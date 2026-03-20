TOTTEIグルメを食べて飲んで神戸ストークスを応援！抽選でアリーナ点灯権や選手サイングッズなどが当たる開業1周年記念のTOTTEIグルメスタンプラリー

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、TOTTEI開業1周年と、3月20日（金・祝）からの「TOTTEI KOBE 開港祭 Supported by 神戸トヨペット」開催を記念して、TOTTEI内のレストラン＆カフェ店舗と神戸ストークスがコラボするTOTTEIアプリスタンプラリーを実施します。

TOTTEI開業以来、ストークスと共に駆け抜けてきた1年をお祝いし、初めて全店舗でコラボレーションが実現。試合のある日もない日も、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

TOTTEI公式アプリをDLして参加！

TOTTEI公式アプリをDLし、期間中にTOTTEIのレストラン＆カフェ2店舗以上でのオーダーと、TOTTEI PARK「緑の丘」へのチェックインでスタンプを3つ以上集めたのち、アプリ内のアンケートに回答すると、抽選で豪華賞品をプレゼント！チェックイン箇所や回数が多いほど、当選倍率があがります。

アリーナ点灯権など豪華賞品が当たる！

『GLION ARENA KOBEを推し色で染める！アリーナ点灯権』や『神戸ストークス選手サイン入りオリジナルグッズ』、TOTTEIから徒歩すぐの『劇場型アクアリウム「アトア（atoa）」入場券』を抽選でプレゼントします。

【開催概要】

ストークスコラボメニューやTOTTEI1周年記念メニューを提供中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/214_1_d8a2749a87bb8f84bf33ea668679f1b5.jpg?v=202603200551 ]

3月14日（土）からは、神戸ストークスとコラボしたメニューの提供がTOTTEIレストラン＆カフェ各店舗でスタートし、3月20日（金・祝）からはTOTTEI開業1周年記念メニューの提供も始まります。

この1年で一度は行ったことがある店舗はもちろん、まだ行ったことがない店舗も、期間限定の新メニューが味わえるこの機会に、スタンプラリーを楽しみながらぜひご利用ください。

神戸ストークスコラボグルメ情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/news/article/23874)

開業1周年記念メニュー情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/news/article/24273)

ストークスGREENカクテルを提供する神戸のバーを巡るスタンプラリーも開催中！

詳細はこちら！(https://www.totteikobe.jp/news/article/23625)

TOTTEIアプリ詳細はこちら！(https://www.totteikobe.jp/about_app)