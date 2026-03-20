2026年３月２４日、中小企業庁の「中小企業M＆A戦略セミナー」へマエダハウジンググループ代表・前田政登己が登壇

株式会社マエダハウジングホールディングス(株）マエダハウジング本社（広島市中区）（株）マエダハウジング 代表取締役 前田政登己

３月24日、中小企業庁による令和７年度「中小企業における成長経営実現に向けた連続的M＆AおよびPMI成功要因調査事業」セミナーの開催が予定されています。このセミナーは、中小企業・中堅企業の経営者・経営幹部を対象に、M＆Aの実践的なノウハウや戦略を共有するセミナーです。この度、広島で地域密着住宅事業を展開する株式会社マエダハウジング（広島市中区）の代表取締役である前田政登己が登壇することになりましたのでお知らせいたします。 （株）マエダハウジングは、2018年広島ハウジングサービス株式会社のM＆A以降、2020年に「2030年Gr.10社300名100億」のビジョンを策定。これまでに７社をM＆Aし、現在、全12社のグループ企業として事業展開しております。特に2024年2025年は５社がグループインし、M＆A戦略を加速させております。2020年に「2030年Gr.10社300名100億」のビジョンを策定しました。背景には2018年、建設業界の職人激減と後継者難で倒産・廃業が増加していることがあり、特にここ２～３年は、建設業界は「資材・原価高騰」「2025年問題」「職人不足」などさらに厳しさを増しています。マエダハウジンググループは、M＆Aを通して事業領域を広げ、グループ全体での相乗効果によって更なる事業展開を推し進め、今後も地域密着コングロマリット（複合企業）経営で業績の安定を図る方針です。事業展開に悩む中小企業の経営者様にとって、弊社の取り組みが参考になればと存じます。ぜひ、貴媒体でのご紹介をお願いいたします。

■マエダハウジンググループM＆A企業まとめ■ 2018年11月 広島ハウジングサービス株式会社（広島市安佐南区） 2020年８月 株式会社ザメディアジョン（広島市西区） 2024年５月 株式会社中島建設（広島県福山市木之庄町） 2025年１月 株式会社ラーバン（本社：広島市佐伯区） 2025年３月 有限会社夢工房（島根県出雲市塩治町） 2025年３月 島根不動産株式会社（広島市佐伯区） 2025年７月 アカデミイ書店（広島市中区）

株式会社ザメディアジョン株式会社ラーバン有限会社夢工房島根不動産株式会社

(株)マエダハウジングホールディングス

安芸郡府中町にてリフォームで創業して33年目。地域密着のリフォーム会社として、2025年までで36,000件以上の実績で、12年連続広島県総合リフォーム売上ナンバー1＜2025年9月リフォーム産業新聞調べ＞を継続。「住まいと暮らしのワンストップサービス業」として、「広島一ありがとうと良かったが集まる感動コミュニティ企業になる」「2030年Gr.10社300名の企業になる」「地域で輝く100年企業になる」というビジョンの元、地域に長く愛される会社を目指す。