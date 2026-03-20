SNSバズ力でアイドルを決める時代へ「BUZZ IT AUDITION」、初の有観客オーディションを表参道WALL&WALLで開催！

株式会社BUZZ GROUPBUZZ IT AUDITION 有観客オーディション

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲）が支援する新アイドルオーディションプロジェクト「BUZZ IT AUDITION」は、2026年3月29日（日）に東京・表参道のライブハウス「WALL&WALL」にて、初となる有観客オーディションイベントを開催することを発表します。

✦ 生の熱量で審査される、前代未聞のオーディションライブ

「BUZZるを創ろう！」をコンセプトに掲げる本プロジェクトは、TikTok・X・ファンサ力という"SNS時代に直結した3大スキル"を軸に次世代アイドルを発掘・育成する、これまでにないオーディション。

2026年2月1日のプロジェクト始動から、応募者たちはバズ適正・投稿力・ファンコミュニケーション力を磨いてきました。

今回はその集大成として、観客の目の前でパフォーマンスとSNS力が審査される有観客形式を初めて採用。会場に足を運んだ観客自身が、次世代スターの誕生を最前線で体感できます。

✦ 豪華出演者20名が集結

本オーディションには、審査員として参加するインフルエンサーをはじめ、計20名が出演します。

出演者： あいり／あゆ／えむ／かのん／こゆき／しずく／シハ／ねる／ひな／もえぴ／もか／ゆめ／ゆめみ／弱音／りん／イェヒ／小野緑／こがちゃんちゃん／すずら／岸田メル

審査員を務めるのは、TikTok総フォロワー100万人を誇る人気インフルエンサー・こがちゃんちゃん、高い表現力で知られるコスプレイヤー・すずら、元アイドルとしてステージを熟知する小野緑の3名。

SNSのリアルな数字を知り尽くした目線で、候補者の可能性を見極めます。

こがちゃんちゃんすずら小野緑

✦ イベント概要

「BUZZ IT AUDITION 有観客オーディション」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/359_1_fae9807b5f2864241947593af3094b84.jpg?v=202603200551 ]

チケット販売期間： 一般発売 2026年3月19日（木）22:00 ～ 3月29日（日）16:30

チケットを購入する :https://t-dv.com/buzz_it_audition

✦ チケット購入・最新情報はこちら

チケット購入・最新情報は公式X（@idolaudition26）および公式サイトにて随時更新しています。見逃し厳禁のリアルタイム情報はSNSのフォローでチェックをお願いいたします。

公式サイトはこちら :https://buzz-it-audition.ring-o.co.jp/公式Xをフォローする :https://x.com/idolaudition26

【ご来場にあたっての注意事項】

ご来場のお客様には、安全で快適なイベント環境を維持するため、以下の事項をお守りください。

- リフト・ダイブ・サーフ・モッシュ等、他のお客様の迷惑となる行為は禁止します。- ルールをお守りいただけないお客様は退場処分とさせていただきます。- 泥酔状態でのご入場はお断りしております。- イベント中の盗難・紛失等について主催者は一切の責任を負いません。- LIVE中の録画・録音・撮影は禁止です。- 入場時に顔写真付き身分証明書の確認を行う場合があります。ご提示いただけない場合はご入場をお断りし、払い戻しも対応いたしかねますのでご了承ください。- スクリーンショット等によるチケット提示では入場をお断りする場合があります。正規のチケット画面をご提示ください。- 荷物等を置いての場所取りは禁止です。- 出演者都合による返金には対応いたしかねます。

✦ BUZZ IT AUDITIONについて

「BUZZ IT AUDITION」は、株式会社BUZZ GROUPが支援するSNS時代の新アイドル発掘プロジェクトです。TikTok・X・ファンサ力の3スキルを重視した審査で、未経験者でも「好き」への情熱があれば挑戦できるオーディションを展開。

デビューライブはテレビ番組による密着取材が決定しており、2026年5月のグループデビューを目指しています。

公式HP：https://buzz-it-audition.ring-o.co.jp/

公式X：https://x.com/buzz_it_idol

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzz.it.audition

公式Instagram：https://www.instagram.com/buzz_it_idol

✦ 会社概要

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせフォーム：https://group-buzz.com/contact/