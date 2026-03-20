MUSINSA、桜シーズンの中目黒にて地元5店舗とコラボイベントを開催

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、2026年3月21日（土）より4月5日（日）にかけて、東京・中目黒エリアのカフェ・フラワーショップ計5店舗にて、コラボレーションイベント「MUSINSA Collaboration Event in Nakameguro」を開催いたします。

目黒川沿いにセレクトショップや個性的なカフェ・フラワーショップが連なり、ファッション感度の高い人々が自然と集まる中目黒。MUSINSAは今回、この街に根ざした地元の店舗と協業することで、訪問客が桜の季節の街歩きの中でブランドをさりげなく発見できる体験を設計しました。単一の会場にとどまらず、街全体をブランドの舞台として拡張し、川沿いの動線に沿って複数の店舗を巡りながらMUSINSAを体験できる形式としております。

本イベントは、4月10日（金）開幕の「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」に先駆けた事前ブランド体験の機会として位置づけられています。また、イベント期間中はSNSキャンペーンを実施し、抽選で計20名に総額10万円相当のプロモーションコード（一人あたり5千円相当）をプレゼントいたします。

なお、3月21日（土）はGOOD LUCK CAFE & BARのみ先行スタートとなり、その他の参加店舗は3月27日（木）より順次イベントを開始いたします。

■ 地元店舗との協業によるブランド体験

参加5店舗では、シャンパングラス・カップホルダー・フラワーラッピングなど、来店時に自然と手に取る日常のアイテムにMUSINSAのロゴを取り入れております。また、各店舗ではMUSINSAオリジナルの特典もご用意しております。

■ 「#musinsakura」SNSキャンペーンの実施

イベント期間中、中目黒のローカルショップ5店舗で見つけたMUSINSAのロゴを撮影し、#musinsakura のハッシュタグとともにSNSに投稿すると、抽選で計20名に総額10万円相当のプロモーションコードをプレゼントいたします。当選者は、4月10日（金）より渋谷でオープンする「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」で気になるアイテムを実際に試着したうえで、MUSINSAグローバルストアのオンラインショッピングにてコードをご活用いただけます。

■ 参加店舗一覧

１. GOOD LUCK CAFE & BAR

・住所｜〒153-0051 1-22-12Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo

・営業時間｜月～金 11:00～22:00 / 土・日 10:00～22:00

・イベント期間｜3月21日（土）～4月5日（日）

・特典｜MUSINSAコラボメニュー（いちごシャンパン）

・販売 / ドリンク購入でMUSINSAバルーン＆リーフレットをプレゼント

２. Florist ITO

・住所｜〒153-0051 Nakameguro Atlast Tower 105,

1-26-1 Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo

・営業時間｜月～土 09:30～20:00 / 日 09:30～19:00

・イベント期間｜3月27日（木）～3月29日（日）

・特典｜ご来店のお客様全員にMUSINSAオリジナルブーケ＆トートバッグをプレゼント

３. ナカメの手土産

・住所｜〒153-0042 k house 1-23-8 Kamimeguro,

Meguro-ku, Tokyo

・営業時間｜年中無休 11:00～17:00

・イベント期間｜3月27日（木）～4月5日（日）

・特典｜ドリンク購入でMUSINSAバルーン＆リーフレットをプレゼント

４. THE WORLD CAFE

・住所｜〒153-0042 2-20-7 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

・営業時間｜年中無休 11:00～19:00

・イベント期間｜3月27日（木）～4月5日（日）

・特典｜ドリンク購入でMUSINSAバルーン＆リーフレットをプレゼント

５. FULL COFFEE BAR

・住所｜〒153-0042 Honolary Nakameguro 101, 3-21-11 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

・営業時間｜日～火 09:00～18:00 / 水～土 09:00～22:00

・イベント期間｜3月27日（木）～4月5日（日）

・特典｜ドリンク購入でMUSINSAバルーン＆リーフレットをプレゼント

★ GOOD LUCK CAFE & BAR のみ3月21日（土）より先行スタート。

※ 各特典は数量限定となります。なくなり次第終了いたします。

Florist ITOで贈呈するブーケFlorist ITOで贈呈するトートバッグ

※ 上記の画像はAIで制作されたイメージであり、実際とは異なる場合がございます。

■ 開催概要

■MUSINSAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71607/table/91_1_6c19473732e0acc5de6c2c9b11bddcd8.jpg?v=202603200551 ]

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。

■MUSINSAの由来

2001年に靴とファッションを愛する人たちが集まるオンラインコミュニティを開設。MUSINSA（ムシンサ）は「ムジンジャン・シンバル・サジン・マヌンゴッ（무진장 신발 사진 많은 곳）」の頭文字で、「ものすごく靴の写真が多いところ」との意味を持つ。