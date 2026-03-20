ライジングゼファーフクオカ｜アジア地域のクラブとのパートナーシップ推進、第一弾として韓国・蔚山現代モービスフィバスと連携

ライジングゼファーフクオカ株式会社

ライジングゼファーフクオカ株式会社（所在地：福岡市東区、代表取締役社長：古川宏一郎）は、アジア地域のプロバスケットボールクラブとの連携強化を目的としたパートナーシップを推進いたします。その第一弾として、韓国プロバスケットボールリーグ（KBL）所属の蔚山現代モービスフィバスとパートナーシップ協定を締結することとなりましたのでお知らせいたします。なお、2026年3月22日（日）に開催するホームゲームにおいて、両クラブによるパートナーシップ協定締結の発表セレモニーを実施します。

ライジングゼファーフクオカは、パートナーシップを活用したクラブビジネスの加速、および国際交流と相互理解の促進を目的に、アジア地域のプロバスケットボールクラブとのパートナーシップを推進して参ります。本取り組みにより、各クラブの国際的な認知度向上を図るとともに、国境を越えたファンやパートナーの獲得、クラブ間交流の活性化を目指します。さらに、ファン同士の交流が広がることで、スポーツを通じた相互理解を深め、アジア各国間の友好関係の発展につなげて参ります。

蔚山現代（ウルサンヒョンデ）モービスフィバスについて

本アジア戦略の第一弾として、KBLに所属する「蔚山現代モービスフィバス」とパートナーシップ協定を締結いたします。蔚山現代モービスフィバスは、1997年に創設された、KBL最多優勝回数（7回）を誇る韓国・蔚山を本拠地とする強豪プロバスケットボールクラブです。

両クラブは、2025-26シーズンのプレシーズンゲームでの交流を契機に、長期的な友好関係の構築に向けて共通認識を確認しました。また、蔚山現代モービスフィバスは長い歴史と豊富な実績を有しており、競技面での強化に加え、スポーツビジネスの観点においても双方にとって有益な関係構築が期待されています。

パートナーシップ協定締結 発表セレモニー

本パートナーシップ協定の締結にあたり、2026年3月22日（日）のホームゲームにて、蔚山現代モービスフィバス 団長 PARK KITAE（パク・キテ）氏をお招きし、両クラブよりご挨拶を行います。本協定では、トップチームおよびユースチームの強化・交流、ならびにビジネス交流について合意し、競技面・ビジネス面の双方において連携を推進して参ります。

コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35567/table/442_1_cc7aac8c36af90591054afc4c2be5933.jpg?v=202603200551 ]蔚山現代モービスフィバス 団長 PARK KITAE（パク・キテ）

良いご縁がありライジングゼファーフクオカとクラブ運営方針について話し合った際に、ともに協力し合うことでより良いクラブ運営方針が模索できると思い、パートナーシップを締結することとなりました。今後両チームの発展のために、ライジングゼファーフクオカとともに努力を惜しまず継続していきたいと思っております。

ライジングゼファーフクオカ株式会社 代表取締役社長 古川宏一郎

この度、歴史と伝統のある強豪クラブである蔚山現代モービスフィバスとパートナーシップを締結することができ、大変嬉しく思います。福岡は日本におけるアジアの玄関口であり、歴史的にもアジア各国との交流も長く、様々な影響も色濃く残る地です。クラブとしてはもちろんトップチーム、ユース、ビジネスという3つの領域で両クラブの発展を目指して参りますが、それ以上にこのパートナーシップをきっかけに、スポーツを通じて相互理解が進むことで、両国間の友好関係が更に進むことを目指して参りたいと考えています。

今後の予定

2026年3月30日（月）には、韓国・蔚山においてもパートナーシップ協定締結の発表を行う予定です。

また、2026年6月には福岡にて両クラブのユースチームによる交流合宿を実施予定です。蔚山現代モービスフィバスのユースチームが来福し、2泊3日の合同練習を通じてユース世代の競技力向上および国際交流の促進を図ります。