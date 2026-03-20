ドラッグストアトモズ　『トモズ銀座三丁目店』リニューアルオープン　東銀座駅徒歩2分

株式会社トモズ

都営浅草線「東銀座駅」から徒歩2分という利便性の高い立地にある当店は、訪日のお客様が多いエリアであることを踏まえ、化粧品売場および免税コーナーを拡充し、より快適にお買い物いただける環境を整えました。

免税対応を行っており、国内のお客様はもちろん、海外からお越しのお客様にもご利用いただけます。

さらに、周辺にお住まいの方やお勤めの方にとって身近で利便性の高い店舗となるよう、医薬品や日用雑貨など、日常生活に欠かせない商品を幅広く取り揃えております。

周辺でお勤めの皆様、近隣にお住まいの皆様、観光でお越しの皆様など、幅広いお客様の日々の暮らしを支える店舗を目指してまいります。

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

【店舗概要】

- 店舗名 トモズ 銀座三丁目店- 住所 〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-1- 電話番号 03-6264-1581- 営業時間 (ドラッグストア）月～金：8:30～21:00土：9:00～20:00日：10:00～19:00（調剤薬局） 月～金：9:00～19:00土・日：定休日

【交通アクセス・店舗ホームページ】

- 都営浅草線「東銀座駅」 徒歩2分- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/157/)

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。