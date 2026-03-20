井本彩花が自身にとって“最高傑作”の写真集を発売！「これからもベストを更新し続けたい」

株式会社東京ニュース通信社井本彩花2nd写真集「BEST,」の発売を記念したイベントが、3月20日（金）に開催。イベントの前に行われた会見に、井本彩花が登場した。井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

注目の若手女優・井本彩花が4年ぶりとなる2nd写真集を発売。冬の沖縄で撮影した本作は、前作ぶりの水着姿や、初めてのランジェリーカットにも挑戦。ページをめくるたびに、井本の成長した姿を感じられる1冊となっている。

1月の沖縄で体を張った撮影に挑戦

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

自身が命名したというタイトルは、「今回の写真集は、22歳の私だから表現できる最高傑作になったと思っていますし、これからもベストを更新し続けたいという思いで『BEST,』にしました」と言及。



写真集の見どころについては「タイトルの『BEST,』のように、すべてがすてきな写真になっていますので、皆さんに見ていただきたいです」と話し、「1stから4年ぶりの写真集になりますが、前作と比較して、表情や顔つきが大人になったな、成長したなと実感できて、そこが私にしか出せない1冊になったと思います」と胸を張った。

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

さらに「今回は1stより変化を見せたいなと思っていたので、『体の部位で一番お尻に自信があるので、お尻を撮ってください』というのを事前の打ち合わせで言いました。今回の写真集は後ろ向きのカットが結構すてきなんじゃないかなと思います」とほほ笑んだ。

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

お気に入りカットには、川に座り込みカメラを見つめる姿が印象的な1枚をセレクト。「撮影が1月だったんですけど、川が本当に冷たくて。沖縄といっても、1月はさすがにあの衣装だと寒かった」と振り返り、「撮影が終わった後、体の芯から冷えてしまって、すごくブルブル震えていたらしいんですよ。あまり記憶がなくなるくらい体を張って頑張ったカットなので、お気に入りです」とお茶目にアピールした。

写真集に合わせた体作りも

今作では、初めてランジェリーカットに挑戦。記者から大人な表情が見られるかと聞かれると、「しているんじゃないですか？」と照れた様子を見せ、「今回の写真集は大大大満足で、本当に皆さんの感想が聞きたいです」と呼びかけた。

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

普段からジムに通っているという井本。「今日も朝の5時半に起きてジム行って、シャワーを浴びてからこの会場に来た」と告白し会場を湧かせたが、写真集に向けては「逆に食べる量を増やして、運動量を減らした」と言い、「あまり上半身に脂肪がつかないタイプなので、女性らしい体つきにするために食べる量を増やして、運動量を少なめにしましたね」と工夫を明かした。

ファンへのメッセージ

井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

最後に、ファンに向けて「今回の2nd写真集は、私自身が本当に自信を持ってベストだと言える作品になりましたので、皆さんに楽しんでいただきたいなと思っています。感想を待っています」とメッセージを残し、会見を締めくくった。

【商品概要】

井本彩花2nd写真集「BEST,」

●発売日：2026年3月19日（木）＜好評発売中＞

●定価：3,960円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/(https://zasshi.tv/%EF%BC%9E%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)＞をご確認ください。



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井本彩花2nd写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）