【ロフト】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の関連アイテムが初登場！「スター・ウォーズ POP UP STORE」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、３月23日(月)より 「スター・ウォーズ」シリーズの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(５月22日(金)公開)に先がけ「スター・ウォーズ POP UP STORE」を開催します。

対象店舗では、ロフト先行商品や新作映画関連商品、そのほか歴代スター・ウォーズ関連グッズがぞくぞく登場。劇中のシーンをデザインしたものや、種類豊富なステッカー、名言が刺繍されたソックスなどファンにうれしいさまざまな商品を展開します。

さらに渋谷ロフトでは、最大規模のイベントを開催。スター・ウォーズグッズを600種類以上取りそろえるほか、フォトスポットやスペシャルな展示物でスター・ウォーズの世界を楽しむことができます。

＜【スター・ウォーズ POP UP STORE】概要＞

■会 期：2026年3月23日(月)～ ※店舗により会期、取扱商品、規模は異なる

■展開場所：渋谷ロフト・銀座ロフト・横浜ロフト・町田ロフト

神戸ロフト・新潟ロフト・栄ロフト・大宮ロフト(4/17～)

■商 品 例：※価格は全て税込み

【ロフト先行商品も多数登場】

Ｔシャツ、マグカップやスマートフォンサイズのステッカーのほか、デスクまわりに飾りたいアクリルスタンドなど映画公開までのカウントダウンを楽しめるアイテムをロフト先行で販売します。

●ロフト先行/Tシャツ 各種 各4,400円

ロフト先行/Tシャツ 各種

●ロフト先行/ランダムアクスタ(全6種) 990円 ※柄はランダムです

ロフト先行/ ランダムアクスタ(全6種)

●ロフト先行/マグカップ 各2,200円

ロフト先行/ マグカップ

●ロフト先行/キャラクターステッカー 各396円

ロフト先行/キャラクターステッカー

●ロフト先行/ ボールペン各種 各1,430円

【新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』新商品や名言をデザインしたグッズも】

●新商品/ アクリルキーホルダーセット 1,760円

新商品/ アクリルキーホルダーセット (C) & TM Lucasfilm Ltd.

●新商品/ クラフトステッカーセット 550円

新商品/ クラフトステッカーセット (C) & TM Lucasfilm Ltd.

●新商品/ メタリッククリアファイル 550円

新商品/ メタリッククリアファイル＜表＞ (C) & TM Lucasfilm Ltd.新商品/ メタリッククリアファイル＜裏＞ (C) & TM Lucasfilm Ltd.

●新商品/ グローグー/ブラインドオーロラアクリルスタンド(全7種) 880円 ※柄はランダムです

●新商品/ SWマンダロリアン・アンド・グローグーTシャツ(黒・白) 各4,700円

新商品/ SWマンダロリアン・アンド・グローグーTシャツ(黒・白) (C) & TM Lucasfilm Ltd.

●スター・ウォーズ セリフ 刺繍靴下(全6種) 各990円

【お買上げプレゼント】 ※数量限定、なくなり次第終了 ※レシート合算不可

「メタリックカード(全1種・非売品)」

会期中、関連商品を1会計につき税込5,500円以上お買上げいただいたお客さまに、イベントスタートが月曜日であることにちなんで”MANDO MONDAYS” と題した描き下ろし「メタリックカード(全1種・非売品)」を1枚プレゼントします。

【 渋谷ロフトでは最大規模のイベントを開催！

「STAR WARS POP UP STORE in a GALAXY」】

■会 期：2026年３月23日(月)～４月16日(木) ※最終日は午後5時閉場

■場 所：渋谷ロフト １階 間坂ショップ

渋谷ロフトでは、「スター・ウォーズ」の世界観を表現した大型イベントを1階のイベントスペースで開催。600種類を超えるアイテムがそろうほか、等身大キャラクターやフォトスポットを設置した売場を展開します。サプライズでキャラクターが登場することも。映画公開に向けさまざまな最新グッズをそろえて盛り上げます。

※詳しくは渋谷ロフトSNSで随時発信いたします。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

◆作品情報：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

2026年5月22日(金)全国劇場公開

「スター・ウォーズ」最新作が映画館に帰ってくる！

帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグー。帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された…。

監督：ジョン・ファヴロー(「マンダロリアン」シリーズ、「アイアンマン」)

製作：キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ、イアン・ブライス