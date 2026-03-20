箱根・仙石原の料理宿「きたの風茶寮」春の味覚を集めた季節限定会席“春膳”を提供開始

野口観光マネジメント株式会社総料理長 鈴木 孝太朗

2026年3月1日から2026年5月31日の期間で

箱根・仙石原の料理旅館「きたの風茶寮」では、春の訪れを感じる季節限定の会席料理「春膳」の提供を開始いたしました。

春膳 「夕食」

春の食材は、冬を越えた大地の恵みが最も力強く表れる季節。

きたの風茶寮では、筍や山菜、旬の魚介など、春ならではの食材を用い、料理人が一皿一皿丁寧に仕立てた特別会席をご用意いたしました。

瑞々しい筍の旨味、山菜のほろ苦さ、旬の魚介の繊細な味わい。

日本料理ならではの季節感を大切にし、器や盛り付けにも春の趣を添えています。

箱根・仙石原の静かな自然に囲まれた空間で、春の訪れを五感で感じるひとときをお楽しみください。

春のワインペアリング朝食メニュー個室食事処貸切風呂「全10室」露天風呂付客室

門をくぐると、そこは日常から切り離された静寂の世界。

わずかな客室だけが許された、大人のためのプライベート旅館。

客室には専用の温泉露天風呂、

食事は落ち着いた個室の食事処でゆったりと。

人目を気にせず、

静かな仙石原の時間と美食を愉しむ――

それが きたの風茶寮 の贅沢です。