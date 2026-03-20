スタイリスト石井佳苗さん×ロイズ・アンティークス。ダッチヴィンテージ×北欧デザイナーズのミックススタイリング展『INTERSECTION - Dutch Modernism Edit -』を青山で開催

株式会社ロイズ

ダッチヴィンテージを軸に据え、英国、そして北欧を交差させる。



実用から生まれた明快な形と、どこか自由なバランスをもつダッチヴィンテージを軸に、英国の時間を含んだ質感、北欧の静けさと余白を重ねています。



異なる背景を持つ家具たちは、強く主張し合うのではなく、心地よい距離を保ちながら関係を結び直していく。完璧に整えすぎないことで生まれる関係性や、幾層もの時間がにじむ佇まいこそが、ヴィンテージを今の暮らしへ引き寄せる鍵だと考えています。





交わることで生まれる新しい静けさと奥行き。その一点に立ち、選ぶこと、重ねることの意味を改めて問いかける空間です。

会場： ロイズ・アンティークス 青山

-

企画協力 インテリアスタイリスト 石井佳苗

グラフィックデザイン 橋詰ひとみ

ROB PARRY LOTUS アームチェアCEES BRAAKMAN アームチェアP.J MUNTENDAM アームチェアSIGURD RESELL BRAVO ラウンジチェアPETER HVIDT & ORLA MOLGAARD アームチェア Model.350BORGE MOGENSEN スポークバックソファ

EVENT OUTLINE

INTERSECTION -Dutch Modernism Edit by Kanae Ishii-



会期 | 2026年4月4日(土) - 4月9日(日) 11:00 - 19:00（入場無料）

会場 | ロイズ・アンティークス 青山

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30

TEL 03-5413-3666

企画協力 | インテリアスタイリスト 石井佳苗

グラフィックデザイン | 橋詰ひとみ

主催 | 株式会社ロイズ

特集ページ | www.lloyds.co.jp/pages/intersection(https://www.lloyds.co.jp/pages/intersection)

TALK SESSION

石井佳苗さんとロイズ・アンティークス バイヤーによるトークセッション「オランダ家具×北欧デザイナーズとミックススタイリング」を開催。



トークセッション

日時：4月5日(日) 15:00 - 15:50

会場： ロイズ・アンティークス 青山

トークセッションのご予約はこちら

https://www.lloyds.co.jp/pages/intersection_talksession

Profile: Kanae Ishii

石井 佳苗 Kanae Ishii

インテリアスタイリスト。東京生まれ。

株式会社カッシーナ・イクスシーに10年間勤務の後インテリアスタイリストとして独立。 インテリアの他、衣食住のライフスタイル提案を中心に、暮らしまわりのスタイリングを手がける。主に、雑誌、広告のインテリアスタイリング、住宅メーカーのモデルルームやカタログをはじめ、インテリアショップの商品企画、バイイングやVMD、宿泊施設のインテリアコーディネート、等も行う。また、独自の目線でセレクトしたポップアップショップの開催、インテリアや住まいにまつわる講師、等 多岐にわたり活躍。2020年より、オンラインにてインテリア講座「Heima Home Design Lesson」https://www.heimalesson.comをスタート。国内外の受講者に向け、さまざまな角度から住まいづくりの楽しさを伝えている。

公式インスタグラム：@kanaeishii_lc(https://www.instagram.com/kanaeishii_lc/)

公式 WEB サイト https://www.kanaeishii-stylist.com/

オンライン講座 https://www.heimalesson.com/

SNS

Instagram | @lloydsantiques(https://www.instagram.com/lloydsantiques/)

YouTube | @lloydsantiques(https://www.youtube.com/@lloydsantiques)

Facebook | @lloyds.jp(https://www.facebook.com/lloyds.jp/)

COMPANY PROFILE

株式会社ロイズ

1988年創業。ヨーロッパを中心としたアンティーク・ヴィンテージ家具を扱うインテリアショップ「ロイズ・アンティークス」を通じ、全国で店舗とECを展開しています。

旗艦店のロイズ・アンティークス 青山（東京都渋谷区神宮前）は2002年にオープン。コンセプトショップのロイズ・アンティークス エゴイスト（東京都目黒区碑文谷）は2007年にリニューアルオープン。その前身であるロイズ・アンティークス 碑文谷を経て1989年から営業しています。

ロイズ・アンティークスは、アンティーク家具を通して、より洗練された美しい生活を提案します。長い年月を経て受け継がれてきた家具の素材の手触り、意匠や造形、修復過程。インスピレーションの源となり、クリエイティブな思考を刺激する、豊かなライフスタイルの選択へ。アンティーク家具こそが、大切な時間と共にあるエシカルで豊かなライフスタイルの選択であると私たちは信じ、"Save the Antiques"の精神と共にお伝えしています。

お問い合わせ先| 03-5413-3665

pr@lloyds.co.jp