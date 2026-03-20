「第1回 いろえデザインアワード」開催！　スマートフォンで描いたデザインが、伝統工芸士の手によって“本物の有田焼”になる!

ピノー株式会社

絵付けアプリを活用し、 伊万里・有田焼の色や文様をデジタルで表現する「第1回 いろえデザインアワード」を開催します。応募作品の一部は、伝統工芸士の手によって実際の器として製作され、有田陶器市期間中に展示・発表されます。

デジタルから、工芸の現場へ。 新たな入口となる取り組みです。

本アワードは、有田焼の色や文様を研究してきた取り組みを、デジタル技術を通してひらく、はじめての試みです。アワード参加者は、絵付けアプリ「いろえ」を使用し、有田焼の文様スタンプや色を用いて作品を制作します。

完成したデジタル作品の中から選ばれたものは、伝統工芸士の手で実際の器として製作され、有田陶器市期間中（4/29～5/5）に展示されます。

経験や年齢を問わず、有田焼の世界に触れる入口として、ぜひご参加ください。

絵付け体験アプリ「いろえ」とは

伊万里・有田焼の伝統的な和の美しさと、デジタルならではの手軽さを融合させた、絵付け体験アプリです。

真っ白な素地の器をキャンバスに見立て、自分だけのオリジナルデザインを描き込むことができます。釉薬（ゆうやく）の独特な光沢や、筆運びによって変わる色の濃淡がリアルに再現されており、まるで本物の工房で職人体験をしているような没入感を味わえます。

2025年10月にリリースした「いろえ２」は、佐賀県のふるさと納税返礼品として、アプリで作った作品がお手元に届きます。

いろえホームページ https://saga-iroe.jp/

「いろえ２」の特徴：進化した表現力とリアリティ

「いろえ」は、こんな方におすすめ

「いろえ」アプリダウンロード

「いろえ２」では、さらに本格的な「職人気分」を味わえる機能が拡充されました。- 質感と光沢の強化グラフィック性能が向上し、陶器特有の「ツヤ」や「照り」がより美しく表現されています。光の当たり方によって表情を変える作品は、もはやデジタルアートの域を超えています。- 器のバリエーションマグカップと平皿に、絵付けすることができます。形状に合わせて構図を考える楽しみが広がっています。- ブラシエンジンの改良佐賀県陶磁文化館修造の文様スタンプの他に、線描き筆・だみ筆で絵付けできるようになりました。- ギャラリー機能の充実完成した作品を仮想の展示スペースに並べることができ、自分のコレクションを眺める達成感をより強く感じられます。- 伝統工芸士の技術で再現佐賀県のふるさと納税返礼品で届く作品は、伝統工芸士が丁寧に絵付けして、再現します。技術や風合いをお楽しみいただけます。- 伝統文化に興味がある方：敷居が高いと感じがちな陶芸の世界を、まずはデジタルで体験したい方に最適です。- クリエイティブな趣味を探している方：絵心がなくても、和のモチーフを配置するだけで「様になる」のがこのアプリの魔法です。

以下よりダウンロードください。

・iOS：https://saga-iroe.net/download/ios

・Android：https://saga-iroe.net/download/android

プレスリリース

作品応募フォーム

- 劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』とスペシャルコラボしたふるさと納税返礼品を数量限定で展開しますhttps://www.pref.saga.lg.jp/kiji003116516/index.html- 映画公開記念コラボ企画 第２弾!劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×佐賀県ふるさと納税10/24(金)12 時より寄附受付スタート!https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000077674.html- 自由な線描き表現を伝統工芸士が再現してお届けするふるさと納税返礼品が3月3日からスタートします！https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003118359/index.html

https://x.gd/Tdl0O(https://x.gd/Tdl0O)

＜第1回いろえデザインアワード（IDA）応募要項＞

第1回いろえデザインアワードへの応募に必要な情報をご入力ください。 応募前に必ず応募要項を確認し、内容に同意の上でご応募ください。

※作品画像のアップロードを行うため、本フォームの回答にはGoogleアカウントへのログインが必要です。

【主催】

- 絵付けアプリ「いろえ2」を使用し、伊万里・有田焼に受け継がれてきた色や文様をもとに、デジタル上で自由に作品を制作する- 応募テーマ：「わたしのこだわりマグカップ」- 応募作品について・絵付けアプリ「いろえ2」を使用して制作したデジタル作品。・実際の器への製作を想定したデザインであること。※完成形を厳密に描く必要はなく、発想や表現を重視する。＜制作方法＞・下絵付け・上絵付けを体験いただけます。・筆描画と伝統文様スタンプを合わせて、合計3つまで配置できます。・下絵付けでは、最低1つの筆描画または伝統文様スタンプを配置できます。・作品が完成した後は、色やデザインの変更はできません。＜応募時の注意事項（デジタル制作に関する注意）＞器のかたちを選ぶ作品制作時は、器の形状としてマグカップを選択してください。 平皿は審査対象外となります。「筆ツール」 ・下絵では「線描き筆」「だみ筆」が使用できます。 ・上絵では「線描き筆」が使用できます。「文様スタンプ」 ・佐賀県立九州陶磁文化館の収蔵品から抽出した文様をスタンプとして使用できます。 ・スタンプは選択後、位置の移動や、拡大・縮小をすることができます。- 応募点数・1人につき最大3点まで応募可能です。・複数応募する場合は、１作品ごとに応募してください。・同一応募者の受賞は1作品までとする場合があります。- 募集対象・応募資格・年齢・国籍不問（日本国内在住の方に限る）。・未成年者は保護者の同意の上で応募してください。- 応募締切・2026年3月31日（火）23:59まで- 審査大 賞：1点優秀賞：2点入 賞：10点・応募締切後、実行委員会にて審査を行います。・選ばれた作品は、伝統工芸士の手により実際のマグカップとして製作されます。・制作にあたっては、サイズ等を主催者側で微調整する場合があります。・大賞・優秀賞にはマグカップと記念品をお送りします。・入賞はデザインのみの展示となります。- 受賞の発表・2026年4月3日（金）予定- 受賞作品の展示・有田陶器市開催期間中 2026年4月29日（水）～5月5日（火・祝）・展示詳細はウェブサイトで発表 展示会場では、作品タイトル・作者名（本名またはニックネーム）・作品コメントを掲出予定 実際のカップ制作に関する注意事項・伝統工芸士が一点一点手描きで絵付けをします。・文字や細い線、あいまいな線は、画面表示と仕上がりが異なる場合があります。・色味や形、バランスの調整が行われることがあります。- スケジュール（予定）・応募受付開始：2026年3月初旬・応募締切：2026年3月31日（火）23:59まで・審査：2026年4月2日（木）予定・受賞発表：2026年4月3日（金）予定・受賞展示：2026年4月29日（水）～5月5日（火・祝）- 権利・注意事項 著作権について・応募作品は未発表のオリジナル作品に限ります。・応募作品の著作権は応募者に帰属します。・主催者は、広報・展示・記録等の目的に限り、無償で使用できるものとします。・公序良俗に反する内容、第三者の権利を侵害する作品は審査対象外となります。・応募料は無料ですが、応募に伴う一切の費用は応募者の負担です。・受賞作品は継続的に展示する可能性があります。＜個人情報の取り扱い＞申込時にお預かりした個人情報は、本事業以外では使用いたしません。参加登録をもって、個人情報のご提供に同意いただいたものといたします。



いろえデザインアワード実行委員会

（佐賀県窯業技術センター、佐賀県陶磁器工業協同組合、ピノー株式会社）

お問い合わせ第1回いろえデザインアワード事務局（ピノー株式会社）

〒849-4153 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2462-4

有田町デジタル推進センター オフィス5

ピノー株式会社 有田オフィス

TEL：0955-29-8644（平日10時～17時）

MAIL：iroe@pino.ooo