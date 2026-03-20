【U-19日本代表】FW新川志音選手がU-19日本代表にメンバーに選出

STVV N.V.

STVVは、本日、公益財団法人日本サッカー協会から発表されました海外遠征に臨むU-19日本代表メンバーにFW新川志音選手が選出されましたので、お知らせいたします。

【新川志音選手 コメント（※一部抜粋）】

「日本代表選出ありがとうございます。国を背負って戦うのでより成長して いければと思います。代表で活躍してより成長してこのクラブに 帰ってきて試合に出れるようにしたいです。守備の強度は、日本よりベルギーの方が高いので、そこを強みとして出していきたいと思います。」

【プロフィール】

■新川志音（しんかわしおん）

生年月日：2007年08月06日

ポジション：FW

出身：大阪府

身長・体重：171cm / 65kg



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。