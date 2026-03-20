新生活前の今こそ、車内時間をもっと好きになれる9,999円！Wireless CarPlayとワイヤレス画面投影をもっと自由に楽しめる GetPairr Mirror Cast 期間限定セール

惠州凌鹰智能科技有限公司

通勤前の忙しいときや、ちょっとした移動のたびに発生するケーブル接続。

「毎回つなぐの、正直ちょっと面倒…！」そんなふうに感じたことはないでしょうか。

GetPairr Mirror Castは、そんな日常の小さな手間に寄り添いながら、車内時間をもっと自由で快適に変えてくれる2in1アダプターです。

純正有線CarPlay搭載車に挿すだけで、Wireless CarPlay／Android Autoとワイヤレス画面投影に対応！

ナビや音楽、動画まで、いつものスマートフォン操作を車内でもっとスムーズに楽しめます。

今だけ9,999円、車内体験を見直すきっかけに

通常19,800円が、今だけ半額の9,999円に。

クーポンコード入力で適用される期間限定セールです。

- クーポンコード：QCOBWGGP- 販売期間：2026年3月20日～2026年4月6日- 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW)

※Amazon購入画面にてコードをご入力ください。

※在庫状況により、予告なく終了となる場合があります。

3つの注目ポイント

1．Wireless CarPlayとワイヤレス画面投影、どちらも1台で使える

CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使えるだけでなく、スマートフォンの画面をそのまま車内ディスプレイへ表示可能。

ナビを使いたいときはCarPlay、動画やゲームを楽しみたいときは画面投影へ。

使いたいシーンに合わせて切り替えられるので、車内での過ごし方がぐっと広がります。

2．動画やゲームも楽しみやすい、快適な視聴体験

映像と音声は車載スピーカーから出力され、より一体感のある視聴体験を実現。

低遅延設計により、映像の動きもなめらかで、動画視聴やゲームも楽しみやすい仕様です。

待ち時間や休憩中の車内を、ただ過ごすだけではない、少し楽しみな時間へ変えてくれます。

3．ワンタップで切り替え、シーンに合わせて使い分け

CarPlayとワイヤレス画面投影は、ワンタップでスムーズに切り替え可能。

ナビを使いたいときはCarPlay、動画やゲームを楽しみたいときは画面投影へと、シーンに応じてすぐに使い分けられます。

操作の手間を増やすことなく、車内での使い方をより自由に広げられる設計です。。

ご使用上のご注意

いつもの移動を、少し楽しみになる時間へ

- 本製品は純正有線CarPlay搭載車専用です。- ミラーリングは対応機種のみ利用可能です。- 一部車種／端末では動作しない場合があります。- 運転中の操作・視聴はお控えください。

通勤や送迎、買い物、週末のお出かけまで、車内で過ごす時間は想像以上に長いもの。

だからこそ、その時間が少し快適になるだけでも、毎日の気分は変わっていきます。

いまなら、コード「QCOBWGGP」のご利用で9,999円。

2026年3月20日～2026年4月6日までの期間限定セールです。

車内環境を見直したいこのタイミングに、毎日の移動をもっと心地よく整える一台として、ぜひチェックしてみてください。

GETPAIRRについて

商品ページへ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW

GETPAIRRは、CarPlay関連製品や車載エンターテインメント機器を通じて、毎日の移動時間をより快適に整える製品を展開しています。

接続のしやすさ、使いやすさ、そして日常に自然になじむ体験を大切にしながら、車内時間をより心地よくする提案を続けています。