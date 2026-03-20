シソンヌ長谷川忍とチョコプラ長田庄平による公開収録の模様をオンエア『BLUE BATTERY caos』にちなんだコーナー＆トーク・音楽で送る2時間半の特別番組

株式会社ニッポン放送

お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍と、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平がパーソナリティを務める特別番組『ニッポン放送ホリデースペシャル BLUE BATTERY caos Presents シソンヌ長谷川とチョコプラ長田のDrive Playlist』が3月20日（金）に放送された。

この番組は3月17日(火) にニッポン放送のイマジンスタジオにて公開収録が行われ、祝日の午後、車を運転しながら番組を楽しんでいる人が多い時間帯のオンエアとなったことから、「安心のカーライフ」を支えるカーバッテリー『BLUE BATTERY caos』にちなんで、「上質な音楽」と「車好きな2人のトーク」で“安心かつ楽しいドライブの魅力”を伝えることをコンセプトに、様々なトークやコーナーを展開した。

公開収録には100人のリスナーが集まり、あたたかな拍手に迎えられて早速2人の車にまつわるトークからスタート。長田は現在車を7台所有していると話し、会場を驚かせた。さらに、「まんべんなく乗らないと、バッテリーが上がってしまう」という悩みを吐露し、長谷川から「お前、車買いすぎなんだよ！」とツッコミが。そのほか、2人が初めて買った車の話や、その当時の思い出話を披露する場面もあった。

番組では、今年で発売から20 周年となる「圧倒的な長寿命」が特長のカーバッテリーcaosにちなんで、「長持ちしているもの」というテーマで、事前にリスナーからメールを募集したが、「実家にある、花の絵が描いてあるグラス」「昔のミニコンポ」などのメールに、2人は「懐かしい！」と共感。このほかに、「自宅前の公園で、おじいちゃんが太極拳をしている光景が3年続いている」といった、長続きしていることのメールも紹介された。

最初のコーナー「言われたい！」では、「心を走らせずにはいられなくなる人々とcaosの関係性」を表現したというcaosの新たなキャッチコピー『DRIVEN TO』のように、リスナーから寄せられた「心が駆り立てられる」「テンションが上がる」セリフを紹介。

「靴屋の店員から言われたいセリフ『ラスト1足をお持ちしました』」などお得感のあるものや、「会社の後輩から言われたいセリフ『〇〇さんが現場にいると、安心感がハンパないです！』」など嬉しくなるセリフに秀逸なBGMも相まって2人は大笑い。「骨密度測定時に言われたいセリフ『実年齢より30歳若い。17歳の骨密度ですね』」という現実的にありえないようなネタには、「これはちょっとやりすぎでしょ！(笑)」とツッコミを入れていた。

続いて、長田が若い頃バイクに乗って1人旅に出掛けた話を披露。地元の京都から鹿児島の屋久島を目指して走り出したが、途中で自分が人見知りであることに気づいたという。そのため、旅先で人の輪を広げていくといった憧れの展開には到底ならず、意を決して話し掛けるも「方言が強すぎて、何を言っているか分からなかった(笑)」と笑いを誘った。

そして、2つ目のコーナー「タイミング・ドン！」を展開。「車のエンジンをかけると、さっきまで聴いていた音楽が途中から流れる」「その音楽が、一番気持ちのいい箇所から流れてきたら、めちゃくちゃ気持ちがいい！」という“車あるある”から着想を得たコーナーで、誰も知る名曲の一番気持ちのいい箇所を、2人が勘だけを頼りに“タイミング、ドンピシャ”で当てるべく挑戦した。

会場には聴こえないようスタッフが音楽を裏で流し、2人が勘を頼りに「ここが気持ちのいい箇所だ！」と思う場面で手元のタブレットを押すと、エンジン音が流れて、音楽が全員に聴こえる状態になる。1問目はB‘zの楽曲「ultra soul」のサビのフレーズ「ウルトラソウル！ハイ！」の箇所を長田が当てにいったが、ドンピシャとまではいかずに惜しい結果に。長谷川は、クリスタルキングの「大都会」や宇多田ヒカルの「First Love」に挑戦したが、途中で楽曲を見失うなど大苦戦していた。

「タイミング・ドン！」のコーナーを終えると、次はトークコーナー「“青く”語ろうマルチ・エピソード」へ。「一色では収まらない車に乗る人の様々な感情を表現する様々な青色・マルチブルー」がcaosの新しいブランドカラーであることから、2人が青にまつわるマルチなエピソードを披露した。

長谷川は、長田が“青かった時代”、ピン芸人・長紫庄屋仁時(おさむらさきしょうやじんとき)として活動していた頃に、自身のTシャツを作って着ていて、思わず引いてしまったことを告白。長谷川自身は“青ざめた話”を披露し、シソンヌの同期のチョコレートプラネットが、結成2年で『キングオブコント』の決勝に行ったのを見て、「やばい！置いていかれる！」と青ざめたと明かした。

それを受けて、長田も『キングオブコント2018』での青ざめた過去を回想。ファーストステージで過去最高得点を叩き出したものの、2本目が全くウケず、「魂がどんどんズレていく感じだった」と自身の失敗を振り返った。

トークコーナーを終えると、最後のコーナー「熱唱不回避リクエスト」を実施。事前にリスナーから募集した「ドライブ中に熱唱したくなってしまう楽曲」を続々と紹介。JUDY AND MARY「Over Drive」、LUNA SEA「ROSIER」、TM NETWORK「Get Wild」などを紹介し、リスナーが思う熱唱ポイントを2人で当てつつ盛り上がった。

エンディングでは、車トークや楽しかったコーナーを振り返り、「車の中で音楽を聴けるのも、良いバッテリーのおかげ」「バッテリーがしっかりしていないと、安心してカーライフを送れませんから」と、『BLUE BATTERY caos』を改めてプッシュ。最後にリスナーに向け、「これからもステキなカーライフを、皆さんに送っていただきたいと思います！」とメッセージを送り、公開収録を締めくくった。

『ニッポン放送ホリデースペシャル BLUE BATTERY caos Presents シソンヌ長谷川とチョコプラ長田のDrive Playlist』は、ニッポン放送にて、3月20日(金)の13時～15時半で放送。放送後には、radikoのタイムフリーにて1週間無料で聴くことができる。

＜radiko情報＞

ホリデースペシャル シソンヌ長谷川とチョコプラ長田のDrive Playlist | ニッポン放送 | 2026/03/20/金 13:00-15:30

https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260320130000(https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260320130000)

■番組タイトル：ニッポン放送ホリデースペシャル BLUE BATTERY caos Presents シソンヌ長谷川とチョコプラ長田のDrive Playlist

■放送日：2026年3月20日（金）13時～15時30分

■パーソナリティ：シソンヌ・長谷川忍、チョコレートプラネット・長田庄平

■番組メールアドレス、ハッシュタグ：ho@1242.com、#長谷川長田ドライブプレイリスト