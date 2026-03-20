株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、総務省の実証事業「日本コンテンツを集約した動画配信プラットフォームに関する調査研究」（以下、本実証事業）において、2025年8月27日（水）に採択されました。本実証事業の採択にあたり、 タイ王国（以下、タイ）を流通先とし、タイ最大のローカルOTT（Over-The-Top）プラットフォームである 「TrueVisions NOW」にて「Lemino Japanese

Collection」を設置し、日本の実写放送コンテンツの提供を、2026年3月25日（水）正午（日本時間）から開始します。

本実証事業は日本の実写放送コンテンツの海外流通と認知の拡大、新たな市場開発を目的としています。

今回、日本文化への愛着の高いタイを流通先として決定し、本実証事業を進めてまいります。タイでの取り組みにあたっては、 タイ最大のローカルOTTプラットフォーム「TrueVisions NOW」にて、

「Lemino Japanese Collection」を設置し、 日本の実写放送コンテンツを、2026年3月25日（水）正午（日本時間）から提供します。「TrueVisions NOW」は、True Corporationが提供する知名度・視聴規模ともにタイ国内でトップクラスの映像配信プラットフォームです。

「Lemino Japanese Collection」で配信する日本実写放送コンテンツは、在京・在阪・在名の放送局のみならず、全国各地の放送局や番組製作会社など、合計76社からコンテンツの提供をうけ、パッケージ化して展開します。実証事業開始時の 初期ラインアップには、過去に日本国内で高視聴率を記録した作品や、普遍的な人気を誇る国内バラエティ番組を中心に厳選し、125タイトル、合計402エピソードを提供する予定です。さらに提供開始後の視聴者の反響に鑑み、提供する コンテンツを選定、拡大する予定です。また、今回の事業で得られた知見を実写コンテンツの制作力向上に活用し、日本国内のみでなく海外でのヒットをめざせる実写コンテンツの制作力向上に活用します。

本実証事業を通じて、ドコモはASEAN市場に日本の実写放送コンテンツを流通させ、今後の日本の実写放送コンテンツの 海外市場規模の拡大に貢献してまいります。

別紙

「タイの映像配信プラットフォーム『TrueVisions NOW』に『Lemino Japanese Collection』

を設置し、日本の実写放送コンテンツを提供」の概要

1. 提供開始予定日

2026年3月25日 正午（日本時間）

2. 提供ジャンル名

Lemino Japanese Collection

3. 提供予定コンテンツ数

125タイトル402エピソード

※順次コンテンツ追加を行い1,470エピソード以上まで拡大を予定しています。

4. 提供予定タイトル (50音順 一部抜粋)

アンサンブル

家、ついて行ってイイですか︖

海のはじまり

おっさんずラブ（2018）

99.9-刑事専門弁護士-

恋はDeepに

天国と地獄～サイコな2人～

出川哲朗の充電させてもらえませんか︖

Doctor-X(2012)

PICU小児集中治療室

※他のタイトルについては順次提供予定

5. 参加予定放送局・制作会社（地域・50音順）

■放送局︓計66社

札幌テレビ放送株式会社

北海道テレビ放送株式会社

株式会社青森テレビ

株式会社秋田放送

株式会社岩手朝日テレビ

福島テレビ株式会社

株式会社山形テレビ

株式会社TBSテレビ

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ東京

株式会社とちぎテレビ

日本テレビ放送網株式会社

株式会社フジテレビジョン

石川テレビ放送株式会社

株式会社CBCテレビ

信越放送株式会社

スターキャット株式会社

株式会社ZTV

中京テレビ放送株式会社

テレビ愛知株式会社

東海テレビ放送株式会社

富山テレビ放送株式会社

名古屋テレビ放送株式会社

株式会社新潟テレビ21

株式会社新潟放送

福井放送株式会社

北陸朝日放送株式会社

三重テレビ放送株式会社

株式会社山梨放送

朝日放送テレビ株式会社

関西テレビ放送株式会社

株式会社サンテレビジョン

テレビ大阪株式会社

株式会社毎日放送

読売テレビ放送株式会社

株式会社中国放送

株式会社テレビ新広島

テレビせとうち株式会社

テレビ山口株式会社

広島テレビ放送株式会社

株式会社広島ホームテレビ

株式会社あいテレビ

株式会社愛媛朝日テレビ

株式会社四国中央テレビ

株式会社テレビ愛媛

南海放送株式会社

RKB毎日放送株式会社

沖縄テレビ放送株式会社

九州朝日放送株式会社

熊本朝日放送株式会社

株式会社TVQ九州放送

株式会社テレビ熊本

株式会社テレビ西日本

株式会社テレビ宮崎

株式会社長崎ケーブルメディア

株式会社長崎国際テレビ

長崎文化放送株式会社

株式会社福岡放送

琉球朝日放送株式会社

株式会社GAORA

JCOM株式会社

ジュピターゴルフネットワーク株式会社

株式会社スカイA

株式会社釣りビジョン

日本放送協会

株式会社WOWOW

■番組制作会社等︓計10社

株式会社エー・ビー・シーリブラ

株式会社エキスプレス

株式会社クリエイティブネクサス

TSKエンタープライズDC株式会社

テレコムスタッフ株式会社

株式会社ドキュメンタリージャパン

西日本映像株式会社

株式会社日本ケーブルテレビジョン

株式会社日本国際放送

ユニオン映画株式会社