛知県瀬戸市岩屋町72

≪公式HP≫

https://wood-designpark.jp/iwayado/

ご予約サイト(https://reserve.489ban.net/client/wdp-iwayadou/0/plan/daytrip?_gl=1*53xhj8*_gcl_aw*R0NMLjE3NzMxOTM5MjkuQ2owS0NRandncl9OQmhERkFSSXNBSGlVV3I1d0tPaG9yMUtXZEF0NnBpa0dHVGg1dDRwYWJnN3ZLMW1QZG5XWWNoc05VbmRtb0c3NXY0MGFBbU9pRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTc1Mjc5OTQ3LjE3NzIyNjY2ODM.*_ga*MTc0NzY1Mjg3OC4xNzQyMTEzNzQz*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzM5MTY4MTkkbzQ2JGcxJHQxNzczOTE3NzIzJGo2MCRsMCRoNDE4OTE3OTUz)



愛知で手ぶらバーベキューをするならおすすめしたい「ウッドデザインパーク」8か所をご紹介しました。

詳細、ご予約状況は各店HPをご確認ください！

2026年のGWもBBQを思う存分楽しみましょう！