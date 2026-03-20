「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」3月20日(金・祝)・21日 (土) 2日間限定、渋谷サクラステージで明日まで開催！

渋谷ファッションウィーク実行委員会

「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（主催：東京クリエイティブサロン実行委員会）の渋谷エリアは、渋谷ファッションウィーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）がエリア主催者となり、「渋谷ファッションウィーク2026春」を主催します。

渋谷ファッションウィークは2014年3月の初開催以来、毎年春と秋の開催を重ね、今回で25回目となります。今春もカルチャーと同じ語源を持つコンセプト「CULTIVATE」のもと、渋谷の街を舞台に多様なコンテンツを発信しています。

今回、新しい試みの1つとして渋谷ファッションウィークで初となるマーケット「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」が、本日より2日間限定※で、渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階 イベントスペース「BLOOM GATE」（渋谷区桜丘町1-1）にてスタートしました。

※3月20日（金・祝）は11:00～20:00、3月21日（土）は11:00～19:00開催

「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」は、渋谷ファッションウィークがこれまでの13年の歴史で積み重ねてきたネットワークを活かし、渋谷ファッションウィークのランウェイショーに参加したファッションデザイナーやインフルエンサー、スタイリスト、ブランド、学生サークル、日本で唯一のファッションデザイナー団体CFD TOKYOやアップサイクルプロジェクト「TSUMUGI」など、多様な分野で活躍する顔ぶれが出店します。会場では、出店団体の想いが詰まった私物やＴシャツ、アクセサリーなどのファッションアイテム、グッズなど、ここでしか出合えない商品が並び、単なる物の売買にとどまらず、会話が生まれ価値観が交差しヒトモノコトが出合い、訪れる人も自然と仲間になっていくような関係を育てる場を目指します。

当企画による売上の一部を寄付することも予定しています。特別な2日間、ぜひ渋谷で「コミュニティを交ぜる」新たなファッション・マーケットを体験してください。

【THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)】

期間：2026年3月20日（金・祝）11:00～20:00／3月21日（土）11:00～19:00

会場：渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階 イベントスペース「BLOOM GATE」

（渋谷区桜丘町1-1）

※会場への入場は無料です。混雑状況により、入場制限をおこなう場合があります。

【渋谷ファッションファッションウィーク 関連URL】

・公式サイト：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)

・Instagram：https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/

・公式YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK

【本日から開催、「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」の様子】

多彩な出店者が揃い、開催がはじまった「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」の会場では、出店者の想いが詰まった、ここでしか出合えない商品がさまざまなレイアウトで展示販売されています。開催初日の開始時間から多くの方に来場いただき、これまではSNSを通して情報を得るだけだったデザイナーやクリエイター、インフルエンサーなどの出店者と、マーケットに遊びに来た人が、会話を交わし、楽しく直接コミュニケーションをとりながら、ここでしか体験できない貴重な時間を過ごしていました。

渋谷ファッションウィークのクリエイティブディレクターである田中ヒロは、本マーケットに関して「渋谷って、寛容度や許容度においてはすごく高い街だと思っていて、これじゃなきゃダメ、こんな人じゃないとダメ、みたいなものがほぼない。こんなカオスな状態から、もっと面白いものが生まれてくると思います。そんな面白いところに自分も参加してみたいという感覚で来ていただけると、中に入っていく感覚が得られるはずです」とコメントしました。

■スケジュール

開催期間中、渋谷各所から多様なコンテンツを発信しています

■渋谷ファッションウィーク2026春

・開催日時：2026年3月13日（金）～3月22日（日）

・開催場所：渋谷各所

・参加施設：cocoti SHIBUYA、SHIBUYA109渋谷店、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、

渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷マークシティ、

西武渋谷店、東急プラザ渋谷、MAGNET by SHIBUYA109、

RAYARD MIYASHITA PARK、渋谷サクラステージ、Bunkamura

・主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

・エリア主催：渋谷ファッションウィーク実行委員会

・後援：経済産業省、渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、

渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般財団法人 日本ファッション協会、

一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、

一般社団法人日本メンズファッション協会

・特別協力：東急グループ

・協賛：一般社団法人アップサイクル

・協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、東急電鉄株式会社、シブヤ経済新聞

渋谷のラジオ、Shibuya Culture Scramble、株式会社東急ストア

・公式サイト：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)

・Instagram：https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/

・公式YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK

【コンセプト『CULTIVATE』】

【渋谷ファッションウィークについて】

渋谷ファッションウィークは2014年3月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今春、25回目を迎えます。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。渋谷ファッションウィークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。2021年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして2022年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこないました。2022年秋は3年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。さらに進化を続ける渋谷ファッションウィークは、渋谷の街を舞台に新たなステージに向け始動しています。

【東京クリエイティブサロン2026】

https://tokyo-creativesalon.com/